Конец домашнего забоя: почему в Марий Эл зарезать кабанчика во дворе теперь выйдет себе дороже

Марий Эл превращается в санитарную крепость. Ветеринарная служба республики ввела режим "нулевой терпимости" к нарушениям биобезопасности. Причина — горящая карта эпизоотий в соседних регионах. Пастереллез и бешенство сжимают кольцо вокруг местных агрохолдингов и частных подворий. Малейшая брешь в защите грозит обнулить поголовье скота и парализовать экспорт агропродукции.

Биозащита как религия: новые правила игры

Животноводство республики переходит на осадное положение. Теперь каждый свинарник или коровник — объект строгого режима. Регулярная дезинфекция и дератизация перестали быть формальностью в отчетах. Это вопрос выживания активов. Вирусы не выбирают между крупным заводом и бабушкиным сараем. Они ищут слабое звено в логистике или санитарном шлюзе.

"Это бред — надеяться на 'авось', когда в соседних субъектах пылает пастереллез. Мы заставляем владельцев хозяйств понимать: одна нелегальная туша может обрушить экономику целого района", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Для предотвращения заноса заразы регион усиливает контроль за перемещением кормов и биоматериала. Любое отклонение от норм рассматривается как потенциальная биологическая диверсия. Власти напоминают, что выращивание животных сегодня требует такой же дисциплины, как работа на химическом производстве. Даже благоустройство территорий вокруг ферм теперь жестко регламентировано ветеринарными правилами.

Цифровой контроль и санкции "Меркурия"

Эпоха "черного" рынка скота закончена. Система "Меркурий" стала цифровым ошейником для каждого перемещения. Купили корову без электронного сертификата — получили административный штраф и потенциальное изъятие. Более того, новоселы в хозяйствах обязаны пройти 30-дневную изоляцию. Этот карантин — фильтр, который должен отсечь инфицированных особей до того, как они попадут в общее стадо.

Мера контроля Требование ветеринарной службы Оформление скота Строго через ФГИС "Меркурий" Карантинирование Минимум 30 дней в изоляции Убой животных Только на сертифицированных пунктах

Контроль за перемещением грузов становится жестче, особенно на ключевых артериях региона. Трасса, где сейчас идет реконструкция трассы А-295, патрулируется мобильными группами Россельхознадзора. Каждая фура со скотом — под прицелом. Нелегальный ввоз из карантинных зон Татарстана или Чувашии пресекается на корню.

"Региональный бюджет не резиновый, чтобы выплачивать компенсации за отчужденное поголовье из-за чьей-то халатности. Инвестиции в биобезопасность — это страховка от дефицита бюджета", — объяснил аналитик Валерий Козлов.

Инфраструктура убоя: конец домашнего забоя

Запрет на домашний убой для продажи — мера жесткая, но вынужденная. Кустарные методы скрывают улики инфекционных заболеваний. Специализированные убойные пункты гарантируют: мясо на прилавке не содержит палочку или вирус бешенства. Для частника это лишние расходы на логистику, для потребителя — гарантия жизни.

"Мы видим прямую связь между состоянием коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях и эпидемиологическими рисками. Утилизация биоотходов — это не вопрос эстетики, а вопрос национальной безопасности", — отметил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Любые признаки аномального поведения животных: отказ от корма, агрессия или слюнотечение — повод для немедленного звонка на районную станцию. Скрывать болезнь скота сегодня — значит совершать экономическое преступление. Ветеринарная служба Марий Эл переведена на усиленный режим мониторинга, чтобы купировать возможные вспышки в зародыше, сообщает ИА "Кулик".

Ответы на популярные вопросы о ветбезопасности

Можно ли забивать скот "для себя" во дворе?

Запрет касается производства мяса для последующей реализации. Однако ветеринары настоятельно рекомендуют проводить осмотр животного специалистом даже при личном потреблении, чтобы избежать заражения семьи.

Что делать, если сосед привез скот без документов?

Необходимо сообщить в ветеринарную службу. Это не донос, а коллективная безопасность вашего поселения. Один больной бык может стать причиной карантина всего района.

Где оформить документы "Меркурий"?

Регистрация в системе происходит через районные станции по борьбе с болезнями животных. Без доступа к личному кабинету легальный оборот продукции животноводства невозможен.

