Россия » Северо-Запад

Государственный контракт на четыре миллиона рублей превратился в уголовный актив. Предприниматель из Котласа Иван Федосеев решил, что медицинская точность — понятие растяжимое. Вместо оригинальных ортопедических винтов в местную больницу приехал контрафактный конструктор. Финал закономерен: скамья подсудимых и миллионный штраф за попытку нажиться на здоровье северян.

Больничная палата
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больничная палата

Тактика подлога: как винты стали липовыми

Схема напоминала плохой детектив. Федосеев выиграл тендер, но нужного объема товара у него не оказалось. Вместо честного признания или расторжения договора бизнесмен выбрал "апгрейд" реальности. В Москве он закупил дешевые аналоги, сорвал заводские этикетки и наклеил фальшивые паспорта изделий. 313 винтов получили новую идентичность.

"Рынок медицинских изделий — это зона повышенного риска. Любая замена производителя без согласования с заказчиком — прямой путь к расторжению и реестру недобросовестных поставщиков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Подлог подкрепили фальшивым регистрационным удостоверением Росздравнадзора. Бизнесмен рассчитывал на типичную халатность при приемке. Однако медики Котласа проявили бдительность, которая спасла пациентов от непредсказуемых последствий внутри операционных залов. Ситуация в регионе остается напряженной: пока одни обновляют Ломоносовский ДК, другие пытаются выкачать деньги из системы здравоохранения.

Контроль на пороге: почему схема провалилась

Приемка товара в больнице — это не просто подпись в накладной. Врачи усомнились в качестве стали и маркировке. Экспертиза подтвердила опасения: завод-изготовитель, указанный на упаковке, никогда не выпускал данную партию. Это классический фальсификат. Использование таких винтов при операциях могло привести к поломкам внутри человеческого тела.

"Когда тепло дорожает, а бюджеты сжимаются, желание сэкономить на деталях у подрядчиков растет. Но в медицине это граничит с диверсией", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Параметр Факты дела
Общая сумма контракта ~4 000 000 рублей
Объем выявленного фальсификата 313 единиц (382 тыс. руб.)
Способ подделки Переупаковка + липовые этикетки

Административные барьеры сработали. Пока в Архангельске обсуждают транспортный коллапс и ошибки планирования, в Котласе правоохранители зафиксировали системный сбой в этике малого бизнеса. Подобные махинации бросают тень на всех добросовестных поставщиков региона.

Цена репутации: правовые последствия

Суд проявил определенное милосердие. Наличие детей и признание вины позволили Федосееву избежать реальных нар. Приговор: три года условно. Но финансовый удар оказался тяжелее — штраф в один миллион рублей обнуляет почти всю потенциальную прибыль от сомнительной сделки. Это сигнал рынку: подделка документов в медицине стоит слишком дорого.

"Муниципальный заказ часто становится ловушкой для тех, кто не умеет рассчитывать риски. Мы видим это и в ситуации, когда система помощи животным превращается в конвейер смертей из-за экономии на ресурсах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Для предпринимателя этот кейс закрывает двери во многие сферы. Репутационное пятно в реестрах будет мешать даже в вопросах аренды земли или участия в проектах, таких как реновация Архангельска в рамках КРТ. Закон суров: медицинское изделие без аутентичного сертификата — это мусор, угрожающий жизни, сообщает News29.ru.

Ответы на популярные вопросы о госзакупках ИМН

Как больницы проверяют подлинность товара?

Сотрудники сверяют номера серий на упаковке с базой данных Росздравнадзора и проверяют подлинность регистрационных удостоверений через онлайн-реестры. При любых расхождениях товар блокируется до выяснения обстоятельств.

Почему предприниматели идут на такой риск?

Основная причина — дефицит оригинальной продукции у дистрибьюторов при уже подписанном контракте. Желание избежать штрафов за срыв сроков толкает на преступные схемы с аналогами.

Что происходит с изъятым фальсификатом?

Такая продукция подлежит обязательному уничтожению за счет поставщика. Использование ее в лечебном процессе категорически запрещено федеральным законодательством.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, региональный аналитик Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
