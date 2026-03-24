Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Рыбный рынок Нижегородской области всколыхнул гастрономический "алхимический" перфоманс. Местное предприятие "ЭКОПРОДУКТ НН" продемонстрировало чудеса умножения материи: из скромного объема минтая на свет появились горы тресковых и кальмаровых котлет. Россельхознадзор магию не оценил. Ведомство аннулировало электронные ветеринарные документы, превратив готовую продукцию в юридический фантом с неясным происхождением и сомнительной безопасностью.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбные котлеты

Формула рыбного "надувательства"

Инспекторы выявили классическую аномалию пищевого производства. Для создания 312 килограммов тресковых котлет производитель использовал всего 125 килограммов минтая. С кальмарами ситуация еще курьезнее: те же 125 килограммов сырья легли в основу полутонны готового продукта. Коэффициент превышения веса достиг отметки 1,775. Это не технологическая погрешность, а системный разрыв реальности, когда благосостояние граждан пытаются обеспечить за счет сомнительных добавок.

"Такие манипуляции с объемами — прямой индикатор фальсификата. Если из килограмма рыбы получается два килограмма котлет, значит, остальное — это вода, соя или не задекларированные компоненты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Меркурий против призраков

Система прослеживаемости "Меркурий" сработала как капкан. Аннулирование транзакций означает, что товар теряет легальный статус. Теперь реализация этих партий невозможна. В условиях, когда рост доходов в Поволжье меняет структуру потребления, покупатель ждет качества, а не суррогата. Попытка сэкономить на сырье привела к тому, что цены на жилье прогноз и стоимость продуктов питания становятся одинаково болезненными темами для обсуждения, если качество последних падает.

Продукт Сырье vs Готовый продукт (кг)
Котлеты тресковые 125 минтая / 312 готовых
Котлеты кальмаровые 125 минтая / 500 готовых

"Административные предупреждения — это лишь первый шаг. При повторении "фокусов" с весом предприятию грозит полная блокировка в системе сертификации", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Риски на тарелке: мнение экспертов

Производитель обязан проверять статус документов на каждом этапе. Игнорирование правил превращает логистическую цепочку в опасный аттракцион, напоминающий электросамокаты Нижний Новгород на полной скорости в пешеходной зоне. Риск отравлений или аллергических реакций на скрытые ингредиенты растет пропорционально жадности технологов. Пока УФАС Нижний Новгород борется с тарифами, Россельхознадзор держит оборону на продуктовых прилавках.

"Подмена одного вида рыбы другим — это не только обман кошелька, но и удар по безопасности. Мы не знаем, где и как добывался этот избыточный объем", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о контроле качества

Что означает аннулирование электронной ветеринарной справки?

Это лишение товара "паспорта". Продукция без активного электронного документа считается потенциально опасной и нелегальной для продажи в магазинах.

Чем опасен большой коэффициент превышения массы?

Это доказывает использование неучтенного сырья или избыточного количества влагоудерживающих компонентов, что нарушает ГОСТ и права потребителя.

Как покупателю проверить рыбу?

Требовать в магазине ветеринарный сопроводительный документ. В нем указан реальный состав и происхождение сырья.

Пока дороги закрывает весенняя распутица 2026, а стоимость содержания техники бьет рекорды, как запчасти для иномарок, продовольственная безопасность остается единственным незыблемым бастионом, который власти обещают защищать до конца.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов, юрист Светлана Владимировна Фёдорова, эколог Игорь Петрович Степанов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
