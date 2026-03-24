Электричество уходит в спячку: инфраструктурный коллапс в Коми обнажил тысячи системных дыр

Энергетический каркас Республики Коми начал осыпаться как старая штукатурка в необитаемом особняке. Прокурорская проверка вскрыла 280 системных «дыр» в работе филиала «Россети Северо-Запад». Пока столица обсуждает ограничение продажи алкоголя в Коми, жители севера неделями сидят без света из-за корозии, гнили и управленческого паралича.

Электросети

Хроника обесточенного региона

Тотальный блэкаут стал для Коми будничной реальностью. В течение 2025 года социальные объекты и жилые дома оставались без питания периодами от трех до девяти суток. Это не просто цифры в отчете, а замерзающие системы отопления и риск для здравоохранения региона. Масштаб проблемы заставил надзорные органы перейти к хирургическим мерам.

"Инфраструктура региона изношена до критического предела. Когда сети не обслуживаются годами, любой климатический чих превращается в системную катастрофу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Случаи, когда электричество отсутствовало более 24 часов подряд, перестали быть аномалией. Это сигнализирует о том, что благоустройство Коми и стабильность ее жизнеобеспечения находятся под угрозой из-за халатности эксплуатирующих организаций.

Технический дефолт: провода и коррозия

Список нарушений читается как некролог инженерной мысли. Прокуроры зафиксировали массовое загнивание опор, коррозию критических узлов и опасное провисание проводов. Техника, предназначенная для ликвидации аварий, сама оказалась неисправна. Пока лесное хозяйство Коми внедряет ИИ-мониторинг, энергетики не могут справиться с базовым ремонтом ЛЭП.

Тип нарушения Последствие для потребителя Загнивание элементов опор Риск падения ЛЭП при сильном ветре Провисание проводов Замыкания и пожароопасные ситуации Неисправность спецтехники Увеличение сроков аварийных работ до недель

"Энергетическая безопасность территории напрямую зависит от целевого использования инвестиционных надбавок. Если деньги на ремонт «испаряются», система начинает гнить физически", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Административный молот: кто ответит за тьму

Реакция надзора была жесткой: директор филиала получил официальное представление. УФАС по Республике Коми инициировало расследование, инкриминируя нарушение правил доступа к услугам электропередачи. Это напоминает ситуацию, когда халатность чиновников приводит к критическим рискам для населения.

Восемь административных дел возбуждены против руководителей структурных подразделений. Это попытка зачистить управленческое поле от токсичных кадров. Как и конкурс мэра Липецка, ситуация в Коми требует обновления системы контроля. Прокурорский надзор теперь сопровождает каждый шаг энергетиков.

"В условиях северных регионов энергетические аварии должны рассматриваться через призму безопасности жизнедеятельности, что требует иного уровня ответственности", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Действия прокуратуры — это попытка предотвратить превращение Коми в зону перманентной техногенной катастрофы. В то время как школы внедряют меры по безопасности детей, базовое право граждан на тепло и свет остается под вопросом из-за изношенных сетей.

Ответы на вопросы об энергетике Коми

Почему отключения длятся так долго?

Основная причина — катастрофическое состояние спецтехники и отсутствие превентивного ремонта линий электропередач, что затягивает диагностику и устранение аварий.

Какое наказание ждет виновных?

Помимо административных штрафов, руководителям грозит персональная ответственность по линии ФАС и дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.

Как ситуация повлияет на тарифы?

Надзорные органы следят, чтобы расходы на устранение выявленных нарушений не перекладывались на плечи потребителей через необоснованный рост цен.

