Думал, что прокатит: директор фирмы под Брянском променял новенький стадион на уголовную статью

Стадион в деревне Добрунь Брянской области превратился в памятник строительному цинизму. Вместо новенького спортивного кластера — волнообразное футбольное поле и расходящиеся швы на беговых дорожках. Директор подрядной организации решил, что гарантийные обязательства — это пустая формальность. Теперь за "творческий подход" к ремонту и асфальту ему грозит реальный срок.

Список дефектов: как убили стадион

Приемка объекта в Добруни вскрыла целый букет технологических нарушений. Дренажные колодцы провалились, разметка начала отслаиваться, а газон футбольного поля напоминает штормовое море. Это не просто экологический ущерб городской эстетике, а прямая угроза безопасности спортсменов. Подрядчик долгое время игнорировал претензии, надеясь на традиционное русское "авось" и затягивание сроков.

"Подрядчики часто экономят на основании. В итоге асфальт и покрытия 'плывут' после первой же зимы. Здесь мы видим классический пример нарушения технологии ради сиюминутной прибыли", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Заказчик, устав ждать милости от строителей, обратился в Арбитраж. Суд выставил жесткое условие: исправить все нарушения за 30 дней. Но директор фирмы посчитал, что наказание за кражу смыслов контракта его не коснется.

Судебный капкан: от штрафа до уголовки

Приставы начали с малого — взыскали 50 тысяч рублей исполнительского сбора. Для крупной стройфирмы это цена нескольких мешков цемента или хорошей выпечки для проверки. Затем последовала административка и официальное предупреждение. Ремонт так и не начался, что перевело дело в плоскость Уголовного кодекса по статье 315 (злостное неисполнение решения суда).

Этап давления Последствия для директора Арбитражное решение Обязанность устранить брак за 30 дней Исполнительное производство Штраф 50 000 рублей и предупреждение Уголовное дело (ч. 2 ст. 315 УК РФ) До 2 лет лишения свободы

"Такие дела — четкий сигнал рынку. Если средства на счетах были, а решение суда игнорировалось, состава преступления не избежать. Это вопрос бюджетной дисциплины", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Куда ушли деньги: версия следствия

Следствие установило: деньги на счетах компании были. Жизнь кипела, ресурс на исправление брака имелся. Но директор распоряжался финансами по своему усмотрению, игнорируя нужды стадиона. В финале обвиняемый признал вину, осознав, что уйти от ответственности в "особом порядке" будет проще.

"Административные споры с подрядчиками часто буксуют из-за отсутствия личной ответственности топов. Здесь же вертикаль сработала жестко", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о недобросовестных подрядчиках

Может ли директор избежать тюрьмы, если начнет ремонт сейчас?

Признание вины и активное устранение последствий могут смягчить приговор, но уголовное дело уже направлено прокурору. Обратного пути для закрытия дела без последствий практически нет.

Кто будет достраивать стадион, если фирму признают банкротом?

В таких случаях заказчик обычно ищет нового исполнителя через тендер, а убытки взыскиваются в рамках субсидиарной ответственности с руководства первой компании.

Куда жаловаться на некачественный ремонт муниципальных объектов?

Первым делом — заказчику (администрации или дирекции объекта). Если реакции нет — в прокуратуру и стройнадзор.

Читайте также