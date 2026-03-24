Водитель ушел в закат: под Кировом власти начали платить родителям за простой школьного автобуса

Россия » Поволжье

В Кировской области образовательная логистика дала сбой. В поселке Казанка и деревне Виноградово школьный автобус превратился в призрак. Водитель уволился. Замену не нашли. Система образования столкнулась с кадровым голодом, который напрямую ударил по кошелькам родителей. Власти Вятскополянского района капитулировали перед реальностью: если нет транспорта, придется платить живыми деньгами.

школьный автобус
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
школьный автобус

Логистика выживания: от графиков до дистантa

Сентябрь 2024 года стал для местных жителей точкой невозврата. Безопасность детей в сельской местности — это не только исправные плиты, но и гарантированный путь до парты. Здесь этот путь превратился в квест. Общественный транспорт игнорирует расписание уроков. Он ходит редко. Родители создали собственные "артели" из личных авто, кооперируясь для подвоза. В морозы система рушилась. Дети оставались дома на дистанте, теряя качество знаний.

"Это системный провал. Муниципалитеты часто не могут конкурировать по зарплатам с частным сектором, и вакансии водителей висят месяцами. Компенсация — лишь временный пластырь на рваную рану", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономика вопроса: кто оплатит бензин?

Прокуратура и Народный фронт заставили чиновников вспомнить о законе. Ранее семьи везли детей за свой счет. Теперь районные власти обязаны ежемесячно закрывать чеки на топливо. Это прецедент. Реконструкция дорог в Поволжье требует огромных вложений, но социальный бюджет не может игнорировать базовые права граждан. Деньги пойдут из местной казны.

Проблема Решение (текущий статус)
Отсутствие водителя автобуса Вакансия открыта, поиски продолжаются
Расходы родителей на транспорт Введена ежемесячная компенсация
Доступность образования Стабилизирована за счет личного подвоза

Механизм выплат пока не обкатан. Родителям придется собирать справки и подтверждать километраж. Бюрократия съедает время, но альтернатива — изоляция детей в деревнях — обходится дороже. Специалист по инфраструктуре отмечает, что такие точечные выплаты размывают ответственность за создание полноценной транспортной сети.

"Благоустройство территорий не заканчивается на асфальте. Оно включает сервис. Если сервис мертв, бюджет несет штрафные убытки в виде таких вот компенсаций", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт Ольга Морозова.

Инфраструктурный тупик региона

Вятские Поляны — зона контрастов. С одной стороны, идут отчеты о развитии. С другой — водитель школьного пазика становится дефицитным ресурсом уровня IT-специалиста. Пока тарифы ЖКХ растут, реальные доходы в глубинке буксуют. Людям проще уехать на заработки в крупные центры, чем крутить баранку за муниципальный оклад. Это кадровый паралич, сообщает "Репортеръ".

"Проблема не в автобусах — они есть. Проблема в людях. Муниципальные нормативы по зарплатам застряли в прошлом десятилетии. Пока их не пересмотрят, родители будут работать извозчиками", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Кто имеет право на получение денег?

Семьи из Казанки и Виноградово, чьи дети официально зачислены в Дым-Дым-Омжскую школу при условии отсутствия функционирующего школьного маршрута.

Каков размер компенсации?

Сумма рассчитывается исходя из фактических затрат на дорогу к месту учебы и обратно, подтвержденных документально или установленным нормативом района.

Когда вернут автобус?

Власти обещают возобновить рейсы сразу после найма квалифицированного водителя с соответствующей категорией прав.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
