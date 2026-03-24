С асфальта слезла кожа: Брянск начал охоту на подрядчиков из-за весенних дыр на дорогах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Брянск

Брянск вошел в фазу весенней ревизии. Пока Десна стряхивает зимние кандалы, городские чиновники и дорожники вышли на "гарантийную охоту". На кону — состояние 217 объектов, отремонтированных за последние четыре года. Комиссия работает в режиме детективного агентства: ищут трещины, провалы и артефакты чужой халатности. Если асфальт "поплыл" — платит подрядчик. Если его вскрыли ради труб — ищут виноватых ресурсников.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорога в окружении природы

Дорожная "прожарка": кто в списке на ремонт

Ревизия охватывает временной пласт с 2021 по 2025 годы. В составе десанта — спецы из УЖКХ, депутаты и сами дорожники. Пока одни обсуждают качество выпечки на местных комбинатах, другие замеряют глубину выбоин на проспекте Московском. Первый день работы показал: катастрофы не случилось. Из 17 проверенных объектов серьезных "травм" покрытия не зафиксировано, но мелкие акты уже пошли в работу. Это не просто формальность, а способ избежать ситуации, когда чиновничий дебилизм или угрозы от коммунальщиков заменяют реальную работу.

"Мы видим стандартный набор болезней: ямочность и разрушение швов. Это лечится по гарантии. Но есть и 'хирургические вмешательства' - когда связисты или водоканал вскрывают полотно. Здесь закон суров: кто сломал, тот и заказывает асфальт", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Особое внимание уделили улице Почтовой и проезду к военному госпиталю. Если первая выдержала морозы, но пострадала от тепловиков, то вторая стоит как монолит. Всего выявлено около 42 квадратных метров брака на стартовый пул объектов. Цифра смешная для масштабов города, но каждый метр — это подвеска чьего-то авто.

Ямы по гарантии и без: анализ дефектов

Инфраструктурный аудит выявляет четкое разделение ответственности. Пока одни борются с кражами в супермаркетах, дорожники пытаются остановить "кражу" качества у горожан. Главная проблема — не климат, а координация. На улице Ульянова ямы нашли, на Брянской Пролетарской дивизии — тоже. Но 150 "квадратов" убитого тротуара на перекрестке с Желябова — это уже "привет" от ресурсных организаций.

Тип дефекта Кто несет ответственность
Трещины, шелушение асфальта Подрядчик по гарантии (бесплатно)
Разрушение после ремонта труб Ресурсная организация (теплосети, водоканал)
Проседание люков Балансодержатель сетей

"Муниципальные контракты сегодня — это жесткие рамки. Если подрядчик уходит в отказ, включаются механизмы административного давления. Город не должен платить дважды за один и тот же участок", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Дедлайны и санкции для дорожников

Время — главный ресурс. Мэрия поставила жесткий заслон: дороги 1 и 2 категорий должны быть в идеале к маю. Остальные — к началу лета. Это не просьба, а ультиматум. Пока СК разбирает дела, где осудили опекуна или расследует экологический ущерб на реках, дорожные службы обязаны навести порядок под ногами.

"Региональные бюджеты не резиновые. Качественная приемка дорог весной экономит миллионы в будущем. Если сейчас упустить трещину, осенью мы получим котлован", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о дорогах Брянска

Сколько объектов проверят в Брянске в 2026 году?

Всего ревизии подлежат 217 дорожных объектов, на которые еще действует гарантия подрядчика.

Кто платит за ямы на новых дорогах?

Если это брак укладки — подрядчик за свой счет. Если асфальт вскрыли коммунальщики для ремонта труб — платит соответствующая служба (водоканал, теплосети).

Когда завершится гарантийный ремонт?

Основные магистрали должны привести в порядок до 1 мая, остальные участки — до начала июня.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, экономист Валерий Козлов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.