Сцена застыла в ожидании: Архангельск переживает странную эпидемию отмен музыкальных событий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Архангельск

Архангельск превращается в зону культурного отчуждения. За одну неделю столица Поморья лишилась трех крупных музыкальных событий. Группа "Лампабикт", Анастасия Высоцкая и легендарный "Мираж" пополнили список "отказников", оставив горожан с билетами, но без зрелищ.

Фото: unsplash.com by Les Taylor is licensed under Free to use under the Unsplash License
Концертное домино: кто и почему уходит со сцены

Сцена площадки М33 пустует. Выступление "Лампабикт" перенесли на 24 апреля в камерный клуб "Колесо". Анастасия Высоцкая вовсе сошла с дистанции из-за проблем со здоровьем. "Мираж" и вовсе "улетел" в глубокую осень — на октябрь. Архангельск, который активно наращивает инвестиции в Арктике, внезапно забуксовал в сфере досуга. Год назад город уже пережил череду отмен: Егор Крид, Слава, SHAMAN и даже специфические "Рыночные отношения" так и не доехали до северных фанатов.

"Рынок развлечений в регионах сейчас крайне перегрет рисками. Когда падает реальный доход и люди видят рост тарифов ЖКХ в своих квитанциях, покупка билета на концерт становится роскошью, от которой отказываются в первую очередь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Череда отмен напоминает цепную реакцию. Если артист не "собирает кассу", организаторы прикрываются формулировкой "технические причины". Однако за этим фасадом часто скрывается банальная нерентабельность. В то время как реновация исторических центров идет своим чередом, культурное наполнение этих пространств остается под вопросом из-за логистических и финансовых тупиков.

Технические причины или пустые залы?

Для Архангельска отмена концертов стала дурной традицией. В феврале сорвались выступления Хофманниты и Ганвеста. В последнем случае вмешались силовики с протоколами о пропаганде запрещенных веществ. Но чаще всего причина прозаичнее: Север — дорогое направление. Группе нужно окупить перелет, проживание и аренду оборудования. Если динамика продаж слабая, тур "режут" без жалости.

"Мы видим прямую связь между благоустройством и событийной активностью. Пока инфраструктура Архангельска не предложит современные многофункциональные залы с низкой стоимостью аренды, отмены продолжатся", — отметила специалист по благоустройству Ольга Морозова.

 

Ситуация осложняется тем, что рынок труда в регионе лихорадит. Отток молодежи — основного потребителя клубной музыки — лишает промоутеров целевой аудитории. Когда каждый второй зритель думает о переезде, покупка билета на концерт, запланированный через месяц, кажется сомнительной инвестицией.

Экономика против эстетики: мнение аналитиков

Пока общественность обсуждает "концертный апокалипсис", эксперты смотрят в корень проблемы. Архангельск — сложный логистический узел. Привезти сюда звезду уровня Крида на фоне общего удорожания жизни становится квестом. Социальное самочувствие горожан также оставляет желать лучшего: даже поддержка семей 2026 года ориентирована на базовые нужды, а не на досуг.

"Проблема не в артистах, а в управлении рисками. Если в городе возникают аварии на теплосетях и люди мерзнут в квартирах, социальный фон становится токсичным для любых праздников", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о культурных отменах

Как вернуть деньги за билет при отмене концерта?

Необходимо обратиться к билетному оператору, через которого совершалась покупка. Обычно процедура автоматизирована, но в случае переноса (как с "Лампабикт") билеты остаются действительными.

Почему официально не называют причины отмен?

Организаторы связаны контрактными обязательствами. Признание "низкого спроса" наносит удар по репутации артиста, поэтому чаще используются обтекаемые фразы о "технических накладках".

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.