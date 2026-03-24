Кулич больше не простой десерт: рост цен в Кузбассе превращает праздник в финансовое испытание

Пасхальная корзина в Кузбассе превращается в объект инвестиций. Пока шахтеры отвоевывают законные выплаты через суды, ритейл закладывает в ценники на куличи логистический хаос и инфляционные ожидания. Кондитерский люкс больше не стесняется: 2500 рублей за "авторское" тесто с цукатами — это реальность Кемерова в 2026 году. Праздник вымывает остатки бюджета, заставляя горожан выбирать между духовностью и экономией.
Себестоимость выпечки подскочила из-за синхронного подорожания всех компонентов. Сливочное масло прибавило 22%, превратившись в продукт для избранных. Мука и сахар послушно пошли следом. Ценовые качели в Кузбассе в этот раз замерли в самой высокой точке аккурат к православному календарю. Бизнес перекладывает издержки на покупателя молниеносно.
"Это бред считать, что пекарни наживаются. Мука высшего сорта и качественные жиры растут в закупке быстрее, чем мы успеваем менять ценники на витрине. Рентабельность падает, несмотря на итоговый чек", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Агрессивный маркетинг заставляет людей переплачивать за упаковку. Крафтовая бумага и яркие ленты стоят почти столько же, сколько само тесто. Изюм и цукаты, завязанные на импорт, бьют по карману сильнее, чем базовый набор продуктов. Экономика Кузбасса демонстрирует чудеса выживаемости: спрос остается высоким даже при заградительных ценах.
Рынок расслоился. Заводской кулич напоминает о детстве и дешевых ароматизаторах, но стоит терпимо. Крафтовые пекарни играют на поле "эко-био-премиум", где потолка цен просто нет. Если в обычном супермаркете стоимость продуктов в Кемерове еще поддается логике, то в бутиковых кондитерских правит хайп.
|Категория кулича
|Цена 2026 (руб.)
|Заводской (500г)
|350 — 650
|Пекарня у дома
|500 — 900
|Премиум / Авторский
|от 2500
"Мы фиксируем перекос: цены на продукты в регионе уже сравнялись с городами-миллионниками, хотя уровень жизни здесь застрял в прошлом десятилетии. Пасхальный стол становится роскошью", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Парадокс регионального рынка: зарплата в Кузбассе номинально растет, но инфляция съедает ее еще до зачисления на карту. Подорожание кулича на 15% — это лишь верхушка айсберга. На фоне того, как вводятся жесткие табу на ремонт в исторических зонах, расходы населения на быт становятся неподъемными.
"Региональный бюджет не может бесконечно демпфировать рост цен на ГСМ и электричество для сельхозпроизводителей. Отсюда и финальный прайс на полке", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Для многих семей выходом станет домашняя выпечка. Но и здесь ловушка: цены на яйца в Кузбассе традиционно взлетают перед праздником на 20%. Домашний кулич экономит нервы, но не всегда — деньги. Традиция превращается в финансовое испытание, которое ежегодно проходит каждый житель региона.
Пекарни используют натуральное сливочное масло, тогда как заводы часто переходят на маргарин и растительные жиры для сдерживания цен. Плюс ручной декор увеличивает стоимость работ.
На праздничную выпечку — да, ритейлеры будут распродавать остатки со скидкой до 50%. Однако базовые продукты (масло, мука, сахар) в цене не упадут.
Оптимальный вариант — покупка ингредиентов за месяц до праздника и использование простых рецептов без дорогостоящих импортных украшений.
