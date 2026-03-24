Рынок как зеркало призыва: под Кировом силовики протрясли торговые точки в поисках новобранцев

Силовики снова "протрясли" Центральный рынок Вятки. Локация выбрана неслучайно — это традиционный хаб, где проще всего встретить новых граждан России, забывших о гражданском долге. Военные следователи СК РФ вместе с полицией искали тех, кто получил паспорт с двуглавым орлом, но "забыл" дойти до военкомата. Закон дает на это ничтожные две недели. На практике — тишина в коридорах учетных столов длится месяцами.

Женщина на рынке

Рынок как зеркало миграционных процессов

Рейд 24 марта на Центральном рынке прошел на удивление гладко. Силовики проверяли документы у мужчин призывного возраста. В этот раз среди продавцов и грузчиков нарушителей не оказалось. Ранее выявленные лица уже смирились с неизбежным и встали на учет. Система фильтрации начинает работать — постоянное давление заставляет мигрантов легализоваться до конца, не ограничиваясь только получением корочки.

"Административные инструменты давления на новых граждан работают связке с муниципальным контролем. Если человек хочет работать легально в регионе, он обязан соблюдать все нормы законодательства, включая воинскую обязанность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Однако благостная картина на рынке контрастирует с общей статистикой по региону. С начала года Кировская область демонстрирует стабильный прирост "уклонистов поневоле". Десятки новых граждан были выявлены в ходе проверок на стройках и базах Кирова. Их не просто оштрафовали — их в ручном режиме доставили во внутренние службы ведомств для постановки на учет.

Статистика уклонения и правовые последствия

Контроль за мигрантами сегодня напоминает проверку безопасности газа в многоэтажке: один пропущенный "узел" — и пострадает вся структура. Военный призыв для новых граждан — это лакмусовая бумажка на лояльность. Если человек игнорирует военкомат, велика вероятность, что он проигнорирует и другие российские законы, будь то ремонт газового оборудования или налоговый кодекс.

Категория контроля Результат проверки Центральный рынок (март) Нарушений не выявлено Область (с начала 2024 года) Десятки выявленных уклонистов

"Региональный бюджет и социальная стабильность напрямую зависят от дисциплины всех жителей. Неучтенная рабочая сила — это всегда риск нецелевого использования ресурсов территории", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Инфраструктура контроля и дисциплина

Рейды перемещаются с рынков на ключевые логистические точки. Под прицелом — трасса Р-243, вдоль которой концентрируются придорожные сервисы и перевалочные базы. Дорожники заняты реконструкцией артерии, но силовики видят в этом объекте свою зону интереса — проверку тех, кто обеспечивает логистику региона.

"Любые административные споры с новыми гражданами по поводу воинского учета решаются быстро. Муниципальные нормативы требуют четкой фиксации каждого проживающего, иначе система дает сбой", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Кировский гарнизон обещает сделать такие выезды рутиной. Это не разовые акции, а планомерная работа по встраиванию мигрантов в правовой каркас страны. Двухнедельный срок для явки в военкомат — не рекомендация, а жесткий дедлайн. Кто не успел, того найдут между прилавками или на ремонте дорог.

Ответы на популярные вопросы о воинском учете

Какой срок дается новому гражданину на постановку на учет?

Согласно законодательству РФ, мужчина обязан явиться в военный комиссариат в течение 14 дней после получения российского паспорта или смены места жительства.

Чем грозит игнорирование этой обязанности?

Помимо административных штрафов, злостное уклонение может стать поводом для более пристального внимания силовых структур к законности получения гражданства и трудовой деятельности.

Где чаще всего проходят проверки силовиков?

Традиционные места контроля — крупные рынки, строительные площадки, грузоперевозки и места массового скопления иностранных работников.

