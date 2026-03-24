Крафт по-серому: в Томске нашли квартиру, где разливали виски и бурбон для узкого круга

Кустарный ликеро-водочный цех в хрущевке — классика российского теневого сектора. В Томске полицейские ликвидировали подпольную винокурню, масштаб которой выбивается из привычных рамок "кухонного" производства. 47-летний делец превратил жилые квадратные метры в полноценный завод по выпуску виски и бурбона. Оперативники изъяли 350 литров спиртного. Пока недвижимость Томска падает в цене, предприимчивый горожанин пытался выжать из своей квартиры максимум добавочной стоимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Промышленный размах в спальном районе

Бутлегер действовал системно. Вместо примитивных банок — профессиональные бродильные чаны. Вместо мутной жижи — линейка "премиального" крафта с этикетками, где были указаны даты розлива и нотки послевкусия. Весь этот арсенал заполнил комнаты, вытесняя быт. Силовую поддержку при обыске оказывала Росгвардия. Это не просто изъятие кастрюль, а ликвидация канала сбыта. Стоимость партии составила более 100 тысяч рублей. Это сопоставимо с тем, какие выплаты студентам при рождении ребенка в Томске анонсировали власти — сумма значительная для частного лица.

"Такие производства — мина замедленного действия для многоквартирных домов. Использование мощных нагревательных приборов и хранение спиртосодержащих жидкостей в таре, не предназначенной для складов, нарушает все нормы безопасности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сбыт был организован для узкого круга "своих". В Томске, где финансовые услуги в Сибири становятся доступнее, теневая экономика все еще находит своих адептов. Клиенты искали эксклюзив, а получили риск отравления метанолом. Сейчас всю продукцию тестируют в лабораториях МВД. Если состав окажется ядовитым, статья станет гораздо тяжелее.

Юридические последствия и серый рынок

Система контроля за оборотом спирта работает жестко. Любая попытка подменить государственную акцизную марку домашним творчеством карается по всей строгости. Пока сельское хозяйство Сибири борется за чистый урожай и прозрачные рынки, подобные "самогонщики" тянут регион назад в девяностые. Полиция выясняет происхождение сырья. Вряд ли это был отборный солод.

"Для законного производства алкоголя требуется лицензирование, которое физическое лицо получить не может. Здесь налицо незаконное предпринимательство и нарушение административных регламентов", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Изъятые аппараты и тара будут уничтожены по решению суда. Томичу грозит крупный штраф или лишение свободы, если подтвердится вред здоровью потребителей. Анонимность "клиентской базы" не спасает — цифровые следы ведут в мессенджеры и к переводам. Прозрачность экономики растет, и спрятать заводик в панельке становится невозможно.

Показатель Данные по делу Объем изъятого алкоголя 350 литров Оценочная стоимость ~100 000 рублей Ассортимент напитков Самогон, виски, бурбон, настойки

"Подобные инциденты часто связаны с попыткой местных элит сэкономить на легальном продукте. Однако кустарное производство не гарантирует соблюдение технологических циклов очистки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о нелегальном алкоголе

Запрещено ли варить самогон для себя?

Законодательство в РФ разрешает производство алкоголя для личного употребления, но жестко карает за попытку его продажи без лицензии.

Чем опасен кустарный виски из квартиры?

В домашних условиях невозможно гарантировать отсутствие сивушных масел и метанола, которые в легальном производстве отсекаются промышленными колоннами.

Какое наказание грозит бутлегеру?

В зависимости от объема выручки и вреда здоровью предусмотрена ответственность от крупных штрафов до уголовного срока.

