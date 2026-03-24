Жонглирование финансами довело до скамьи: в Нижегородской области завершили дело скупого босса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Поволжье

В Выксе бизнесмен устроил аттракцион невиданной жадности. Руководитель предприятия по производству кормов полгода "забывал" оплачивать труд своего сотрудника. Пока работник подсчитывал убытки, директор жонглировал финансами, направляя их на "хозяйственные нужды". Теперь вместо прибыли его ждет скамья подсудимых. Следственный комитет закончил сбор доказательств. Шестьсот тысяч рублей долга — это не просто цифры в ведомости, это уголовная статья.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Механика долга: как исчезали деньги

Схема была классической для провинциального капитализма образца 2025 года. С июня по январь работник впахивал на производстве кормов, но видел только обещания. Следствие доказало: деньги в кассе были. Реальная возможность рассчитаться — основной триггер для возбуждения дела. Вместо зарплаты средства уходили на второстепенные цели. Подобная расстановка приоритетов в бизнесе часто приводит к тому, что рынок труда лишается доверия специалистов. В Выксе решили, что корма важнее людей.

"Это типичный пример правового нигилизма на местах. Директора часто путают оборотные средства компании с личным кошельком, игнорируя нормы трудового кодекса", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Рынок труда и правовой дефолт

Ситуация в Нижегородской области сейчас парадоксальная. С одной стороны, активно идет строительство метро, где предлагают космические по местным меркам оклады. С другой — малый и средний бизнес в районах продолжает играть в "лихие девяностые". Когда экология города и инфраструктура требуют качества, такие инциденты подрывают инвестиционную привлекательность всего региона. 600 тысяч рублей — сумма, сопоставимая с годовым доходом квалифицированного рабочего.

Нарушение Последствие для директора
Невыплата свыше 2 месяцев Уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ)
Приоритет хознужд Доказательство корыстного умысла следствием

"Дефицит бюджета конкретного предприятия — не оправдание. Государство жестко мониторит выполнение социальных обязательств, особенно в стратегических секторах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Судебный финал: платить придется всем

Интересно, что в ходе следствия долг был полностью погашен. Страх перед реальным сроком или штрафом быстро "нашел" потерянные миллионы. Однако маховик правосудия уже не остановить. Уголовное дело направлено в суд. Пока жители области выбирают, куда поехать в отпуск, изучая прямые рейсы в Белград, отдельные коммерсанты рискуют отправиться совсем в другом направлении. В условиях, когда цены на такси и продукты растут, каждая задержка зарплаты — это удар под дых социальной стабильности.

"Система ЖКХ и частный сектор в районах сейчас под лупой. Любая попытка сэкономить на фонде оплаты труда заканчивается визитом следователей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о невыплате зарплат

Что делать, если зарплату задерживают более месяца?

Необходимо подать письменную претензию работодателю и обратиться в трудовую инспекцию. Если задержка превышает два месяца — это повод для обращения в прокуратуру и Следственный комитет.

Спасет ли директора выплата долга во время следствия?

Выплата долга является смягчающим обстоятельством и может привести к прекращению дела, если преступление совершено впервые. Однако решение остается за судом.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов, эксперт по тарифам Евгений Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.