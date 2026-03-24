Крафт по-серому: в Томске нашли квартиру, где разливали виски и бурбон для узкого круга

Кустарный ликеро-водочный цех в хрущевке — классика российского теневого сектора. В Томске полицейские ликвидировали подпольную винокурню, масштаб которой выбивается из привычных рамок "кухонного" производства. 47-летний делец превратил жилые квадратные метры в полноценный завод по выпуску виски и бурбона. Оперативники изъяли 350 литров спиртного. Пока недвижимость Томска падает в цене, предприимчивый горожанин пытался выжать из своей квартиры максимум добавочной стоимости.
Бутлегер действовал системно. Вместо примитивных банок — профессиональные бродильные чаны. Вместо мутной жижи — линейка "премиального" крафта с этикетками, где были указаны даты розлива и нотки послевкусия. Весь этот арсенал заполнил комнаты, вытесняя быт. Силовую поддержку при обыске оказывала Росгвардия. Это не просто изъятие кастрюль, а ликвидация канала сбыта. Стоимость партии составила более 100 тысяч рублей. Это сопоставимо с тем, какие выплаты студентам при рождении ребенка в Томске анонсировали власти — сумма значительная для частного лица.
"Такие производства — мина замедленного действия для многоквартирных домов. Использование мощных нагревательных приборов и хранение спиртосодержащих жидкостей в таре, не предназначенной для складов, нарушает все нормы безопасности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Сбыт был организован для узкого круга "своих". В Томске, где финансовые услуги в Сибири становятся доступнее, теневая экономика все еще находит своих адептов. Клиенты искали эксклюзив, а получили риск отравления метанолом. Сейчас всю продукцию тестируют в лабораториях МВД. Если состав окажется ядовитым, статья станет гораздо тяжелее.
Система контроля за оборотом спирта работает жестко. Любая попытка подменить государственную акцизную марку домашним творчеством карается по всей строгости. Пока сельское хозяйство Сибири борется за чистый урожай и прозрачные рынки, подобные "самогонщики" тянут регион назад в девяностые. Полиция выясняет происхождение сырья. Вряд ли это был отборный солод.
"Для законного производства алкоголя требуется лицензирование, которое физическое лицо получить не может. Здесь налицо незаконное предпринимательство и нарушение административных регламентов", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Изъятые аппараты и тара будут уничтожены по решению суда. Томичу грозит крупный штраф или лишение свободы, если подтвердится вред здоровью потребителей. Анонимность "клиентской базы" не спасает — цифровые следы ведут в мессенджеры и к переводам. Прозрачность экономики растет, и спрятать заводик в панельке становится невозможно.
|Показатель
|Данные по делу
|Объем изъятого алкоголя
|350 литров
|Оценочная стоимость
|~100 000 рублей
|Ассортимент напитков
|Самогон, виски, бурбон, настойки
"Подобные инциденты часто связаны с попыткой местных элит сэкономить на легальном продукте. Однако кустарное производство не гарантирует соблюдение технологических циклов очистки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Законодательство в РФ разрешает производство алкоголя для личного употребления, но жестко карает за попытку его продажи без лицензии.
В домашних условиях невозможно гарантировать отсутствие сивушных масел и метанола, которые в легальном производстве отсекаются промышленными колоннами.
В зависимости от объема выручки и вреда здоровью предусмотрена ответственность от крупных штрафов до уголовного срока.
Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.