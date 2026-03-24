Эра дешевой еды закончилась: москвичи массово отказываются от привычной уличной еды из-за цен

Шаурма официально вышла из категории "дешево и сердито". Народный стритфуд, долгое время служивший финансовым убежищем для студентов и офисного планктона, превращается в деликатес. По данным аналитиков "Эвотор", в начале 2026 года продажи в штуках упали на 12%. Потребитель проголосовал ногами, оставив вертелы с мясом вращаться вхолостую. Москва лидирует в этом гастрономическом бойкоте: здесь спрос рухнул на 13%, пока ценник штурмовал новые высоты.

Шаурма

Анатомия ценника: почему мясо стало золотым

Инфляция в лаваше — это не просто жадность владельцев палаток. Это суровая физика рынка. Курятина прибавила в весе на 25%, говядина — на треть. Добавьте сюда городское хозяйство с его растущими тарифами на электричество и воду, и математика перестает сходиться. Средний чек в 289 рублей — это психологический барьер, за которым начинается территория полноценного бизнес-ланча в кафе.

"Себестоимость продукта сегодня — это минное поле. Рост коммунальных тарифов на 12% и дефицит кадров бьют по рентабельности сильнее, чем кажется со стороны. Мелкие точки уже работают на грани выживания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Рынок пытается мимикрировать. Продавцы удерживают оборот, задирая цены для тех, кто еще готов платить. Но это путь в никуда. Когда инвестиции в спорт и здоровый образ жизни становятся трендом, тяжелый жирный перекус по цене ресторанного блюда проигрывает конкуренцию. Потребитель стал считать калории и рубли с одинаковой дотошностью.

География протеста: от Москвы до Якутии

Столица охладела к восточному фастфуду быстрее всех. В Петербурге ситуация чуть мягче — падение продаж составило 8%, хотя благоустройство Петербурга и развитие новых зон отдыха предполагают наличие фуд-траков. Видимо, кулинарные привычки северной столицы оказались более консервативными. На этом фоне Якутия выглядит аномалией: рост продаж на 45% говорит о том, что там шаурма пока остается самым доступным способом согреться калориями.

Регион / Параметр Динамика продаж (шт.) Рост цены (%) Москва -13% +12% Санкт-Петербург -8% +14% Россия (в среднем) -12% +13%

Для многих молодых людей работа в таких точках была единственным шансом на доход, но сегодня рабочие специальности Петербурга и Москвы предлагают более стабильные альтернативы. Индустрия теряет не только едоков, но и руки.

"Мы видим переток капитала. В регионах, где национальные проекты еще не успели создать диверсифицированную сеть общепита, шаурма доминирует. В мегаполисах же потребитель уходит в сторону более понятных и прозрачных форматов", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Туманное будущее: выживут ли сетевики?

К концу года средняя цена за сверток с мясом может составить 320 рублей. Это точка невозврата для малого бизнеса. Коммерческая недвижимость в проходных местах стоит дорого, а ужесточение требований к персоналу и налогам вымывает с рынка одиночных игроков. Ожидается консолидация: шаурма либо станет сетевым продуктом с жестким контролем качества, либо уйдет в глубокое подполье.

"За фасадом ларька скрывается сложная логистика. Если транспортная инфраструктура дорожает, то и продукты в конечную точку приезжают с наценкой. Это системный кризис малых форм", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Прогнозы неутешительны. Если в 2025 году рынок рос на инерции, то сейчас наступило похмелье. Покупательская способность не резиновая, а доверие к качеству за такие деньги падает. Любой взрыв реагентов в медийном поле, связанный с проверками СЭС, может окончательно добить репутацию "народного блюда".

Ответы на популярные вопросы о рынке фастфуда

Почему шаурма дорожает быстрее инфляции?

Основной вклад вносит стоимость белка (курица и говядина) и логистические издержки. Подорожание кормов и импортных ветеринарных препаратов напрямую отражается в чеке уличных киосков.

Станет ли шаурма качественнее с ростом цены?

Скорее наоборот. Мелкие игроки стараются экономить на соусах и овощах, чтобы удержать маржу, что ведет к деградации вкуса и безопасности продукта.

Есть ли альтернатива шаурме в этом ценовом сегменте?

Потребители все чаще выбирают готовое питание из ритейла или пекарни, где контроль качества выше, а цена сопоставима или ниже.

