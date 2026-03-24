Триста пятьдесят тысяч за идею: в Вологде малоимущих превращают в акул малого бизнеса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад

Вологодская область переходит на ручное управление микроэкономикой. С начала года более 120 жителей региона конвертировали статус "малоимущий" в статус "предприниматель" через механизм социального контракта. Государство выдает на руки до 350 тысяч рублей, фактически выступая в роли венчурного инвестора для тех, у кого за спиной только идея и пустой кошелек. Это не благотворительность в чистом виде, а жесткий расчет: превратить иждивенца в налогоплательщика, пока экономика Вологды ищет новые точки опоры.

Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Беседа в офисе

Инвестиции в себя: 350 тысяч за бизнес-план

Деньги не падают с неба — их нужно обосновать. Чтобы запустить свой швейный цех, ремонтную мастерскую или кабинет маникюра, претендент обязан защитить стратегию развития. В 2026 году система стала прозрачнее: подача через Госуслуги отсекает бюрократический шум. Средства разрешено тратить на аренду, рекламу и "железо". Это логичное продолжение тренда, когда благоустройство территорий создает спрос на локальные услуги в шаговой доступности.

"Социальный контракт — это не пособие, а кредит доверия. Мы видим, как люди вчерашнего дня без работы сегодня создают рабочие места. Но важно понимать: если проект прогорит по халатности, деньги — целевые, их придется возвращать в бюджет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для многих это единственный шанс выйти из тени. В условиях, когда социальная инфраструктура региона активно обновляется, спрос на малый бизнес растет. Пока крупные игроки делят госзакупки и контракты на ремонт площадей, самозанятые закрывают бытовые дыры на окраинах.

Особый трек: поддержка ветеранов СВО

Региональное правительство вводит дополнительные рычаги. Ветераны СВО получают приоритет и финансовую надбавку. Если семья имеет статус малоимущей, к федеральному чеку в 350 тысяч добавляется региональный "бонус" в 100 тысяч рублей. Это попытка максимально быстро интегрировать вчерашних бойцов в мирную жизнь через созидательный труд. Даже без статуса малоимущего ветеран может войти в программу через фильтр фонда "Защитники Отечества".

Категория получателя Максимальная сумма (руб.)
Стандартный соцконтракт 350 000
Ветеран СВО (малоимущий) 450 000

"Предоставление земли и финансовых грантов для ветеранов требует четкого юридического сопровождения. Мы упрощаем муниципальные нормативы, чтобы бизнес-старт не превратился в битву с чиновниками", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Риски и отчетность: почему деньги придется вернуть

Государство — суровый инвестор. Получатель обязан не просто "открыть дело", но и удержаться на плаву минимум год. Нарушение целевого использования — покупка личного авто вместо оборудования — ведет к расторжению договора. Учитывая, что логистика региона и транспортная доступность удаленных районов улучшаются, у сельских предпринимателей появляется реальный шанс на сбыт продукции за пределами своего района.

"Многие выбирают сферу услуг или агробизнес. В деревнях это работает: купил теплицу, наладил сбыт — и ты уже не просишь пособие, а кормишь соседей. Главное — правильно рассчитать себестоимость", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о соцконтрактах

Можно ли потратить деньги на погашение кредитов?

Нет. Это строго целевая выплата на развитие дела. Покупка личных вещей или закрытие старых долгов считается нецелевым расходованием средств.

Обязательно ли регистрировать ИП?

Да, получатель обязан зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или самозанятый сразу после заключения контракта.

Нужно ли возвращать 350 тысяч, если бизнес не принес прибыли?

Если предприниматель вел деятельность честно и отчитывался по чекам, но "не пошло" из-за конъюнктуры рынка, возвращать средства не нужно. Деньги изымаются только при доказанном обмане или прекращении работы раньше срока.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, политолог Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.