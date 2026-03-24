Газовый маневр в четыре руки: как одна Ивановская пенсионерка отдала сотни тысяч лжесотрудникам службы
Женщины страдают депрессией чаще мужчин? Эти причины объясняют разрыв в цифрах
Водитель ушел в закат: под Кировом власти начали платить родителям за простой школьного автобуса
Блеф на пустом месте: Литва примеряет роль супердержавы и втягивает Европу в опасную партию
С асфальта слезла кожа: Брянск начал охоту на подрядчиков из-за весенних дыр на дорогах
Гранит уходит в отпуск: Васильевский остров готовят к тотальному озеленению по новому плану
Конец домашнего забоя: почему в Марий Эл зарезать кабанчика во дворе теперь выйдет себе дороже
Эфир снова стал прозрачным: интернет в центре Москвы вернулся к привычной скорости работы
Агент в трубке и пакет в руках: казанский стоматолог добровольно спонсировал курьера на 2,3 миллиона

Ночной боевик в Татарстане: пьяный гонщик на двенашке собрал коллекцию из пяти протоколов

Ночной Болгар превратился в съемочную площадку боевика, но без каскадеров и страховок. Патруль ДПС заметил "Ладу" двенадцатой модели, чья траектория напоминала кардиограмму покойника. Водитель проигнорировал требование прижаться к обочине. Вместо тормоза — газ. Вместо диалога — погоня. Инспекторы разрядили обойму в колеса, когда призывы в мегафон исчерпали себя.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба ГАИ Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Гонка на выживание: почему полиция открыла огонь

Нарушитель пытался превратить тихие улицы в скоростной трек. Трасса "Восток" дает ложное чувство вседозволенности, но в городской черте маневры на скорости — это приговор окружающим. После предупредительного выстрела в воздух инспекторы начали бить по резине. Остановить 25-летнего лихача удалось только жестким "подрезом".

"Применение табельного оружия — это крайняя мера, когда транспорт превращается в неуправляемый снаряд. В условиях плотной застройки или риска вылета на встречную полосу медлить нельзя", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Пять протоколов и штрафстоянка: цена пьяного форсажа

Итог ночного заезда: пять административных протоколов и эвакуация разбитой "Лады" на спецстоянку. Учитывая, как растут цены на жилье в Казани, платить за хранение авто и штрафы будет болезненно. Финансовая нагрузка на нарушителя ложится тяжким грузом, сопоставимым с потерей ликвидности актива.

Действие Последствие
Пьяное вождение Лишение прав + штраф 30к
Неподчинение полиции Арест до 15 суток

Лишение прав для молодого человека в регионе — это фактический запрет на мобильность и доступ к многим вакансиям.

"Региональный бюджет не должен страдать от безалаберности частных лиц, однако затраты на устранение последствий таких ДТП часто ложатся на муниципалитеты", — объяснил Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Инфраструктурный контекст: дороги и безопасность в РТ

Безопасность на дорогах сегодня обеспечивают не только патрули, но и технологии. Пока казанский перехватчик охотится за дронами в небе, на земле порядок держат люди. Автобусы Казани и других городов Татарстана остаются самыми безопасными средствами передвижения именно из-за строгого контроля за водителями, сообщает "МК — Поволжье".

"Муниципальные нормативы требуют жесткой фиксации любых инцидентов с применением силы. Это административный протокол, который невозможно "спустить на тормозах"", — подчеркнула в интервью Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о происшествиях на дорогах

Имеет ли право полиция стрелять по машине в городе?

Да, если водитель создает реальную угрозу жизни граждан и не реагирует на требования остановиться. Сначала производится предупредительный выстрел.

Что грозит за пьяную езду с погоней?

Суммирование штрафов по нескольким статьям КоАП, конфискация авто на штрафстоянку и гарантированное лишение водительского удостоверения на срок до двух лет.

Пока Татарстан внедряет беспилотные технологии и строит скоростные хорды, человеческий фактор остается самым слабым звеном. Железо можно починить или заменить на новое, но ночные виражи под градусом слишком часто заканчиваются не протоколом, а некрологом.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЧС Ирина Петрова, экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Мир. Новости мира
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Садоводство, цветоводство
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Мир. Новости мира
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Автопроизводители в панике скупают алюминий и ищут помощи в России Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Последние материалы
Женщины страдают депрессией чаще мужчин? Эти причины объясняют разрыв в цифрах
Водитель ушел в закат: под Кировом власти начали платить родителям за простой школьного автобуса
Блеф на пустом месте: Литва примеряет роль супердержавы и втягивает Европу в опасную партию
С асфальта слезла кожа: Брянск начал охоту на подрядчиков из-за весенних дыр на дорогах
Гранит уходит в отпуск: Васильевский остров готовят к тотальному озеленению по новому плану
Конец домашнего забоя: почему в Марий Эл зарезать кабанчика во дворе теперь выйдет себе дороже
Эфир снова стал прозрачным: интернет в центре Москвы вернулся к привычной скорости работы
Буллинг в школе выходит из-под контроля — пошаговая инструкция, которая всё меняет
Агент в трубке и пакет в руках: казанский стоматолог добровольно спонсировал курьера на 2,3 миллиона
Выстрелы у рынка догнали через четверть века: для экс-ректора КФУ Гафурова запросили жёсткий срок
