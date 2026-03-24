Арктический нарыв на 135 миллионов: топ-менеджеры в Мурманске превратили госконтракты в банкомат

Арктические бюджеты продолжают штормить. В Мурманской области вскрыли нарыв, который зрел в коридорах оборонных предприятий. Топ-менеджеры АО "НИКИРЭТ" и их партнеры из частного сектора превратили государственные контракты в личный банкомат. Цена вопроса — 135 миллионов рублей, которые растворились в суровом климате Заполярья под видом систем безопасности.
История началась в 2024 году. Между Минобороны и подрядчиками были заключены контракты на установку комплекса технических средств охраны. По документам — сверхтехнологичные щиты и датчики. По факту — классическая "рисованная" бухгалтерия. Модернизация в оборонном секторе требует прозрачности, но здесь прозрачными стали только кошельки налогоплательщиков. Деньги выводились через фиктивные финансовые отчеты, пока реальные объекты оставались незащищенными.
"Такие хищения бьют не только по карману, но и по обороноспособности. В условиях, когда идет реновация Заозерска и других закрытых территорий, каждый рубль на счету. Коррупция в ГОЗ — это прямой саботаж", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Главные роли в этом криминальном триллере исполнили сотрудники АО "НИКИРЭТ" Виталий Степин и Алексей Косоуров. Компанию им составил Дмитрий Лунев из ООО "Фортис". Следственный комитет квалифицировал их творчество по части 4 статьи 159 УК РФ. Это мошенничество в особо крупном размере. Группе грозит до десяти лет лишения свободы. Ставка была высока, но экономика Заполярья не прощает таких манипуляций с государственными активами.
|Параметр дела
|Детали
|Сумма ущерба
|Свыше 135 000 000 рублей
|Статья УК РФ
|159 ч. 4 (Мошенничество в составе группы)
|Основной актив
|Комплекс технических средств охраны
"Административные споры вокруг таких контрактов — редкость, чаще это чистый криминал. Когда подписи ставятся на липовых актах приемки, правовое поле заканчивается и начинается работа силовиков", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Пока топ-менеджеры осваивали миллионы, область пытается закрыть дыры в социальной сфере. Парадокс: на охрану секретных объектов деньги крадутся, а на современное образование и инфраструктуру их приходится выбивать с боем. Сумма хищения сопоставима с бюджетом на полное обновление нескольких сельских школ. Это не просто цифры в протоколах, это недостроенные дороги и неоткрытые кабинеты робототехники в Мурманске, сообщает "51.ру".
"Внимание к финансовым потокам в регионе сейчас максимальное. Любое отклонение от нормативов при реализации нацпроектов вызывает мгновенную реакцию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Специфика секретности и сложные технические требования позволяют скрывать отсутствие реальных поставок за горами сложных документов. Контроль часто затруднен из-за ограниченного доступа на объекты.
Предприятие ждет тотальный аудит всех контрактов за последние годы. Возможна смена руководства и внесение в реестр недобросовестных поставщиков для связанных структур.
Напрямую — нет, но косвенно это подрывает доверие к крупным подрядчикам и может замедлить темпы реализации инфраструктурных проектов в регионе.
Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.