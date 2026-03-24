Кислородный щит крепнет незаметно: точки выживания в самарской реанимации теперь ближе к каждому пациенту

Реанимация — это конвейер между жизнью и вечностью. Здесь нет места пыльным углам и текущим кранам. В Самарской городской клинической больнице № 5 завершили капитальный ремонт отделения интенсивной терапии. Стены перекрашены, инженерные сети вырваны с корнем и заменены на новые. Восемь коек — это восемь фронтов борьбы, где теперь развернута современная система жизнеобеспечения.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самара

Инженерный апгрейд: что скрыто за штукатуркой

Больничный стационар — сложный механизм. Если старая инфраструктура города иногда позволяет латать дыры годами, то в реанимации любая авария превращается в катастрофу. В отделении полностью пересобрали вентиляцию, водоснабжение и отопление. Это не просто косметический лоск, а радикальное обновление "внутренностей" здания. Рабочие заменили оконные блоки, отсекая сквозняки и шум мегаполиса.

"Обновление инженерных сетей в стационарах — первичная задача. Износ коммуникаций в регионах часто критический, и точечные вливания из бюджета позволяют не просто поддерживать жизнь в объектах, но и создавать задел для инвестиционной привлекательности медицины", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Главврач Ольга Чуйкова подчеркивает: лечебный процесс не встал на паузу. Пациентов филигранно переместили в резервный блок на первом этаже. Логистика сработала как программный модуль: функции жизнеобеспечения не прерывались ни на секунду. Теперь реанимация готова принимать самых тяжелых больных в стерильных и технологичных условиях.

Кислородный десант: новые точки выживания

Ключевой элемент новой "начинки" отделения — система подачи медицинских газов. Каждая дополнительная точка кислорода — это шанс на спасение. Отделка стен выполнена из специальных материалов, устойчивых к агрессивной дезинфекции. В медицине эстетика вторична, первична гигиена и скорость доступа к пациенту. Пока авиационные двигатели печатают на 3D-принтерах, в больницах Самары осваивают стандарты современной лечебной среды.

Объект работ Результат обновления Инженерные системы Полная замена ОВ, ВК и вентиляции Медицинские газы Установка дополнительных кислородных точек Вместимость 8 коек в режиме полной готовности

"Капитальный ремонт медучреждений должен идти в связке с энергоэффективностью. Замена окон и модернизация отопления снижают эксплуатационные расходы, что критически важно при текущем росте тарифов на ресурсы", — отметил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Медицинский нацпроект: масштабная экспансия

Самарская область берет разгон. Ремонт в 5-й больнице — лишь малый фрагмент пазла. К 2026 году власти намерены "прокачать" еще 42 подразделения в стационарах и поликлиниках. Финансирование идет по двум каналам: региональная казна и федеральный проект "Продолжительная и активная жизнь". Государство латает социальные дыры так же настойчиво, как дорожные службы устраняют пробки на М-5.

Для развития региона это вопрос выживания. Качественная медицина удерживает людей на местах лучше, чем любая подработка на лето. Когда система здравоохранения работает без сбоев, снижаются риски депопуляции. Пока ветеринары латают ветеринарный статус региона, гражданские врачи борются за каждый процент рождаемости и долголетия.

"Масштабный ремонт стационаров — это всегда про демографию. Комфорт пациента и условия работы врача прямо влияют на статистику выживаемости и желание молодежи оставаться в регионе", — объяснила специалист Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о ремонте больниц

За чей счет проводится ремонт в больнице №5?

Работы в отделении реанимации полностью профинансированы из областного бюджета Самарской области.

Как пациенты получали помощь во время стройки?

Лечебный процесс не прерывался. Реанимационных больных перевели в подготовленный блок на первом этаже с полным набором аппаратуры.

Сколько отделений обновят в ближайшие два года?

В планах областного правительства до 2026 года капитально отремонтировать 42 отделения в различных медучреждениях.

