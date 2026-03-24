Россия » Северо-Запад » Вологда

Рюкзак курьера в Вологде стал дороже кресла топ-менеджера. К февралю 2026 года медианная зарплата доставщиков в регионе взлетела до 188,3 тысячи рублей. Город официально "переплюнул" Санкт-Петербург, где зарплата курьера замерла на отметке 157,9 тысячи. Пока экономика Вологды демонстрирует промышленный рост, логистический сектор высасывает кадры из всех смежных областей.

Фото: flickr.com by Ирина Ефимова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Курьеры Яндекс.Еды

Логистический перегрев: почему Вологда дороже Питера

Рынок труда в регионе напоминает перетянутую струну. Когда дороги Вологодской области начинают обновляться по федеральным планам, мобильность населения растет, но работать на этих дорогах некому. Курьерский сервис превратился в "пылесос", который затягивает молодежь, вчерашних заводчан и даже специалистов из сферы услуг. Высокий чек — это не щедрость бизнеса, а налог на дефицит. Компании вынуждены переплачивать, чтобы заказы не гнили на складах.

"Такой уровень зарплат — это аномалия, вызванная кадровым голодом. Бизнес закладывает эти расходы в стоимость товаров, что в конечном итоге разгоняет инфляцию на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ситуация усугубляется тем, что поддержка семей и демографические выплаты создают в регионе определенную подушку безопасности, но не решают проблему дефицита рабочих рук здесь и сейчас. Люди выбирают гибкий график и живые деньги вместо стабильности на госпредприятиях или в офисах.

Инфраструктурный капкан и дефицит "ног"

Городская среда меняется. Пока в областном центре внедряют новый дизайн-код и сносят аварийные дома, создавая новые кварталы, нагрузка на курьеров растет. Плотность застройки увеличивается, а логистические цепочки усложняются. В условиях, когда реформа управления перераспределяет полномочия, бизнес ищет способы выживания в новой реальности через агрессивный рекрутинг.

Регион Медианная зарплата (февраль 2026)
Вологодская область 188 300 руб.
Санкт-Петербург 157 900 руб.

"Развитие инфраструктуры — это не только гладкий асфальт, но и резкое повышение спроса на сервисы доставки. Город становится компактнее и требовательнее к скорости", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Реальные доходы vs Офферы

Важно понимать: 188 тысяч — это морковка на палке. Чтобы получить такие деньги, курьер должен превратиться в биоробота, игнорирующего сон и погоду. Зарплата напрямую зависит от выработки. В условиях, когда новости Вологды сообщают о подготовке к летнему сезону или сильных ливнях, тарифы "иксуют", но и риски для здоровья растут. Ситуация с репродуктивным здоровьем и общей диспансеризацией в регионе становится критической, так как работающая молодежь просто не находит времени на врачей, гонясь за длинным рублем.

"Мы видим переток кадров из всех сфер. Если это не остановить, завтра некому будет работать в ЖКХ или на транспорте. Реформа тарифов при нынешних зарплатах курьеров выглядит неизбежной", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Пока Вологда соревнуется с Питером по уровню зарплатных офферов, местные жители адаптируются. Курьер — это новый "нефтяник" Севера. Но как долго продержится этот пузырь — вопрос открытый.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему в Вологде зарплаты курьеров выше, чем в Петербурге?

Основная причина — катастрофический дефицит кадров на фоне бурного роста онлайн-торговли и логистических хабов в регионе. В отличие от мегаполисов, в Вологде меньше приток мигрантов, готовых на низкоквалифицированный труд.

Действительно ли каждый курьер получает 188 тысяч?

Нет. Это медианная предлагаемая сумма в вакансиях для активных исполнителей. Реальный доход сильно зависит от количества смен, наличия личного авто и готовности работать в пиковые часы.

Как этот рост влияет на цены в магазинах?

Прямо. Стоимость доставки и сборки заказов включается в финальный ценник. Потребитель сам оплачивает высокие зарплаты курьеров через инфляцию.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
