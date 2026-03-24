Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Калининград

Губернатор Алексей Беспрозванных отрисовал будущее Центральной площади. Пять лет — срок для превращения пустыря после сноса Дома Советов в филиал центра "Россия". Власти мечтают о "западных воротах страны" в противовес дальневосточному форпосту.

Дом Советов, Калининград
Фото: commons.wikimedia.org by Dave Collier from Sedbergh UK mostly, Santa Vittoria in Matenano. Italy, sometimes., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дом Советов, Калининград

Флагманский эксклав: амбиции на месте пустоты

Город смотрит на этот проект сквозь скепсис. Пока на фундаменте бывшего долгостроя завершается лишь демонтаж бетонных скелетов, в области рынок недвижимости диктует иные приоритеты. Инфраструктурные амбиции сталкиваются с необходимостью решать проблемы, где экономическая изоляция требует вложений в жизненно важные артерии, а не в интерактивные фасады.

"На бумаге все выглядит красиво, как глянцевый буклет. Но когда мы говорим о флагманах, нужно понимать: они должны работать на экспорт смыслов, а не просто потреблять бюджетные трансферты в зоне сложной логистики", — отметил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Экономика пространства против реальности эксклава

Запуск программы "Калининград — 80-85" анонсирован как масштабная стратегия развития. Регион остро нуждается в модернизации, где реформа ОЭЗ должна стать локомотивом, а не ограничителем. Стыковка новой площади с островом Канта через мост обещает эстетическую связку, но транспортная инфраструктура города перегружена уже сейчас.

Параметр Статус проекта
Стадия демонтажа Завершение фундамента и перекрытий
Срок реализации 5 лет (до 2031 года)

"Любое благоустройство у нас — это всегда борьба с износом сетей под землей. Сначала мы рисуем скверы, а потом вскрываем асфальт, потому что трубы не выдержали нагрузки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Евгений Блех.

Вариантов немного. Либо проект станет драйвером для внутреннего туризма, либо очередной точкой напряжения для городского бюджета. Пока восстановление фасадов в центре требует не меньшего внимания, чем создание новых общественных пространств с нуля.

"Городская среда — это не только картинка для туристов. Если мост станет логистическим узлом, он разгрузит поток, если просто прогулочным — мы получим красивый декоративный элемент, который не решит проблему трафика", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о Доме Советов

Когда завершится полная расчистка площадки?

Демонтаж разделен на три этапа. Сейчас идет работа с фундаментами и вспомогательными объектами, включая фонтаны. Точные сроки финиша привязаны к графику подрядчиков.

Что именно разместят в центре "Россия"?

Планируются интерактивные экспозиции, аналогичные московскому формату: наука, технологии и достижения регионов. Концепция будет представлена в июле.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.