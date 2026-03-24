Больничный паек как ширма: под Архангельском вскрыли схему хитрого ресторатора на госконтрактах

Архангельский общепит вскрыл очередную "консервную банку" коррупции. Известный ресторатор Алексей Грибов, чьи заведения де-факто кормили и депутатов, и пациентов, стал фигурантом дела о хищении 28 миллионов рублей. Схема проста, как больничная каша: из рациона исчезали дорогие белковые смеси, а в карманах оседала чистая прибыль. Пока госслужащие меняют правила отчетности, следствие подсчитывает, сколько граммов здоровья недополучили северяне.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обед в больничной столовой

Меню на миллионы: как работала схема

С 2016 по 2022 годы в медучреждениях Поморья происходила тихая "усушка" рациона. Подрядчики, связанные с Грибовым, систематически игнорировали условия контрактов. Главным инструментом обогащения стали сухие белковые композитные смеси. По документам — высококалорийная добавка в тарелке, по факту — пустота. Разница в стоимости закупаемых продуктов и реальной закладки формировала теневой бюджет предприятия.

"Это классический пример паразитирования на социальной сфере. Когда издержки оптимизируются за счет качества жизни самых незащищенных слоев, система начинает гнить изнутри", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Ситуация обостряется тем, что многие больницы Архангельска и без того находятся в плачевном состоянии. Пока одни экономят на пожарной безопасности, другие вычеркивают калории из меню. В списке пострадавших — крупнейшие площадки: от областной клинической больницы до медучреждений Северодвинска. Общий объем контрактов структур Грибова превысил миллиард рублей.

Империя на диете: от кофейни до госконтракта

Алексей Грибов — фигура в городе статусная. Его "Центральная кофейня" и "Библио-кофе" давно стали местами силы для местной элиты. Однако основной капитал ковался не на латте с сиропом, а на связях с бюджетным сектором. Компании "Вкусно и Вовремя", "Вкусно29" и "Диета29" работали как единый конвейер по освоению средств. Если стоимость коммунальных услуг растет по объективным причинам, то деградация больничного питания — процесс рукотворный.

Параметр Данные по делу Период махинаций 2016 — 2022 годы Сумма ущерба Свыше 28 миллионов рублей Основная претензия Замена/отсутствие белковых смесей

В регионе подобные скандалы становятся традицией. Ранее на аналогичных "диетах" погорел "Трест столовых" Юлии Федоровой. Методы идентичны: долгосрочные контракты, минимальный контроль со стороны заказчика и тотальное пренебрежение нормативами. В то время как Архангельск готовится стать штабом полярников, его внутренняя инфраструктура задыхается от недобросовестных дельцов.

"В сфере ЖКХ и социального питания тарифы и нормативы часто становятся ширмой. Если в квитанциях мы видим цифры, то в тарелке пациента — пустоту, которую сложно доказать без экспертизы", — отметил эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех.

Судебное послевкусие: раскаяние или расчет?

Октябрьский районный суд готовится вынести вердикт. Грибов, понимая тяжесть статьи о мошенничестве, оперативно возместил 28 миллионов ущерба. Это сильный ход для защиты, но слабый аргумент для тысяч пациентов. На севере, где даже самолеты проходят суровые испытания холодом, человеческий организм требует полноценной поддержки, а не бумажных отчетов.

"Административные споры вокруг госконтрактов часто заканчиваются мировыми или штрафами, но здесь речь идет о системном обмане в особо крупном размере", — подчеркнула юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Пример Федоровой и Грибова показывает, что рынок питания в Архангельске — это закрытый клуб, где входным билетом служит не качество продукта, а умение "договариваться" с бухгалтерией лечебных учреждений. Для обычного жителя Поморья это означает одно: попадая на больничную койку, лучше брать еду с собой.

Ответы на популярные вопросы о деле Грибова

Почему хищения вскрылись только спустя годы?

Система отчетности в медучреждениях заточена на проверку документов, а не лабораторный анализ каждой порции супа. Белковые смеси легко "растворяются" в ведомостях, не оставляя видимых следов до глубокой финансовой проверки.

Как возмещение ущерба повлияет на приговор?

Согласно УК РФ, добровольное возмещение вреда является смягчающим обстоятельством. В ряде случаев это позволяет избежать реального тюремного срока, ограничившись условным наказанием или крупным штрафом.

Продолжат ли фирмы Грибова работать с больницами?

При наличии обвинительного приговора компании попадают в реестр недобросовестных поставщиков. Однако практика создания "зеркальных" фирм с новыми названиями в Архангельске все еще остается популярной лазейкой.

Читайте также