Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Вологда

Вологодская область вводит жесткий фильтр для моторного топлива. С 1 марта продажа бензина подросткам младше 18 лет законом запрещена. Исключение — владельцы прав категории "А1" или "М". Взрослых посредников тоже ждут санкции. Система пытается купировать импульсивный риск там, где дороги Вологодской области становятся местом опасного трафика.

Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Топливный стоп-кран: закон против скорости

"Запрет — это превентивный удар по культуре безрассудства. Мы видим, как реформа управления МЧС требует консолидации усилий, и здесь логика та же: ограничить доступ к ресурсу до того, как случилась беда", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Механика контроля проста — ограничение продаж через кассовый узел. Владельцы АЗС обязаны проверять документы, а за нарушения последуют штрафы до 50 тысяч рублей для юрлиц. Бюджетная дисциплина здесь второстепенна — на кону поддержка семей через сохранение жизней детей.

Статистика риска

Цифры 2025 года — это 24 аварии с несовершеннолетними. Двое погибших. Питбайки и мопеды превратились в экономические маркеры, доступность которых перевесила здравый смысл. Сенатор Роман Маслов называет вологодский закон пилотным проектом, который может масштабироваться на всю страну.

Тип нарушения Штраф (рубли)
Для граждан 3 000 — 5 000
Для юрлиц 30 000 — 50 000

"Инфраструктура должна быть безопасной, а не провоцирующей. Меры по регулированию потоков — это база, как и дизайн-код, только защищающая плоть, а не эстетику", — [подчеркнула] в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Запуск закона синхронизирован с подготовкой к дачному сезону. Это время максимальной активности сельских подростков на технике. Сейчас регион готовит почву для проверки эффективности этой нормы.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на дорогах

Почему нельзя просто запретить продажу питбайков?

Вопрос лежит в плоскости федерального права. Региональный закон о топливе — это оперативная мера воздействия на доступность эксплуатации, не требующая глобальной перекройки законодательства.

Будет ли эффект, если бензин можно купить в соседней области?

Статус пилотного проекта подразумевает создание прецедента. При успехе практики Вологодчины будут узаконены на федеральном уровне.

"Административный ресурс здесь работает как стоп-кран. Это вынужденная мера против статистики, где каждый погибший — провал системного воспитания", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.