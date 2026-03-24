Вердикт врачей — не приговор: брошенный в роддоме Сыктывкара младенец стал мировой звездой спорта

В 15 лет будущий паралимпийский чемпион Ивана Голубков, воспитанник Кочпонского интерната нашел мать, которая отказалась от него в роддоме из-за диагноза. Встреча не стала финалом со слезами радости.

Фото: ВКонтакте / Иван Голубков is licensed under Public domain Иван Голубков

Генетический отказ: почему система забирает детей

История Ивана началась в Сыктывкаре. 17-летняя мать, давление врачей, неутешительные прогнозы о "нежизнеспособности". В те годы безопасность в школах и больницах понималась как изоляция "сложных" элементов. Голубков остался в системе, которая вместо того, чтобы сломать, закалила его. Кочпонский дом-интернат предоставил базу: школу, компьютерный класс и, главное, доступ к профессиональным тренировкам.

"В 90-е система соцзащиты часто работала как конвейер по изъятию детей с инвалидностью. Это был административный инстинкт самосохранения, а не забота о семье", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Голубков не держит зла на прошлое. Он понимает контекст времени, где новые правила жизни диктовались выживанием, а не гуманизмом. Его мать искала его годами, но натыкалась на бюрократические барьеры, которые в Коми до сих пор порой напоминают непроходимый лес Коми в плане документооборота.

Цифровой поиск: как соцсети ломают тайну усыновления

В 15 лет любопытство победило страх. Иван залез в архивные документы, нашел имя и дату рождения матери. Решающий шаг сделала его подруга, создав фейковый аккаунт. Сегодня Госуслуги Коми позволяют решать более сложные задачи, но тогда социальная сеть стала единственным окном в прошлое. Встреча произошла быстро. Мать предложила забрать его, но паралимпиец отказал. К тому моменту он уже был автономной боевой единицей с зарплатой и графиком сборов.

Спорт как социальный лифт: от интерната до Ханты-Мансийска

Сегодня Голубков — обеспеченный человек. Он купил квартиру в Ханты-Мансийске, водит машину и поддерживает отношения с биологической семьей.

"Успех Голубкова — это результат жесткой селекции и наличия базы в регионе. Без развитой спортивной инфраструктуры Коми мы бы потеряли этот талант", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Для многих профессиональных атлетов спорт становится способом избежать деградации. Если в медицине биполярная энуклеация и другие технологии спасают жизни, то в социальной сфере такой технологией "спасения" для Голубкова стал тренер Александр Поршнев. Именно он заметил потенциал в мальчике, которого врачи когда-то списали со счетов.

Ответы на популярные вопросы о судьбе паралимпийца

Как обстоят дела в интернате, где он вырос?

По словам Голубкова, условия в Кочпонском интернате были достойными. Там был сделан упор на социализацию и развитие навыков, что позволило ему бесшовно влиться в "большой мир".

Где он живет и тренируется сейчас?

Основная база Ивана — Ханты-Мансийск. Регион обеспечивает отличные условия для паралимпийцев, включая жилье и премиальные за победы на крупных турнирах.

