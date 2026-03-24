Сумка с сюрпризом: жительница Йошкар-Олы подарила аферистам восемь тысяч одним кликом

В Йошкар-Оле цифровая гигиена снова дала сбой. 21-летняя горожанка попыталась реализовать через сервис бесплатных объявлений обычную сумку. Итог — дефицит бюджета в размере 8 тысяч рублей. Схема банальна до скрежета: фишинговая ссылка, ввод данных карты и моментальное обнуление счета. МВД по Марий Эл уже возбудило уголовное дело, но деньги вряд ли вернутся быстрее, чем закончится реконструкция трассы А-295 между регионами.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова is licensed under publiс domain Плетеная сумка

Цифровые трещины в безопасности

Жертва поверила в классическую сказку о "безопасной сделке". Лже-покупательница имитировала живой интерес к товару. Подобная спешка в сети — первый признак системной ошибки. Мошенники работают по скриптам, выкачивая средства у тех, кто не видит разницы между номером карты и полным доступом к банковскому приложению. В городе сейчас активно обсуждается благоустройство Йошкар-Олы, но личная цифровая среда горожан остается в запущенном состоянии.

"Это юридический примитив. Потерпевшая сама передала ключи от сейфа. В рамках административных и уголовных разбирательств такие кейсы крайне тяжело доказуемы, так как серверы злоумышленников физически находятся вне юрисдикции региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Сумма в 8 тысяч рублей для вчерашней студентки — критический удар по кошельку. Пока муниципальные службы закупают рассаду цветов для украшения столицы, мошенники "стригут" доверчивых продавцов быстрее, чем садовники газоны. Безопасность сделки гарантирует только платформа, а не ссылки в сторонних мессенджерах.

Механика обмана: как уходят деньги

Технология кражи отточена до блеска. Жертва получает ссылку на страницу-дублер, которая выглядит как официальный сервис. Ввод CVC-кода — это финал. Банк видит операцию как добровольное подтверждение платежа. Система не распознает грабеж, она распознает команду. Пока в республике идет ремонт дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск, "информационные трассы" остаются дырявыми.

Тип данных Безопасность для продавца 16-значный номер карты Безопасно для получения перевода CVC/CVV код и СМС-пароль Прямой доступ к списанию всех средств

"Такие потери напрямую бьют по потребительской активности населения. Когда 8 тысяч рублей уходят из локальной экономики в карманы киберпреступников, это снижает оборачиваемость средств на уровне малого бизнеса и домохозяйств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Городские риски и правовая защита

Полиция возбудила дело, но шансы на успех минимальны. Деньги разлетаются через цепочку "дропов" по всей стране. Жителям стоит помнить: если для получения денег у вас просят код — вас грабят. Это такая же истина, как-то, что комфортная городская среда не возникнет без участия граждан в голосовании. Защита капитала — это личный нацпроект каждого, сообщает "Марийская правда".

"Часто подобные инциденты происходят в новых районах, где социальные связи еще не налажены, и люди больше доверяют интернет-коммуникациям, чем живому общению. Инфраструктура доверия в сети сегодня разрушена полностью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о кибермошенничестве

Что нужно знать мошеннику для кражи денег?

Для хищения средств злоумышленнику требуются срок действия карты, CVC-код с оборота и одноразовый пароль из СМС, который банк присылает для подтверждения транзакции.

Можно ли вернуть деньги, если сам ввел код на сайте?

Крайне сложно. Банки расценивают такие действия как нарушение правил безопасности со стороны клиента. Единственный путь — заявление в полицию и попытка заблокировать транзакцию в первые минуты.

Как проверить ссылку от покупателя?

Лучший способ — не переходить по ней. Любые официальные платежи на крупных площадках проходят внутри самого приложения, а не через ссылки в WhatsApp или Telegram.

