Гарантия на труд: в Мурманской области законодательно закрепили право участников боевых действий на работу

Мурманская область пробивает социальный лед. Региональный парламент закрепил за крупным бизнесом обязанность трудоустраивать ветеранов. Это не просьба, а прямой юридический фильтр. Экономика Заполярья, где годами выстраивалась жесткая вертикаль промышленных гигантов, теперь получает новую переменную в кадровое уравнение.

Логика одного процента

Механизм прост как арктический дизель. Если в штате компании числится более 100 человек, извольте забронировать 1% мест под участников СВО. Прокуратура региона, выступившая автором документа, не стала играть в полумеры. Это попытка зашить социальный контракт прямо в штатное расписание предприятий, которые привыкли считать каждую копейку на фоне ремонта теплосетей и износа мощностей.

"Для крупных холдингов один процент — это статистическая погрешность, но для человека, вернувшегося из зоны боевых действий, это реальный якорь в мирной жизни. Региону нужно закреплять кадры, чтобы остановить миграцию", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Закон вступит в силу лишь 1 сентября 2026 года. У бизнеса есть полтора года, чтобы переварить новые правила игры. Пока власти занимаются благоустройством Мурманска и обновлением фасадов, кадровикам придется искать способы интеграции людей с боевым опытом в производственные цепочки.

Промышленный ценз: кто попал под раздачу

Под прицел нового закона попали 259 организаций Мурманской области. Это костяк экономики: добыча ископаемых, логистика, портовые службы. Суммарно регион планирует извлечь из этой инициативы более 200 рабочих мест. Это не просто цифры, а попытка избежать ситуации "лишних людей", когда рыночные механизмы буксуют на поворотах социальной ответственности.

"Нужно понимать, что бизнес будет сопротивляться скрытым расходам. Квота — это только вершина айсберга. Основная нагрузка ляжет на переобучение и адаптацию рабочих мест, особенно если речь идет о высокотехнологичных секторах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр квотирования Значение / Условие Порог численности штата От 100 сотрудников Размер квоты 1% от общего состава Количество охваченных компаний 259 организаций Дата запуска системы 1 сентября 2026 года

Давление на экосистему региона растет со всех сторон. Пока экологи бьются за то, чтобы песец на Кольском полуострове не исчез окончательно, законодатели пытаются защитить человеческий капитал. Квотирование — это жесткий каркас, который должен удержать баланс в условиях, когда дорога в Териберку может быть закрыта из-за снега, а доступ к вакансиям — из-за косности нанимателей.

"Закон создает прецедент обязательного участия бизнеса в реабилитации ветеранов. Это не просто работа, это способ вернуть человека в систему гражданских координат через понятный труд", — подчеркнул в беседe с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Для многих ветеранов возвращение домой начинается не с торжественного марша, а с похода в отдел кадров. Если раньше это был квест с неопределенным финалом, то теперь государство выставляет гарантии. Даже если в зданиях идет замена лифтов до 2030 года, социальные лифты должны заработать гораздо быстрее, сообщает "51.ру".

Ответы на популярные вопросы о трудоустройстве

Может ли компания отказаться от приема по квоте?

Закон носит обязательный характер. Невыполнение квоты повлечет административную ответственность. Исключения возможны только при ликвидации предприятия.

Какие должности должны предоставлять работодатели?

Работодатель самостоятельно определяет список вакансий, соответствующих квалификации соискателя, но место должно быть закреплено именно за данной категорией граждан.

Нужна ли ветеранам медицинская реабилитация перед работой?

В регионе активно развиваются медицинские программы, включая замену суставов по квотам, что позволяет ветеранам восстанавливать трудоспособность перед выходом на производство.

