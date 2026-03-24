Свободная земля становится золотой: Омск рассчитывает заработать миллионы на аренде участков
Триста пятьдесят тысяч за идею: в Вологде малоимущих превращают в акул малого бизнеса
Кулич больше не простой десерт: рост цен в Кузбассе превращает праздник в финансовое испытание
Вердикт врачей — не приговор: брошенный в роддоме Сыктывкара младенец стал мировой звездой спорта
Больничный паек как ширма: под Архангельском вскрыли схему хитрого ресторатора на госконтрактах
Лотерея в лаваше по-питерски: в четырех точках города мясо живет отдельно от законов
Бесплатный газ застрял у забора: земля СНТ помещала дотянуть трубу до дачного дома
Хранят годами и не задумываются: эти вещи на балконе могут обернуться штрафом
Сладкая жизнь за чужой счёт: обычный кофе и шоколад превратили жителя Югры в подсудимого

Электричество уходит в спячку: инфраструктурный коллапс в Коми обнажил тысячи системных дыр

Энергетический каркас Республики Коми начал осыпаться как старая штукатурка в необитаемом особняке. Прокурорская проверка вскрыла 280 системных «дыр» в работе филиала «Россети Северо-Запад». Пока столица обсуждает ограничение продажи алкоголя в Коми, жители севера неделями сидят без света из-за корозии, гнили и управленческого паралича.

Электросети
Фото: commons.wikimedia.org by Ian Muttoo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Электросети

Хроника обесточенного региона

Тотальный блэкаут стал для Коми будничной реальностью. В течение 2025 года социальные объекты и жилые дома оставались без питания периодами от трех до девяти суток. Это не просто цифры в отчете, а замерзающие системы отопления и риск для здравоохранения региона. Масштаб проблемы заставил надзорные органы перейти к хирургическим мерам.

"Инфраструктура региона изношена до критического предела. Когда сети не обслуживаются годами, любой климатический чих превращается в системную катастрофу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Случаи, когда электричество отсутствовало более 24 часов подряд, перестали быть аномалией. Это сигнализирует о том, что благоустройство Коми и стабильность ее жизнеобеспечения находятся под угрозой из-за халатности эксплуатирующих организаций.

Технический дефолт: провода и коррозия

Список нарушений читается как некролог инженерной мысли. Прокуроры зафиксировали массовое загнивание опор, коррозию критических узлов и опасное провисание проводов. Техника, предназначенная для ликвидации аварий, сама оказалась неисправна. Пока лесное хозяйство Коми внедряет ИИ-мониторинг, энергетики не могут справиться с базовым ремонтом ЛЭП.

Тип нарушения Последствие для потребителя
Загнивание элементов опор Риск падения ЛЭП при сильном ветре
Провисание проводов Замыкания и пожароопасные ситуации
Неисправность спецтехники Увеличение сроков аварийных работ до недель

"Энергетическая безопасность территории напрямую зависит от целевого использования инвестиционных надбавок. Если деньги на ремонт «испаряются», система начинает гнить физически", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Реакция надзора была жесткой: директор филиала получил официальное представление. УФАС по Республике Коми инициировало расследование, инкриминируя нарушение правил доступа к услугам электропередачи. Это напоминает ситуацию, когда халатность чиновников приводит к критическим рискам для населения.

Восемь административных дел возбуждены против руководителей структурных подразделений. Это попытка зачистить управленческое поле от токсичных кадров. Как и конкурс мэра Липецка, ситуация в Коми требует обновления системы контроля. Прокурорский надзор теперь сопровождает каждый шаг энергетиков.

"В условиях северных регионов энергетические аварии должны рассматриваться через призму безопасности жизнедеятельности, что требует иного уровня ответственности", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Действия прокуратуры — это попытка предотвратить превращение Коми в зону перманентной техногенной катастрофы. В то время как школы внедряют меры по безопасности детей, базовое право граждан на тепло и свет остается под вопросом из-за изношенных сетей.

Ответы на вопросы об энергетике Коми

Почему отключения длятся так долго?

Основная причина — катастрофическое состояние спецтехники и отсутствие превентивного ремонта линий электропередач, что затягивает диагностику и устранение аварий.

Какое наказание ждет виновных?

Помимо административных штрафов, руководителям грозит персональная ответственность по линии ФАС и дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.

Как ситуация повлияет на тарифы?

Надзорные органы следят, чтобы расходы на устранение выявленных нарушений не перекладывались на плечи потребителей через необоснованный рост цен.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Садоводство, цветоводство
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Домашние животные
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Автопроизводители в панике скупают алюминий и ищут помощи в России Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Последние материалы
Свободная земля становится золотой: Омск рассчитывает заработать миллионы на аренде участков
Триста пятьдесят тысяч за идею: в Вологде малоимущих превращают в акул малого бизнеса
Кулич больше не простой десерт: рост цен в Кузбассе превращает праздник в финансовое испытание
Вердикт врачей — не приговор: брошенный в роддоме Сыктывкара младенец стал мировой звездой спорта
Больничный паек как ширма: под Архангельском вскрыли схему хитрого ресторатора на госконтрактах
Лотерея в лаваше по-питерски: в четырех точках города мясо живет отдельно от законов
Бесплатный газ застрял у забора: земля СНТ помещала дотянуть трубу до дачного дома
Хранят годами и не задумываются: эти вещи на балконе могут обернуться штрафом
Сладкая жизнь за чужой счёт: обычный кофе и шоколад превратили жителя Югры в подсудимого
Электричество уходит в спячку: инфраструктурный коллапс в Коми обнажил тысячи системных дыр
