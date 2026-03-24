Арктический нарыв на 135 миллионов: топ-менеджеры в Мурманске превратили госконтракты в банкомат
Золотой бетон Петербурга: почему входной билет в клуб владельцев жилья подорожал вдвое за пять лет
Ужин, который крадет сон: эта ошибка в вечернем рационе вызывает бессонницу и кошмары
Свободная земля становится золотой: Омск рассчитывает заработать миллионы на аренде участков
Триста пятьдесят тысяч за идею: в Вологде малоимущих превращают в акул малого бизнеса
Кулич больше не простой десерт: рост цен в Кузбассе превращает праздник в финансовое испытание
Больничный паек как ширма: под Архангельском вскрыли схему хитрого ресторатора на госконтрактах
Лотерея в лаваше по-питерски: в четырех точках города мясо живет отдельно от законов
Бесплатный газ застрял у забора: земля СНТ помещала дотянуть трубу до дачного дома

Вердикт врачей — не приговор: брошенный в роддоме Сыктывкара младенец стал мировой звездой спорта

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В 15 лет будущий паралимпийский чемпион Ивана Голубков, воспитанник Кочпонского интерната нашел мать, которая отказалась от него в роддоме из-за диагноза. Встреча не стала финалом со слезами радости.

Иван Голубков
Фото: ВКонтакте / Иван Голубков is licensed under Public domain
Иван Голубков

Генетический отказ: почему система забирает детей

История Ивана началась в Сыктывкаре. 17-летняя мать, давление врачей, неутешительные прогнозы о "нежизнеспособности". В те годы безопасность в школах и больницах понималась как изоляция "сложных" элементов. Голубков остался в системе, которая вместо того, чтобы сломать, закалила его. Кочпонский дом-интернат предоставил базу: школу, компьютерный класс и, главное, доступ к профессиональным тренировкам.

"В 90-е система соцзащиты часто работала как конвейер по изъятию детей с инвалидностью. Это был административный инстинкт самосохранения, а не забота о семье", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Голубков не держит зла на прошлое. Он понимает контекст времени, где новые правила жизни диктовались выживанием, а не гуманизмом. Его мать искала его годами, но натыкалась на бюрократические барьеры, которые в Коми до сих пор порой напоминают непроходимый лес Коми в плане документооборота.

В 15 лет любопытство победило страх. Иван залез в архивные документы, нашел имя и дату рождения матери. Решающий шаг сделала его подруга, создав фейковый аккаунт. Сегодня Госуслуги Коми позволяют решать более сложные задачи, но тогда социальная сеть стала единственным окном в прошлое. Встреча произошла быстро. Мать предложила забрать его, но паралимпиец отказал. К тому моменту он уже был автономной боевой единицей с зарплатой и графиком сборов.

 

Спорт как социальный лифт: от интерната до Ханты-Мансийска

Сегодня Голубков — обеспеченный человек. Он купил квартиру в Ханты-Мансийске, водит машину и поддерживает отношения с биологической семьей.

"Успех Голубкова — это результат жесткой селекции и наличия базы в регионе. Без развитой спортивной инфраструктуры Коми мы бы потеряли этот талант", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Для многих профессиональных атлетов спорт становится способом избежать деградации. Если в медицине биполярная энуклеация и другие технологии спасают жизни, то в социальной сфере такой технологией "спасения" для Голубкова стал тренер Александр Поршнев. Именно он заметил потенциал в мальчике, которого врачи когда-то списали со счетов.

Ответы на популярные вопросы о судьбе паралимпийца

Как обстоят дела в интернате, где он вырос?

По словам Голубкова, условия в Кочпонском интернате были достойными. Там был сделан упор на социализацию и развитие навыков, что позволило ему бесшовно влиться в "большой мир".

Где он живет и тренируется сейчас?

Основная база Ивана — Ханты-Мансийск. Регион обеспечивает отличные условия для паралимпийцев, включая жилье и премиальные за победы на крупных турнирах.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике Елена Романова, политолог Владимир Орлов, аналитик территорий Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Садоводство, цветоводство
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Садоводство, цветоводство
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Автопроизводители в панике скупают алюминий и ищут помощи в России Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Последние материалы
Свободная земля становится золотой: Омск рассчитывает заработать миллионы на аренде участков
Триста пятьдесят тысяч за идею: в Вологде малоимущих превращают в акул малого бизнеса
Кулич больше не простой десерт: рост цен в Кузбассе превращает праздник в финансовое испытание
Вердикт врачей — не приговор: брошенный в роддоме Сыктывкара младенец стал мировой звездой спорта
Больничный паек как ширма: под Архангельском вскрыли схему хитрого ресторатора на госконтрактах
Лотерея в лаваше по-питерски: в четырех точках города мясо живет отдельно от законов
Бесплатный газ застрял у забора: земля СНТ помещала дотянуть трубу до дачного дома
Хранят годами и не задумываются: эти вещи на балконе могут обернуться штрафом
Сладкая жизнь за чужой счёт: обычный кофе и шоколад превратили жителя Югры в подсудимого
Электричество уходит в спячку: инфраструктурный коллапс в Коми обнажил тысячи системных дыр
