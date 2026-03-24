Грязь по колено вместо асфальта: трассы Перми превратились в ловушку для машин и скорой

Верещагинский муниципальный округ превратился в полигон для испытания нервов и подвесок. Грязь по колено, глубокие колеи и полное отсутствие твердого покрытия — так сегодня выглядит дорожная сеть Прикамья. Местные жители, уставшие от изоляции, вынесли сор из избы в медиаполе. Реакция последовала незамедлительно: Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Дороги, которые должны были выдержать весеннее таяние, буквально сдались под натиском тяжелой техники.

Дорожная прожарка: почему асфальт сошел вместе со снегом

Причина транспортного коллапса банальна и цинична. Пока чиновники рапортовали о готовности к сезону, многотонные грузовики методично уничтожали земляное полотно. В период "просушки", когда почва максимально уязвима, тяжеловесы продолжали курсировать по сельским маршрутам. Результат предсказуем: инфраструктура превратилась в месиво. Это не просто неудобство, а прямая угроза безопасности, ведь в такие районы не проедет ни скорая, ни пожарные. Ситуация напоминает хаос, который недавно вызвали сбои в системе RuParking в краевой столице, но с гораздо более тяжелыми последствиями для жизни.

"Когда по талому грунту идут лесовозы или зерновозы, дорога уничтожается за несколько часов. Если администрация округа не выставила знаки ограничения или не контролировала их соблюдение — это чистый состав халатности. Восстановление обойдется бюджету в разы дороже, чем временный запрет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инвестиционный климат в колее

Разбитые трассы бьют по амбициям региона. Пока производство молока в Прикамье готовится к рекордному прыжку, логистика в отдельном округе тянет показатели вниз. Фермеры не могут вывезти продукцию, а инвесторы обходят стороной локации с "направлениями" вместо дорог. Даже перспективный туристический кластер у Усть-Качки или другие прибрежные проекты требуют надежного сухопутного сообщения. Без дорог любые вливания в агросектор превращаются в попытку наполнить дырявое ведро.

Объект внимания Текущий статус / Последствия Дорожное полотно Приведено в частичную негодность тяжелой техникой. Юридический аспект Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Социальный риск Изоляция населенных пунктов, срыв поставок продуктов.

"Любая стратегия развития территорий разбивается о логистику. Если в Верещагино не будет проходимых дорог, никакая модернизация строительного сектора не поможет — материалы просто не доедут до стройплощадок. Мы видим системный кризис управления муниципальным имуществом", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Халатность как стиль управления

Для Верещагинского округа это серьезный репутационный удар. Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю намерены выяснить, кто из чиновников закрыл глаза на "убийство" дорог. Проблема системная: в Чайковском по этой же статье расследуют нападение собак. Видимо, контроль за территорией стал для местных властей факультативным занятием. Пока пермские спортсмены берут золото в Италии, муниципальные служащие не могут справиться с обычным паводком. Водителям же остается только считать убытки и надеяться на скидки по ОСАГО, хотя страховка не защитит от ямы в полметра глубиной.

"Дефицит бюджетных средств часто служит оправданием для бездействия. Однако халатность — это не отсутствие денег, а неспособность эффективно распорядиться имеющимися ресурсами и полномочиями. Следствие даст оценку именно этой некомпетентности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о дорогах в Верещагино

Почему дело возбудили именно по статье "Халатность"?

Следствие полагает, что должностные лица не приняли мер по ограничению движения грузовиков в период распутицы, что привело к разрушению муниципальной собственности и нарушению прав граждан.

Кто будет восстанавливать покрытие?

В рамках уголовного дела может быть заявлен иск о возмещении ущерба. В обычном порядке восстановление ложится на муниципальный бюджет или дорожный фонд края.

Влияет ли дефицит кадров на содержание дорог?

Хотя в регионе наблюдается дефицит рабочих профессий, обязанности по контролю за состоянием инфраструктуры лежат на административном аппарате, где вакансий обычно меньше.

