Асфальт растаял вместе с сугробами: власти готовят масштабную перезагрузку рязанских дорог

Рязань готовится к большой дорожной встряске. Снег сошел, обнажив привычную весеннюю "беду" — асфальт растворился вместе с осадками. На заседании регионального правительства 24 марта губернатор Павел Малков констатировал: жалобы горожан достигли критической массы. Власти обещают не просто латать дыры, а переложить 12 километров ключевых артерий города. Старт работ намечен на первые числа апреля, как только просохнет почва.
Мэрия Рязани во главе с Борисом Ясинским сформировала перечень участков, которые пройдут через полную реанимацию. В списке — Вознесенская улица, ставшая "героем" многочисленных гневных постов в соцсетях. Контракт здесь уже подписан. Особое внимание уделят Московскому шоссе: отрезок от Коломенской улицы до Первомайского проспекта — это въездные ворота города, которые сейчас напоминают преодоление полосы препятствий.
"Дорожная сеть города работает на пределе прочности из-за возросшего трафика тяжелой техники. Если сейчас не вложиться в капитальное обновление полотна, через два года нам придется восстанавливать основания дорог с нуля, что в три раза дороже", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
В план включены улица Корнилова, дорога к "Сосновому бору", площадь Мичурина и улица Есенина. Ремонт затронет и промышленные зоны: Восточный промузел и улица Новоселковская получат новый асфальт для бесперебойной логистики предприятий. Также в списках значатся улица Стройкова (от Островского до Гагарина), Животноводческая и дорога в Божатково. Эти участки напрямую влияют на безопасность движения в спальных районах.
Дорожная кампания 2026 года опирается на внушительную финансовую подушку. Ранее Рязанская Дума распределила остатки бюджета, направив миллиарды на инфраструктуру и социальные нужды. Дороги — это не только логистика, но и часть программы по созданию комфортной городской среды, которая уже активно реализуется в парках и пешеходных зонах.
|Объект / Участок
|Характер работ
|Московское шоссе
|Восстановление верхнего слоя от Коломенской ул.
|Восточный промузел
|Ремонт подъездов к заводу ЗИЛ
|Улица Есенина
|Участок от Грибоедова до Садовой
|Улица Вознесенская
|Комплексный ремонт по контракту
"Качество дорожного полотна напрямую зависит от системы ливневок. Без адекватного водоотвода даже самый дорогой асфальт 'поплывет' после первого паводка, превращая бюджетные вложения в мусор", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Ремонтный сезон в Рязани традиционно осложняется капризами погоды. Пока аграрии обсуждают гибель урожая из-за перепадов температур, дорожники готовят смеси, устойчивые к циклам заморозки и оттаивания. Городским службам поручено жестко контролировать подрядчиков, чтобы избежать "ямочного терроризма", когда латки вылетают через неделю после укладки.
Параллельно с дорогами власти продолжают зачистку города от нелегальных факторов риска. Пока ГИБДД следит за разметкой, другие ведомства ликвидируют теневой рынок спирта и контрафакта, который часто концентрируется именно в зонах плохой освещенности и неустроенности дорожной сети промышленного сектора.
"Мы видим запрос на комплексный подход: свет, ливневка, ровный асфальт. Рязанские компании сейчас активно выходят на международные рынки, и логистический имидж региона внутри города должен соответствовать экспортным амбициям", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Власти ориентируются на первую неделю апреля. Точная дата зависит от влажности грунта и стабильных плюсовых температур ночью.
Полного перекрытия не планируется, ремонт будет вестись поэтапно по полосам, однако серьезных заторов в часы пик избежать не удастся.
Жители могут направлять обращения через платформу обратной связи или в администрацию, особенно если дефекты угрожают безопасности.
