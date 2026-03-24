Золотой бетон Петербурга: почему входной билет в клуб владельцев жилья подорожал вдвое за пять лет

Россия » Северо-Запад

Петербургский рынок недвижимости превратился в закрытый клуб, где входной билет подорожал на 97% за пять лет. Средний чек за бетонную коробку в новостройке подскочил с 5,72 до 11,29 млн рублей. Квартира в Северной столице теперь — это не просто квадратные метры, а актив, растущий быстрее индекса Мосбиржи. Пока инвесторы потирают руки, рядовой покупатель задыхается в тисках ценового ралли.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бетонная лихорадка: итоги пятилетки

Петербургские застройщики выжали из рынка максимум. За пять лет стоимость объектов на первичном рынке взлетела почти вдвое. В соседней Ленинградской области ситуация не лучше: рост составил 88%. Если раньше рост доходов населения позволял мечтать о двухкомнатной квартире, то сегодня бюджета едва хватает на студию. Цены съедают покупательную способность быстрее, чем инфляция.

"Рынок перегрет льготными программами, которые превратили недвижимость в финансовый дериватив. Люди покупают не жилье, а способ спасти накопления от обесценивания", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Разрыв между зарплатами и стоимостью метров стал критическим. Пока доходы водителей такси и квалифицированных рабочих показывают аномальную динамику, офисный планктон остается за бортом ипотечного праздника. В Москве динамика схожая — плюс 89% к цене, что доводит стоимость средней "однушки" до 23 млн рублей.

Региональный оскал: почему Челябинск догоняет столицы

Удивительно, но Петербург — не лидер этого забега. Эффект низкой базы сработал в промышленных гигантах. Тольятти показал трехкратный рост, Челябинск — в 2,9 раза. Регионы, где раньше бюджетный процесс был сосредоточен на выживании, теперь демонстрируют строительный бум. Инвесторы бегут туда, где входной порог ниже, раздувая локальные пузыри.

Город / Регион Рост цены за 5 лет
Санкт-Петербург +97% (до 11,29 млн руб.)
Тольятти +200% (до 8,05 млн руб.)
Москва +89% (до 23,01 млн руб.)
Челябинск +190% (до 6,94 млн руб.)

"Цены на первичном рынке жилья оторвались от реальности. Мы видим ситуацию, когда новостройка стоит на 30-40% дороже аналогичного жилья на вторичном рынке только из-за субсидированной ставки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Эпоха человейников: жизнь в сорока метрах

Чтобы удержать финальный ценник в рамках разумного, девелоперы начали резать площадь. Петербург стал лидером по измельчанию квартир: средний метраж упал до 42 кв. м. Это абсолютный минимум среди миллионников. Город застраивается студиями, которые составляют 30% сделок. Пока в Великом Новгороде занимаются ландшафтными работами и парками, Петербург превращается в склад ячеек для сна.

Молодежь, для которой рабочие специальности становятся спасением, вынуждена ютиться в "шкафах" по цене загородного дома. Спрос на крошечные лоты достигает 72%. Это не выбор в пользу минимализма, а элементарная нехватка денег. Люди покупают не комфорт, а прописку и право на существование в мегаполисе.

"Инженерная инфраструктура новых кварталов часто не рассчитана на такую плотность населения. Износ сетей и дефицит мощностей станут главной проблемой этих районов через 10 лет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Почему цены растут, если спрос падает?

Застройщики не снижают цены из-за условий проектного финансирования. Скидки маскируются под акции, но номинальная стоимость "квадрата" держится за счет банковских механизмов.

Выгодно ли сейчас покупать квартиру в Петербурге для инвестиций?

Доходность от аренды падает на фоне высокой стоимости входа. Сегодня недвижимость в СПб — это скорее способ сохранения капитала, а не заработка.

Будет ли снижение цен?

Массового обвала ждать не стоит. Девелоперы предпочтут заморозить новые проекты и сократить предложение, чтобы удержать высокую маржинальность.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Мир. Новости мира
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Садоводство, цветоводство
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Садоводство, цветоводство
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Автопроизводители в панике скупают алюминий и ищут помощи в России Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Последние материалы
Свободная земля становится золотой: Омск рассчитывает заработать миллионы на аренде участков
Триста пятьдесят тысяч за идею: в Вологде малоимущих превращают в акул малого бизнеса
Кулич больше не простой десерт: рост цен в Кузбассе превращает праздник в финансовое испытание
Вердикт врачей — не приговор: брошенный в роддоме Сыктывкара младенец стал мировой звездой спорта
Больничный паек как ширма: под Архангельском вскрыли схему хитрого ресторатора на госконтрактах
Лотерея в лаваше по-питерски: в четырех точках города мясо живет отдельно от законов
Бесплатный газ застрял у забора: земля СНТ помещала дотянуть трубу до дачного дома
Хранят годами и не задумываются: эти вещи на балконе могут обернуться штрафом
Сладкая жизнь за чужой счёт: обычный кофе и шоколад превратили жителя Югры в подсудимого
Электричество уходит в спячку: инфраструктурный коллапс в Коми обнажил тысячи системных дыр
