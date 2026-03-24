Рейды ударили по рынкам и стройкам: из Красноярского края выдворяют почти 100 мигрантов

Силовой каток прошелся по рынкам и стройкам Сибири. Полиция и Росгвардия завершили мартовский марафон проверок в Красноярском крае. Итог: сотня билетов в один конец и миллионные счета в пользу государства. Это не просто профилактика, а системная зачистка правового поля, где публичная молитва или работа без патента стали маркерами для спецназа.

Мигранты

Цифры на вылет: статистика рейдов

Двадцать дней оперативного драйва вытряхнули из теневого сектора более 500 нарушений. Силовики «кошмарили» не бизнес, а хаос в документах. На промышленных площадках и за прилавками рынков обнаружились сотни людей, для которых новости Красноярского края теперь ограничатся видом из окна депортационного центра. Суд вынес вердикт: 96 человек покидают страну принудительно.

"Масштаб выдворений показывает, что либеральный цикл в миграционной политике закрыт. Суды больше не ограничиваются штрафами, они рубят связи с территорией", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Штрафной бокс пополнился на 2 миллиона рублей. ПДД для мигрантов стали отдельной ловушкой: 110 протоколов прилетели водителям с иностранными правами. Система фильтрует поток. Те, кто не успел легализоваться, получают «черную метку» — 233 человека больше не увидят российскую границу с внутренней стороны.

Уголовный шлейф и фиктивные адреса

Резиновые квартиры — классика жанра, которая теперь тянет на реальные сроки. 26 уголовных дел возбуждено по фактам фиктивной регистрации. Это удар по теневым арендодателям, которые превращают обычные многоэтажки в нелегальные хостелы. Часто такие объекты становятся источником жалоб на содержание фасада и нарушение общественного порядка.

Показатель Результат рейда Выдворение из РФ 96 человек Запрет на въезд 233 человека Сумма штрафов > 2 млн рублей Уголовные дела 26 эпизодов

"Фиктивная регистрация — это не просто бумажная волокита. Это дыра в безопасности города. Мы видим жесткую реакцию на создание анклавов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Инфраструктурный стресс региона

Миграционное давление напрямую бьет по городским системам. Пока край планирует тратить бюджет ЖКХ 2030 на латание дыр, неучтенные жильцы перегружают износ коммунальных сетей в рабочих кварталах. Каждый депортированный — это минус один «нелегальный» потребитель ресурсов, за которые платят добросовестные собственники.

"Любая нелегальная точка проживания — это нагрузка на трубы, которые и так дышат на ладан. Модернизация невозможна без жесткого учета всех проживающих", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Рейды продолжатся. Красноярск четко дает понять: гостеприимство заканчивается там, где начинаются нарушения закона и серые схемы. Столица Сибири выбирает порядок, подкрепленный штыками Росгвардии и судебными актами.

Ответы на популярные вопросы о миграционных рейдах

Почему мигрантов выдворяют именно сейчас?

Это плановая работа по декриминализации экономики и социальной сферы. Идет замена хаотичного рынка труда на контролируемый поток легальных рабочих.

Что грозит тем, кто прописывает мигрантов фиктивно?

В Красноярске уже возбуждено 26 уголовных дел. Владельцам «резиновых квартир» грозят как крупные штрафы, так и реальные сроки лишения свободы.

Влияют ли рейды на работу ЖКХ?

Да, снижение числа нелегальных жильцов снижает физическую нагрузку на сети и уменьшает объем безучетного потребления воды и энергии в жилом фонде.

