Элитный бренд из гаража: двое умельцев из Кохмы напоили область химией на 20 миллионов

Кохма превратилась в спиртовой хаб. Двое дельцов два года поили Ивановскую область суррогатом под маской элитных брендов. Бизнес схлопнулся 20 мая 2024 года, оставив после себя гору конфиската на 20 миллионов рублей и судебные счета с шестью нулями.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Разлив в промышленных масштабах

Схема работала как часы. Арендованный склад, закупка спирта, конвейерная укупорка. Нелегальная реклама таким дельцам не нужна — товар расходился по проверенным точкам и мелким лавкам Иванова. Подделки мимикрировали под известные марки. Покупатель видел знакомую пробку, но внутри плескалась химия. Товар хранили в гаражах и частных домах, создавая распределенную сеть сбыта.

"Это системная проблема. Теневой сегмент всегда растет там, где есть запрос на дешевый продукт. Муниципальные власти часто не замечают такие точки, пока не случается массовое отравление. Контроль на местах — слабое звено", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Оперативники накрыли лавочку в момент очередного рейса. Объемы поражают: только этилового спирта и готовой "беленькой" изъяли на 20 миллионов рублей. Это сопоставимо с тем, сколько область тратит на ремонт дорог на отдельных участках. Теневики паразитировали на легальных брендах, нанеся правообладателям ущерб еще в 5 миллионов.

Экономика подпольного цеха

Для регионального бюджета такая деятельность — чистый убыток. Деньги не идут в казну, а оседают в карманах. Если ж/д транспорт и инфраструктура требуют огромных вложений, то "гаражный" бизнес работает на износ без налогов и обязательств.

Показатель Значение (руб.)
Общая сумма изъятого товара Более 20 000 000
Ущерб правообладателям марок Свыше 5 000 000
Штраф на одного фигуранта 3 300 000

"Штрафы в 6,6 миллиона рублей на двоих — это серьезный удар по оборотному капиталу таких группировок. Однако нужно понимать, что часто реальные доходы остаются вне поля зрения следствия", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Гуманность против миллионов

Суд оказался милосерден. Вместо реальных сроков — финансовое наказание. Учитывали всё: наличие детей, помощь в раскрытии схемы, отсутствие криминального шлейфа в прошлом. Это типичная история, когда мошенники или нелегалы стараются максимально сотрудничать, чтобы не сменить костюм на робу. Социальные угрозы от такого бизнеса огромны, но закон взвесил вину и обстоятельства на аптекарских весах.

"Административные и уголовные штрафы за незаконное предпринимательство в регионах должны быть заградительными. Когда штраф меньше прибыли, это превращается в налог на риск. Здесь же цифры солидные", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Приговор еще не вступил в силу. Пострадавшие бренды готовят гражданские иски. Сумма в 5 миллионов ущерба — это только верхушка айсберга. Теперь правообладатели будут выжимать из осужденных остатки ресурсов через гражданские суды, сообщает "МК в Иваново".

Ответы на популярные вопросы о нелегальном алкоголе

Почему за контрафакт чаще дают штрафы, а не тюрьму?

Суд учитывает экономический характер преступления. Если ущерб можно компенсировать деньгами, а подсудимые ранее не судимы и имеют иждивенцев, закон позволяет ограничиться крупными взысканиями.

Куда девают изъятый спирт на 20 миллионов?

Вся немаркированная продукция и спиртосодержащее сырье подлежат уничтожению по решению суда. Реализация такой продукции государством запрещена.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, аналитик Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
