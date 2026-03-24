Заросли у башни Дона исчезнут: сквер Музея янтаря превратят в общественное пространство

Власти Калининграда готовят чек-лист на 164 миллиона рублей. Цель — сквер у Музея янтаря. Городские элиты планируют превратить заросший вал в "общественное пространство" к 2027 году. Проект прошел экспертизу, но память о несостоявшихся проектах центра города заставляет нервничать.

Башня Дона (музей янтаря) - Калининград

Амбиции сквера: от инклюзов до туалетов

Территорию между Верхним озером и башней Дона закатают в грунтовый отсев. Проект обещает арт-объект в виде гигантского инклюза. Добавят освещение и камеры "Безопасного города". Сцена для перформансов и стационарный туалет — обязательная база для современной городской среды. Инфраструктура напоминает то, как сейчас модернизируют лесные тропы в нацпарках.

"Город тратит миллионы на внешний лоск, пока реальный износ сетей под этими скверами никто не считает. Благоустройство — это лишь витрина, за которой скрывается старение коммуникаций", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Земля преткновения

Ранее этот участок пытались вырвать из "зеленого пояса" Шнайдера под застройку. Девелоперы хотели превратить исторические валы в бетонные метры, но планам помешали охранные статусы. Сегодня чиновники обещают минимализм. Только дорожки и фонари. Это попытка успокоить горожан, помнящих, как быстро меняется назначение земель под новые ЖК.

Параметр Показатель Инвестиции 163,6 млн рублей Срок реализации До 2027 года

Благоустройство в Калининграде — процесс скандальный. Постоянные споры вокруг переноса рынков и транспортных развязок доказывают: город живет в режиме перманентной стройки.

"Любой ландшафтный проект сегодня обязан учитывать специфику почвы и дренажа. В противном случае через три года мы получим разбитые дорожки вместо прогулочной зоны", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Власти обещают не трогать экологическую ценность объекта. Однако скептики указывают на то, что транзитные зоны быстро обрастают "лишними" сервисами. Подобный подход мы видим в спортивных проектах города, где главная цель — освоение бюджета.

"Любое планирование бюджета на три года вперед в текущих реалиях — это лишь фикция. Инфляция строительных материалов съест половину сметы к середине работ", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Почему цена такая высокая?

Смета включает не только укладку плитки, но и дорогостоящие работы по сохранению охранной зоны башни Дона, установку видеонаблюдения и интеграцию "Безопасного города".

Что будет с историческим парковым поясом?

Власти гарантируют сохранение зеленых насаждений и отказ от капитальной застройки в пользу пешеходных дорожек.

