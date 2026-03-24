Гранит держался веками, но не сейчас: Васильевский остров готовят к неожиданной трансформации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Васильевский остров готовится к глубокой детоксикации ландшафта. Румянцевский сад и Большой проспект ждет двухлетний цикл реновации, где исторический гранит встретится с агрессивным озеленением. Власти Петербурга разворачивают масштабную кампанию: от реставрации оград-памятников до высадки тысяч кустарников, превращая серые артерии района в экологический щит. Это не просто косметический ремонт, а попытка интегрировать благоустройство Петербурга в жесткий каркас застройки XVIII века.

Благоустройство Васильевского острова
Фото: Telegram / Раzумишкин by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Благоустройство Васильевского острова

Румянцевский сад: реставрация через проектирование

Сад имени Румянцева — это не просто сквер, а сложный инженерный объект с охранным статусом. Вице-губернатор Евгений Разумишкин подтвердил: к объекту не прикоснутся без санкции КГИОП. Весь 2026 год уйдет на кропотливое черчение. Специалисты должны обосновать каждое движение лопаты возле исторической ограды. Сами работы по реставрации и обновлению территории запланированы на 2027 год. Это вынужденная пауза, необходимая для сохранения культурного слоя, пока защита памятников остается приоритетом Смольного в условиях городской вибрации.

"Двухлетний цикл — это норма для Петербурга. Мы не можем просто вкопать саженец там, где под землей коммуникации XIX века и охранные зоны. Проектирование — это 70% успеха, иначе мы получим мертвые деревья через год", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Большой проспект: флора против металла

Бульвар Большого проспекта В. О. станет полигоном для "зеленой интервенции". В 2024 году город ограничится "косметикой": обновлением газонов и приведением в порядок решеток. Это подготовка почвы перед главным ударом по дефициту кислорода. В 2027 году количество флоры увеличится в геометрической прогрессии. Пока работа в Петербурге кипит в офисах и на заводах, Центр комплексного благоустройства будет лечить старые деревья и внедрять новые формы уличной мебели.

Период работ Объем озеленения на Большом проспекте
2024 год 15 деревьев, 884 кустарника, 300 многолетников
2027 год 89 деревьев, ~5000 кустарников, 500+ цветов

Масштабная реконструкция затронет и ограждения. В апреле пройдет совещание, где решат судьбу металлических секций вдоль проспекта. Урбанизация давит на экосистему: даже инфраструктура для самокатов теперь должна вписываться в обновленные ландшафтные нормы.

"Инвестиции в ландшафт — это всегда история про долгосрочное планирование. Город выделяет серьезные средства, и важно, чтобы бюджетный процесс не буксовал на этапе закупок посадочного материала. Живые изгороди на Васильевском — это не роскошь, а фильтр для выхлопных газов", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параллельно с этим городская среда трансформируется и в других районах. Например, благоустройство Петербурга затронет историческую автобусную площадь во Фрунзенском районе. Пока Васильевский ждет деревья, там формируют новый транспортный каркас.

"Любое масштабное перекрытие или ремонт — это стресс для логистики. Мы видим, как изменения маршрутов СПб влияют на мобильность. Жителям Васильевского нужно готовиться к временным неудобствам ради будущего зеленого комфорта", — подчеркнул региональный аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Почему реставрация Румянцевского сада начнется только в 2027 году?

Объект является памятником культурного наследия. Весь 2026 год уйдет на согласование проекта с КГИОП и проведение экспертиз, чтобы не повредить историческую ограду.

Какое количество растений высадят на Большом проспекте?

Суммарно за два этапа планируется высадить более 100 деревьев и около 6 тысяч кустарников и многолетних цветов.

Коснется ли ремонт уличной мебели?

Да, проект на 2027 год включает установку новых скамеек, урн и комплексное обновление малых архитектурных форм.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, урбанист Ольга Морозова, аналитик Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.