Энергетический каркас Республики Коми начал осыпаться как старая штукатурка в необитаемом особняке. Прокурорская проверка вскрыла 280 системных «дыр» в работе филиала «Россети Северо-Запад». Пока столица обсуждает ограничение продажи алкоголя в Коми, жители севера неделями сидят без света из-за корозии, гнили и управленческого паралича.
Тотальный блэкаут стал для Коми будничной реальностью. В течение 2025 года социальные объекты и жилые дома оставались без питания периодами от трех до девяти суток. Это не просто цифры в отчете, а замерзающие системы отопления и риск для здравоохранения региона. Масштаб проблемы заставил надзорные органы перейти к хирургическим мерам.
"Инфраструктура региона изношена до критического предела. Когда сети не обслуживаются годами, любой климатический чих превращается в системную катастрофу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Случаи, когда электричество отсутствовало более 24 часов подряд, перестали быть аномалией. Это сигнализирует о том, что благоустройство Коми и стабильность ее жизнеобеспечения находятся под угрозой из-за халатности эксплуатирующих организаций.
Список нарушений читается как некролог инженерной мысли. Прокуроры зафиксировали массовое загнивание опор, коррозию критических узлов и опасное провисание проводов. Техника, предназначенная для ликвидации аварий, сама оказалась неисправна.
|Тип нарушения
|Последствие для потребителя
|Загнивание элементов опор
|Риск падения ЛЭП при сильном ветре
|Провисание проводов
|Замыкания и пожароопасные ситуации
|Неисправность спецтехники
|Увеличение сроков аварийных работ до недель
"Энергетическая безопасность территории напрямую зависит от целевого использования инвестиционных надбавок. Если деньги на ремонт «испаряются», система начинает гнить физически", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Реакция надзора была жесткой: директор филиала получил официальное представление. УФАС по Республике Коми инициировало расследование, инкриминируя нарушение правил доступа к услугам электропередачи. Это напоминает ситуацию, когда халатность чиновников приводит к критическим рискам для населения.
Восемь административных дел возбуждены против руководителей структурных подразделений. Это попытка зачистить управленческое поле от токсичных кадров. Прокурорский надзор теперь сопровождает каждый шаг энергетиков.
"В условиях северных регионов энергетические аварии должны рассматриваться через призму безопасности жизнедеятельности, что требует иного уровня ответственности", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Действия прокуратуры — это попытка предотвратить превращение Коми в зону перманентной техногенной катастрофы. Базовое право граждан на тепло и свет остается под вопросом из-за изношенных сетей.
Основная причина — катастрофическое состояние спецтехники и отсутствие превентивного ремонта линий электропередач, что затягивает диагностику и устранение аварий.
Помимо административных штрафов, руководителям грозит персональная ответственность по линии ФАС и дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.
Надзорные органы следят, чтобы расходы на устранение выявленных нарушений не перекладывались на плечи потребителей через необоснованный рост цен.
Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.