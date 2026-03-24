Ловушка для спешащих: как обычный сбой терминала в Вологде превратил прохожего в фигуранта дела

Банкомат на улице Карла Маркса в Вологде превратился в ловушку для невнимательного клиента и "рог изобилия" для случайного прохожего. 31-летний вологжанин пытался пополнить счет на 25 тысяч рублей, но техника зависла. Не дождавшись отмены операции, мужчина ушел. Механический алгоритм через паузу выплюнул купюры обратно — прямо в руки 51-летнему ранее судимому персонажу. Тот счел это подарком судьбы.
Техника в областной столице иногда дает сбои, как и изношенная разметка на перекрестках, которую сейчас меняют на проекционную. Пострадавший совершил классическую ошибку: оставил активную сессию без присмотра. Пока он разочарованно шагал прочь, банкомат завершил цикл возврата. Для системы деньги остались в зоне ответственности клиента.
"Это юридическая ловушка. Человек думает, что нашел клад, а по факту совершает тайное хищение чужого имущества. Банкомат — это не бесхозное поле, у каждых ста рублей есть владелец и цифровой след", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.
Ситуация с безопасностью в городе остается острой. Даже рынок недвижимости Вологды лихорадит от неопределенности, а здесь — прямой криминал на ровном месте. Злоумышленник, за плечами которого уже есть судимости, не стал искать владельца или звать сотрудников банка. Он просто обналичил чужую оплошность.
Оперативники сработали быстро. Камеры наблюдения в банковских зонах пишут картинку в высоком разрешении, так что личность "счастливчика" установили в кратчайшие сроки. Теперь вместо легких денег вологжанин получил уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.
"Подобные инциденты часто происходят из-за технического несовершенства старых терминалов. В условиях, когда инвестиции в инфраструктуру и новые жилые кварталы буксуют, обновление банковского оборудования тоже может затягиваться", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
|Действие
|Последствие
|Взял деньги из лотка
|Уголовная статья (Кража)
|Ушел, не дождавшись отмены
|Потеря средств и нервов
Город живет в режиме жесткой экономии. Пока студенты Вологды осваивают трудовую практику, чтобы заработать честным трудом, маргинальные слои населения ищут легкой наживы у терминалов. Итог предсказуем: правоохранительная система в таких кейсах работает без сбоев, в отличие от банкоматов, сообщает Vologda-Poisk.ru.
"Мы видим деградацию правовой грамотности. Люди до сих пор верят, что найденное у банкомата — это подарок. Нет, это чужая собственность, и ее изъятие карается реальным сроком", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.
Ни в коем случае не отходите от аппарата в течение 5-10 минут. Позвоните на горячую линию банка, назовите номер банкомата (указан на корпусе) и зафиксируйте время операции.
Да. Согласно УК РФ, это квалифицируется как кража, так как деньги находятся в специальном устройстве и не являются бесхозными. Вы обязаны сдать их сотрудникам банка или полиции.
Обычно в течение 24-48 часов. Банковские зоны оснащены несколькими камерами, которые фиксируют лицо и направление движения человека.
