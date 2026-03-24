Интерактивный фасад вместо долгостроя: в проект будущей площади Калининграда заложены смелые амбиции
Бак пустеет по весне: расход топлива растет из-за факторов, которые легко исправить
Арктический нарыв на 135 миллионов: топ-менеджеры в Мурманске превратили госконтракты в банкомат
Золотой бетон Петербурга: почему входной билет в клуб владельцев жилья подорожал вдвое за пять лет
Ужин, который крадет сон: эта ошибка в вечернем рационе вызывает бессонницу и кошмары
Свободная земля становится золотой: Омск рассчитывает заработать миллионы на аренде участков
Триста пятьдесят тысяч за идею: в Вологде малоимущих превращают в акул малого бизнеса
Вердикт врачей — не приговор: брошенный в роддоме Сыктывкара младенец стал мировой звездой спорта
Больничный паек как ширма: под Архангельском вскрыли схему хитрого ресторатора на госконтрактах

Кулич больше не простой десерт: рост цен в Кузбассе превращает праздник в финансовое испытание

Россия » Сибирь » Кемерово

Пасхальная корзина в Кузбассе превращается в объект инвестиций. Пока шахтеры отвоевывают законные выплаты через суды, ритейл закладывает в ценники на куличи логистический хаос и инфляционные ожидания. Кондитерский люкс больше не стесняется: 2500 рублей за "авторское" тесто с цукатами — это реальность Кемерова в 2026 году. Праздник вымывает остатки бюджета, заставляя горожан выбирать между духовностью и экономией.

Кулич
Фото: Designed by Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кулич

Золотые яйца и бриллиантовое масло: анатомия роста

Себестоимость выпечки подскочила из-за синхронного подорожания всех компонентов. Сливочное масло прибавило 22%, превратившись в продукт для избранных. Мука и сахар послушно пошли следом. Ценовые качели в Кузбассе в этот раз замерли в самой высокой точке аккурат к православному календарю. Бизнес перекладывает издержки на покупателя молниеносно.

"Это бред считать, что пекарни наживаются. Мука высшего сорта и качественные жиры растут в закупке быстрее, чем мы успеваем менять ценники на витрине. Рентабельность падает, несмотря на итоговый чек", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Агрессивный маркетинг заставляет людей переплачивать за упаковку. Крафтовая бумага и яркие ленты стоят почти столько же, сколько само тесто. Изюм и цукаты, завязанные на импорт, бьют по карману сильнее, чем базовый набор продуктов. Экономика Кузбасса демонстрирует чудеса выживаемости: спрос остается высоким даже при заградительных ценах.

Масс-маркет против пекарен: битва за кошелек

Рынок расслоился. Заводской кулич напоминает о детстве и дешевых ароматизаторах, но стоит терпимо. Крафтовые пекарни играют на поле "эко-био-премиум", где потолка цен просто нет. Если в обычном супермаркете стоимость продуктов в Кемерове еще поддается логике, то в бутиковых кондитерских правит хайп.

Категория кулича Цена 2026 (руб.)
Заводской (500г) 350 — 650
Пекарня у дома 500 — 900
Премиум / Авторский от 2500

"Мы фиксируем перекос: цены на продукты в регионе уже сравнялись с городами-миллионниками, хотя уровень жизни здесь застрял в прошлом десятилетии. Пасхальный стол становится роскошью", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Жизнь в Кемерове: московские цены при сибирском доходе

Парадокс регионального рынка: зарплата в Кузбассе номинально растет, но инфляция съедает ее еще до зачисления на карту. Подорожание кулича на 15% — это лишь верхушка айсберга. На фоне того, как вводятся жесткие табу на ремонт в исторических зонах, расходы населения на быт становятся неподъемными.

"Региональный бюджет не может бесконечно демпфировать рост цен на ГСМ и электричество для сельхозпроизводителей. Отсюда и финальный прайс на полке", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Для многих семей выходом станет домашняя выпечка. Но и здесь ловушка: цены на яйца в Кузбассе традиционно взлетают перед праздником на 20%. Домашний кулич экономит нервы, но не всегда — деньги. Традиция превращается в финансовое испытание, которое ежегодно проходит каждый житель региона.

Ответы на популярные вопросы о стоимости куличей

Почему куличи в пекарнях стоят в три раза дороже магазинных?

Пекарни используют натуральное сливочное масло, тогда как заводы часто переходят на маргарин и растительные жиры для сдерживания цен. Плюс ручной декор увеличивает стоимость работ.

Будет ли снижение цен после Пасхи?

На праздничную выпечку — да, ритейлеры будут распродавать остатки со скидкой до 50%. Однако базовые продукты (масло, мука, сахар) в цене не упадут.

Можно ли сэкономить на "индексе кулича"?

Оптимальный вариант — покупка ингредиентов за месяц до праздника и использование простых рецептов без дорогостоящих импортных украшений.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Туризм
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Мир. Новости мира
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Автопроизводители в панике скупают алюминий и ищут помощи в России Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Последние материалы
Свободная земля становится золотой: Омск рассчитывает заработать миллионы на аренде участков
Триста пятьдесят тысяч за идею: в Вологде малоимущих превращают в акул малого бизнеса
Кулич больше не простой десерт: рост цен в Кузбассе превращает праздник в финансовое испытание
Вердикт врачей — не приговор: брошенный в роддоме Сыктывкара младенец стал мировой звездой спорта
Больничный паек как ширма: под Архангельском вскрыли схему хитрого ресторатора на госконтрактах
Лотерея в лаваше по-питерски: в четырех точках города мясо живет отдельно от законов
Бесплатный газ застрял у забора: земля СНТ помещала дотянуть трубу до дачного дома
Хранят годами и не задумываются: эти вещи на балконе могут обернуться штрафом
Сладкая жизнь за чужой счёт: обычный кофе и шоколад превратили жителя Югры в подсудимого
Электричество уходит в спячку: инфраструктурный коллапс в Коми обнажил тысячи системных дыр
