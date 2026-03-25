Конец строительному аду в Белгороде: почему за перфоратор днем теперь отдадут сто тысяч

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр

Белгородская область готовится к масштабному переделу суточного ритма. Депутаты облдумы решили вскрыть действующий закон "Об обеспечении покоя граждан и тишины" и перенастроить его механизмы. Главный удар придется по дневному перерыву. Ремонтный грохот и детские крики в подъездах теперь официально вне закона в другое время. Власти пытаются синхронизировать быт горожан с реальностью 2026 года.

Перфоратор и перчатки

Перфоратор и перчатки

Смена караула: новые часы тишины

Действующая система покоя, принятая еще в июне 2020 года, больше не держит оборону. Законодатели проанализировали мониторинг правоприменения и вынесли вердикт: дневной "тихий час" нужно сдвинуть. Раньше дрели смолкали с 12:00 до 14:00. Белгородская область планирует закрепить новый стандарт — с 13:00 до 15:00. Это решение должно защитить сон детей и покой тех, кто работает удаленно. Параллельно сохраняется жесткий блок на шум с 21:00 до 8:00.

"Двухчасовой люфт посередине дня — это всегда компромисс между застройщиком и жильцом. Сдвиг на 13:00 более логичен для современного распорядка дня, когда утренний пик активности заканчивается позже. Главное, чтобы муниципальные власти обеспечили контроль", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Статус-кво в жилых домах теперь охраняется агрессивнее. Запрет касается не только многоэтажек. В периметр закона входят общежития, больницы, гостиницы и даже территории садовых товариществ. Любая попытка превратить выходные в строительный полигон карается рублем. Аномальные скачки активности в неурочное время будут пресекаться полицией по первому звонку соседей. Система требует тишины, и она ее получит через административные протоколы.

Цена децибела: актуальные штрафы

Штрафные санкции в регионе — это не символические выплаты, а полноценный финансовый фильтр. Самые тяжелые последствия предусмотрены для любителей масштабных перепланировок и капитального ремонта. Если перфоратор заговорит в три часа дня, кошелек владельца может похудеть на шестизначную сумму. Попытки игнорировать сигнализацию автомобиля или устраивать ночные концерты на музыкальных инструментах обойдутся в цену недорогого смартфона.

Тип нарушения Диапазон штрафа (руб.)
Ремонтные и строительные работы 4 000 — 100 000
Сигнализация и пиротехника 3 000 — 35 000
Пение, крики, телевизоры 3 000 — 30 000

"Административные штрафы в регионе — это инструмент балансировки бюджета. Высокие планки для строительных работ направлены на юридических лиц, которые часто пренебрегают покоем граждан ради сроков сдачи объектов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Правовой режим тишины распространяется и на нежилые помещения, если они встроены в жилые комплексы. Магазинам и офисам придется подстраиваться под новый график разгрузки товаров. Иначе административные споры станут для бизнеса ежемесячной рутиной. Власти не делают исключений даже для тех, кто ссылается на производственную необходимость в разгар рабочего дня.

"Закон должен быть однозначным. Если мы видим рост жалоб на шум в обеденное время, корректировка необходима. Суды завалены исками жителей против шумных коммерческих соседей. Смещение рамок даст четкий юридический рычаг", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о тишине

Когда официально наступает время тишины в будни?

Ночной период покоя начинается в 21:00 и длится до 08:00. Дневной "тихий час" по новым правилам планируется установить с 13:00 до 15:00.

Можно ли делать ремонт в субботу и воскресенье?

Закон Белгородской области запрещает проведение шумных ремонтных работ в выходные дни полностью, чтобы обеспечить полноценный отдых жителей.

Куда жаловаться, если соседи нарушают режим?

Необходимо вызвать сотрудников полиции для фиксации нарушения. Протокол станет основанием для наложения штрафа муниципальной комиссией.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.