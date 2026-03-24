Асфальт растаял вместе с сугробами: власти готовят масштабную перезагрузку рязанских дорог

Рязань готовится к большой дорожной встряске. Снег сошел, обнажив привычную весеннюю "беду" — асфальт растворился вместе с осадками. На заседании регионального правительства 24 марта губернатор Павел Малков констатировал: жалобы горожан достигли критической массы. Власти обещают не просто латать дыры, а переложить 12 километров ключевых артерий города. Старт работ намечен на первые числа апреля, как только просохнет почва.

Список улиц: где ждать технику

Мэрия Рязани во главе с Борисом Ясинским сформировала перечень участков, которые пройдут через полную реанимацию. В списке — Вознесенская улица, ставшая "героем" многочисленных гневных постов в соцсетях. Контракт здесь уже подписан. Особое внимание уделят Московскому шоссе: отрезок от Коломенской улицы до Первомайского проспекта — это въездные ворота города, которые сейчас напоминают преодоление полосы препятствий.

"Дорожная сеть города работает на пределе прочности из-за возросшего трафика тяжелой техники. Если сейчас не вложиться в капитальное обновление полотна, через два года нам придется восстанавливать основания дорог с нуля, что в три раза дороже", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

В план включены улица Корнилова, дорога к "Сосновому бору", площадь Мичурина и улица Есенина. Ремонт затронет и промышленные зоны: Восточный промузел и улица Новоселковская получат новый асфальт для бесперебойной логистики предприятий. Также в списках значатся улица Стройкова (от Островского до Гагарина), Животноводческая и дорога в Божатково. Эти участки напрямую влияют на безопасность движения в спальных районах.

Приоритеты и бюджетные вливания

Дорожная кампания 2026 года опирается на внушительную финансовую подушку. Ранее Рязанская Дума распределила остатки бюджета, направив миллиарды на инфраструктуру и социальные нужды. Дороги — это не только логистика, но и часть программы по созданию комфортной городской среды, которая уже активно реализуется в парках и пешеходных зонах.

Объект / Участок Характер работ Московское шоссе Восстановление верхнего слоя от Коломенской ул. Восточный промузел Ремонт подъездов к заводу ЗИЛ Улица Есенина Участок от Грибоедова до Садовой Улица Вознесенская Комплексный ремонт по контракту

"Качество дорожного полотна напрямую зависит от системы ливневок. Без адекватного водоотвода даже самый дорогой асфальт 'поплывет' после первого паводка, превращая бюджетные вложения в мусор", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Технологии против климата

Ремонтный сезон в Рязани традиционно осложняется капризами погоды. Пока аграрии обсуждают гибель урожая из-за перепадов температур, дорожники готовят смеси, устойчивые к циклам заморозки и оттаивания. Городским службам поручено жестко контролировать подрядчиков, чтобы избежать "ямочного терроризма", когда латки вылетают через неделю после укладки.

Параллельно с дорогами власти продолжают зачистку города от нелегальных факторов риска. Пока ГИБДД следит за разметкой, другие ведомства ликвидируют теневой рынок спирта и контрафакта, который часто концентрируется именно в зонах плохой освещенности и неустроенности дорожной сети промышленного сектора.

"Мы видим запрос на комплексный подход: свет, ливневка, ровный асфальт. Рязанские компании сейчас активно выходят на международные рынки, и логистический имидж региона внутри города должен соответствовать экспортным амбициям", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о дорогах

Когда именно начнутся работы в Рязани?

Власти ориентируются на первую неделю апреля. Точная дата зависит от влажности грунта и стабильных плюсовых температур ночью.

Будут ли перекрывать движение на Московском шоссе?

Полного перекрытия не планируется, ремонт будет вестись поэтапно по полосам, однако серьезных заторов в часы пик избежать не удастся.

Как пожаловаться на разбитую дорогу, которая не вошла в список?

Жители могут направлять обращения через платформу обратной связи или в администрацию, особенно если дефекты угрожают безопасности.

