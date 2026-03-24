Газовый маневр в четыре руки: как одна Ивановская пенсионерка отдала сотни тысяч лжесотрудникам службы

Криминальный спектакль в Комсомольском районе разыграли по нотам классического "развода". 71-летняя женщина отдала 800 тысяч рублей неизвестному курьеру, поверив в легенду о газовой службе и "спасении" накоплений. Это не просто инцидент, а демонстрация того, как дырявая система безопасности личных данных превращает пенсионеров в легкую добычу. Пожилой человек, привыкший доверять людям в форме или с официальным голосом, становится идеальной целью для тех, кто привык паразитировать на чужой доверчивости.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обман пожилой женщины мошенниками

Газовый маневр: как вскрывают оборону

Сценарий начался со звонка "лжегазовщика". Требование продиктовать паспортные данные и СНИЛС — это первый эшелон атаки. В современных реалиях, когда социальные угрозы множатся в геометрической прогрессии, любая попытка дистанционно выведать документы должна рассматриваться как прямая агрессия. Аферисты используют метод "двойного удара": сначала пугают проверкой, затем "спасают" от последствий этой же проверки. Второй звонок — уже от "сотрудника безопасности" — окончательно доканал жертву, заявив о переводе денег за границу. Это чистый шантаж, завернутый в обертку заботы о госимуществе.

"Это стандартная двухходовочка. Сначала запрашивают СНИЛС, чтобы зайти в личный кабинет Госуслуг, а потом включают режим 'спасателя'. Люди в регионах часто не понимают, что государственные структуры никогда не требуют транзакций через курьеров", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жертва, находясь в состоянии искусственно созданной паники, собрала 150 тысяч рублей наличными. Но аппетиты мошенников не знают границ. Они заставили женщину опустошить все банковские счета, доведя общую сумму "транша в никуда" до 800 тысяч рублей. Это те деньги, которые могли бы обеспечить достойную старость или помочь с расселением из ветхого жилья, если бы ситуация того требовала. Вместо этого они ушли в карманы теневого сектора, который чувствует себя в безопасности за экранами смартфонов.

Курьер у порога: финал театра абсурда

Самое поразительное в этой истории — личный контакт. Курьер пришел прямо домой. Пока городские власти обсуждают, как нелегальная реклама портит фасады зданий, настоящие преступники беспрепятственно заходят в подъезды. Наличные и "безнал", упакованный в пакет, перекочевали в руки посредника. Только через несколько дней пелена спала, и пенсионерка обратилась в полицию. Теперь возбуждено уголовное дело, но шансы на возврат средств тают быстрее весеннего снега на ремонтируемых дорогах региона.

Признак мошенничества Реальность Звонок от "газовой службы" с просьбой СНИЛС Мастера приходят лично и не просят данные по телефону Требование снять все деньги для "безопасности" Банк никогда не просит забирать наличность для защиты счета Передача денег курьеру в пакете Это 100% уголовное преступление

Административные барьеры и закон о тишине не спасают от телефонных атак. Преступность адаптируется к цифровой среде быстрее, чем меняются нормы парковок в новостройках. Мошенники играют на чувстве гражданского долга и страхе перед законом. Использование легенды о "переводе за границу" — это прямой расчет на текущую политическую повестку. Они превращают информационное поле в инструмент грабежа.

"Такие преступления совершаются из-за отсутствия жесткого контроля за оборотом СИМ-карт и недостаточной защищенности баз данных коммунальных служб. Злоумышленники знают, к кому идут, используя утечки как дорожную карту", — объяснила Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Пока полиция ищет "дропов" (курьеров), заказчики остаются в тени. Это системная проблема, похожая на борьбу с пробками: можно запустить новые пригородные поезда, но если дороги забиты, логистика рухнет. Так и здесь — пока не будет перекрыт канал первичного получения данных, пенсионеры будут оставаться под прицелом. К сожалению, 800 тысяч рублей — это не просто цифра, а годы труда, которые испарились за один вечер из-за одной телефонной манипуляции.

"Для пожилых людей важно создать цифровую гигиену. Нужно вводить запрет на удаленные операции по счетам без подтверждения доверенных лиц", — подытожил эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о защите от мошенников

Что делать, если просят СНИЛС по телефону?

Немедленно прекратить разговор. Ни одна официальная служба не запрашивает такие данные в ходе инициативного звонка. Это прямой путь к взлому Госуслуг.

Может ли полиция отправить курьера за деньгами?

Нет. Следственные действия с наличностью проводятся только в отделах полиции с оформлением протоколов и изъятия. Любой визит "доверенного лица" за деньгами — это криминал.

Как обезопасить счета пожилых родственников?

Установите лимиты на снятие наличных в приложении банка и подключите уведомления на свой номер телефона о крупных операциях.

