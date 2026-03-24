Рыбалка по-чёрному: под Кировом браконьер оставил стерлядь без хвоста, а себя — без денег

Россия » Поволжье

Январская стужа на 428-м километре реки Вятки не остановила 55-летнего жителя Кировской области. Мужчина вышел на лед не за отдыхом, а за криминальным уловом. Багрение — варварский метод. Острый крюк рвет плоть рыбы, оставляя калеками тех, кто сорвался. В этот раз жертвой стала стерлядь. Итог: уголовное дело, ущерб в 45 тысяч рублей и реальная перспектива сменить зимнюю палатку на тюремную камеру.

Рыбалка на реке
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Рыбалка на реке

Варварский промысел: почему багрение под запретом

Стерлядь — рыба деликатная. С начала ноября до середины апреля для нее объявлен "режим тишины". Любое вмешательство в это время — удар по популяции. Браконьер из Советского района действовал примитивно: прорубил лунку вдали от берега и начал механически "косить" рыбу запрещенной снастью.

"Метод багрения — это экологический теракт. При такой добыче на одну пойманную рыбу приходится пять смертельно раненых. Они гниют на дне, отравляя водоем и уничтожая кормовую базу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Сотрудники Кировского линейного отдела МВД на транспорте сработали оперативно. У нарушителя изъяли не только орудия лова, но и вещественное доказательство. Трасса Р-243, проходящая неподалеку, часто становится маршрутом для перевозки нелегального улова, но в этот раз "бизнес" захлебнулся на старте.

Экономика браконьерства: стерлядь по цене золота

Одна особь стерляди обошлась фигуранту в 45 000 рублей. Математика абсурда. За эти деньги можно обеспечить семью рыбой на годы вперед, покупая ее в официальных сетях. Теперь эти средства станут частью дефицита бюджета личного кармана нарушителя, если суд утвердит гражданский иск.

Параметр нарушения Последствия
Метод добычи Багрение (запрещено повсеместно)
Объект ловли Стерлядь в период запрета
Сумма ущерба Свыше 45 тысяч рублей
Максимальный срок До 2 лет лишения свободы

"Для региональных бюджетов и экологии такие инциденты — чистый минус. Мы тратим миллионы на зарыбление, а частный интерес одного персонажа обнуляет работу целых ведомств", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Местные жители в Кирове привыкли к рискам. Кто-то игнорирует безопасность газа, пытаясь сэкономить на ремонте плит, а кто-то надеется на "авось" и отсутствие патрулей на реке. Система контроля, однако, все чаще выдает обвинительные заключения вместо предупреждений.

Закон и порядок на льду: что грозит нарушителю

Материалы дела уже в суде. Для 55-летнего мужчины это не просто штраф. Статья 256 УК РФ подразумевает серьезную ответственность. Кривая дорожка привела его из лунки на Вятке прямиком на скамью подсудимых. Такова цена игнорирования муниципальных нормативов и федеральных законов о рыболовстве.

"Любые административные споры здесь бессмысленны. Факт использования багра и наличие краснокнижного вида в улове — это прямой состав преступления. Смягчающих обстоятельств практически нет", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Рыбоохрана обещает усилить рейды. Аномальная погода этой зимой сделала лед коварным, но патрули продолжают работу даже на удаленных участках. Браконьерство перестает быть доходным промыслом, превращаясь в гарантированный билет в места не столь отдаленные, сообщает "МК в Кирове".

Ответы на популярные вопросы о правилах рыболовства

Почему запрещено багрение?

Этот метод травмирует большую часть рыбы, которая не попадает в улов. Снасть с массивными крючками наносит глубокие раны, приводящие к массовой гибели водных обитателей.

Когда действует запрет на лов стерляди в Кировской области?

Ежегодный запрет устанавливается с начала ноября по середину апреля. Это время необходимо для обеспечения нормальной зимовки и последующего нереста ценных пород рыб.

Какой ущерб считается крупным?

В данном случае сумма в 45 тысяч рублей является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. Штрафы и иски за каждую особь рассчитываются по утвержденным правительством таксам.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
