Конец строительному аду в Белгороде: почему за перфоратор днем теперь отдадут сто тысяч

Белгородская область готовится к масштабному переделу суточного ритма. Депутаты облдумы решили вскрыть действующий закон "Об обеспечении покоя граждан и тишины" и перенастроить его механизмы. Главный удар придется по дневному перерыву. Ремонтный грохот и детские крики в подъездах теперь официально вне закона в другое время. Власти пытаются синхронизировать быт горожан с реальностью 2026 года.
Действующая система покоя, принятая еще в июне 2020 года, больше не держит оборону. Законодатели проанализировали мониторинг правоприменения и вынесли вердикт: дневной "тихий час" нужно сдвинуть. Раньше дрели смолкали с 12:00 до 14:00. Белгородская область планирует закрепить новый стандарт — с 13:00 до 15:00. Это решение должно защитить сон детей и покой тех, кто работает удаленно. Параллельно сохраняется жесткий блок на шум с 21:00 до 8:00.
"Двухчасовой люфт посередине дня — это всегда компромисс между застройщиком и жильцом. Сдвиг на 13:00 более логичен для современного распорядка дня, когда утренний пик активности заканчивается позже. Главное, чтобы муниципальные власти обеспечили контроль", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Статус-кво в жилых домах теперь охраняется агрессивнее. Запрет касается не только многоэтажек. В периметр закона входят общежития, больницы, гостиницы и даже территории садовых товариществ. Любая попытка превратить выходные в строительный полигон карается рублем. Аномальные скачки активности в неурочное время будут пресекаться полицией по первому звонку соседей. Система требует тишины, и она ее получит через административные протоколы.
Штрафные санкции в регионе — это не символические выплаты, а полноценный финансовый фильтр. Самые тяжелые последствия предусмотрены для любителей масштабных перепланировок и капитального ремонта. Если перфоратор заговорит в три часа дня, кошелек владельца может похудеть на шестизначную сумму. Попытки игнорировать сигнализацию автомобиля или устраивать ночные концерты на музыкальных инструментах обойдутся в цену недорогого смартфона.
|Тип нарушения
|Диапазон штрафа (руб.)
|Ремонтные и строительные работы
|4 000 — 100 000
|Сигнализация и пиротехника
|3 000 — 35 000
|Пение, крики, телевизоры
|3 000 — 30 000
"Административные штрафы в регионе — это инструмент балансировки бюджета. Высокие планки для строительных работ направлены на юридических лиц, которые часто пренебрегают покоем граждан ради сроков сдачи объектов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Правовой режим тишины распространяется и на нежилые помещения, если они встроены в жилые комплексы. Магазинам и офисам придется подстраиваться под новый график разгрузки товаров. Иначе административные споры станут для бизнеса ежемесячной рутиной. Власти не делают исключений даже для тех, кто ссылается на производственную необходимость в разгар рабочего дня.
"Закон должен быть однозначным. Если мы видим рост жалоб на шум в обеденное время, корректировка необходима. Суды завалены исками жителей против шумных коммерческих соседей. Смещение рамок даст четкий юридический рычаг", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Необходимо вызвать сотрудников полиции для фиксации нарушения. Протокол станет основанием для наложения штрафа муниципальной комиссией.
