Арктический нарыв на 135 миллионов: топ-менеджеры в Мурманске превратили госконтракты в банкомат

Арктические бюджеты продолжают штормить. В Мурманской области вскрыли нарыв, который зрел в коридорах оборонных предприятий. Топ-менеджеры АО "НИКИРЭТ" и их партнеры из частного сектора превратили государственные контракты в личный банкомат. Цена вопроса — 135 миллионов рублей, которые растворились в суровом климате Заполярья под видом систем безопасности.

Схема безопасного обогащения

История началась в 2024 году. Между Минобороны и подрядчиками были заключены контракты на установку комплекса технических средств охраны. По документам — сверхтехнологичные щиты и датчики. По факту — классическая "рисованная" бухгалтерия. Модернизация в оборонном секторе требует прозрачности, но здесь прозрачными стали только кошельки налогоплательщиков. Деньги выводились через фиктивные финансовые отчеты, пока реальные объекты оставались незащищенными.

"Такие хищения бьют не только по карману, но и по обороноспособности. В условиях, когда идет реновация Заозерска и других закрытых территорий, каждый рубль на счету. Коррупция в ГОЗ — это прямой саботаж", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Кто под прицелом следствия

Главные роли в этом криминальном триллере исполнили сотрудники АО "НИКИРЭТ" Виталий Степин и Алексей Косоуров. Компанию им составил Дмитрий Лунев из ООО "Фортис". Следственный комитет квалифицировал их творчество по части 4 статьи 159 УК РФ. Это мошенничество в особо крупном размере. Группе грозит до десяти лет лишения свободы. Ставка была высока, но экономика Заполярья не прощает таких манипуляций с государственными активами.

Параметр дела Детали Сумма ущерба Свыше 135 000 000 рублей Статья УК РФ 159 ч. 4 (Мошенничество в составе группы) Основной актив Комплекс технических средств охраны

"Административные споры вокруг таких контрактов — редкость, чаще это чистый криминал. Когда подписи ставятся на липовых актах приемки, правовое поле заканчивается и начинается работа силовиков", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Бюджетный эффект Мурманской области

Пока топ-менеджеры осваивали миллионы, область пытается закрыть дыры в социальной сфере. Парадокс: на охрану секретных объектов деньги крадутся, а на современное образование и инфраструктуру их приходится выбивать с боем. Сумма хищения сопоставима с бюджетом на полное обновление нескольких сельских школ. Это не просто цифры в протоколах, это недостроенные дороги и неоткрытые кабинеты робототехники в Мурманске, сообщает "51.ру".

"Внимание к финансовым потокам в регионе сейчас максимальное. Любое отклонение от нормативов при реализации нацпроектов вызывает мгновенную реакцию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о гособоронзаказе

Почему хищения в ГОЗ сложнее выявить?

Специфика секретности и сложные технические требования позволяют скрывать отсутствие реальных поставок за горами сложных документов. Контроль часто затруднен из-за ограниченного доступа на объекты.

Что ждет АО "НИКИРЭТ" после скандала?

Предприятие ждет тотальный аудит всех контрактов за последние годы. Возможна смена руководства и внесение в реестр недобросовестных поставщиков для связанных структур.

Влияет ли это на обычных жителей области?

Напрямую — нет, но косвенно это подрывает доверие к крупным подрядчикам и может замедлить темпы реализации инфраструктурных проектов в регионе.

