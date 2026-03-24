Силовики снова "протрясли" Центральный рынок Вятки. Локация выбрана неслучайно — это традиционный хаб, где проще всего встретить новых граждан России, забывших о гражданском долге. Военные следователи СК РФ вместе с полицией искали тех, кто получил паспорт с двуглавым орлом, но "забыл" дойти до военкомата. Закон дает на это ничтожные две недели. На практике — тишина в коридорах учетных столов длится месяцами.
Рейд 24 марта на Центральном рынке прошел на удивление гладко. Силовики проверяли документы у мужчин призывного возраста. В этот раз среди продавцов и грузчиков нарушителей не оказалось. Ранее выявленные лица уже смирились с неизбежным и встали на учет. Система фильтрации начинает работать — постоянное давление заставляет мигрантов легализоваться до конца, не ограничиваясь только получением корочки.
"Административные инструменты давления на новых граждан работают связке с муниципальным контролем. Если человек хочет работать легально в регионе, он обязан соблюдать все нормы законодательства, включая воинскую обязанность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.
Однако благостная картина на рынке контрастирует с общей статистикой по региону. С начала года Кировская область демонстрирует стабильный прирост "уклонистов поневоле". Десятки новых граждан были выявлены в ходе проверок на стройках и базах Кирова. Их не просто оштрафовали — их в ручном режиме доставили во внутренние службы ведомств для постановки на учет.
Контроль за мигрантами сегодня напоминает проверку безопасности газа в многоэтажке: один пропущенный "узел" — и пострадает вся структура. Военный призыв для новых граждан — это лакмусовая бумажка на лояльность. Если человек игнорирует военкомат, велика вероятность, что он проигнорирует и другие российские законы, будь то ремонт газового оборудования или налоговый кодекс.
|Категория контроля
|Результат проверки
|Центральный рынок (март)
|Нарушений не выявлено
|Область (с начала 2024 года)
|Десятки выявленных уклонистов
"Региональный бюджет и социальная стабильность напрямую зависят от дисциплины всех жителей. Неучтенная рабочая сила — это всегда риск нецелевого использования ресурсов территории", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Рейды перемещаются с рынков на ключевые логистические точки. Под прицелом — трасса Р-243, вдоль которой концентрируются придорожные сервисы и перевалочные базы. Дорожники заняты реконструкцией артерии, но силовики видят в этом объекте свою зону интереса — проверку тех, кто обеспечивает логистику региона.
"Любые административные споры с новыми гражданами по поводу воинского учета решаются быстро. Муниципальные нормативы требуют четкой фиксации каждого проживающего, иначе система дает сбой", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.
Кировский гарнизон обещает сделать такие выезды рутиной. Это не разовые акции, а планомерная работа по встраиванию мигрантов в правовой каркас страны. Двухнедельный срок для явки в военкомат — не рекомендация, а жесткий дедлайн. Кто не успел, того найдут между прилавками или на ремонте дорог.
Согласно законодательству РФ, мужчина обязан явиться в военный комиссариат в течение 14 дней после получения российского паспорта или смены места жительства.
Помимо административных штрафов, злостное уклонение может стать поводом для более пристального внимания силовых структур к законности получения гражданства и трудовой деятельности.
Традиционные места контроля — крупные рынки, строительные площадки, грузоперевозки и места массового скопления иностранных работников.
