Россия » Поволжье

Фемида сдувает пыль с папок тридцатилетней давности. В Савеловском суде Москвы прозвучал финал обвинительной речи по делу, которое связывает академическую мантию с кровью на асфальте. Бывшему главе Казани и экс-ректору КФУ Ильшату Гафурову гособвинение запросило 25 лет строгого режима.

Молоток судьи
Эхо девяностых: московский расстрел елабужского депутата

Сюжет закручен жестче любого сериала. 1999 год. Центр Москвы, парковка у рынка ЦСКА. Киллер всаживает пули в депутата Айдара Исрафилова. Заказчиком, по версии следствия, выступил Ильшат Гафуров, в то время руливший Елабугой. Мотив — банальный передел сфер влияния. Исрафилов мешал, конфликтовал, открыто заявлял о давлении.

"Такие дела — это всегда проверка системы на прочность. Когда политические амбиции пересекаются с методами силового подавления оппонентов в Набережных Челнах или Казани, правосудие берет долгую паузу, но в итоге бьет наотмашь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

След 29-го комплекса и казанские расклады

Ключевой свидетель — Юрий Еременко по кличке Ерема. Лидер банды "29-й комплекс", монстра из Татарстана, державшего в страхе бизнесменов и чиновников. Именно он указал на Гафурова. Позже Ерема пытался сдать назад, мол, оговорил ректора, чтобы скостить срок из-за слепоты. Но следственный маховик уже не остановить. Доказательная база стоит на стыке показаний киллеров и архивных документов о противостоянии власти и коммерции.

"Криминальное прошлое региональных элит часто всплывает в моменты передела влияния на местах. Это системный риск для любого крупного функционера", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Параметр Детали обвинения
Дата преступления 28 августа 1999 года
Потерпевший Айдар Исрафилов, предприниматель
Требование прокурора 25 лет колонии строгого режима

25 лет за убеждения следствия

Для Гафурова, который годами выстраивал имидж просвещенного руководителя университета, такие цифры в приговоре — фактически пожизненный срок. Защита настаивает на полной невиновности, апеллируя к отсутствию прямых улик и срокам давности. Однако по статьям об убийстве сроки давности — понятие растяжимое, особенно когда речь идет об ОПГ. Судьба экс-ректора теперь в руках Савеловского суда, а проблемы ЖКХ и муниципальное управление Елабуги времен 90-х вновь стали предметом детального разбора силовиков.

"С точки зрения административного права, такие прецеденты очищают управленческий аппарат. Тяжелые статьи за прошлое — это сигнал всем вертикалям", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о деле Гафурова

Почему дело возбудили спустя столько лет?

Новые показания лидеров ОПГ "29-й комплекс", отбывающих пожизненные сроки, позволили следствию вернуться к нераскрытым эпизодам девяностых.

Что грозит Гафурову, если вина будет доказана?

Прокуратура настаивает на 25 годах лишения свободы. Суд может смягчить срок, но статья за заказное убийство предполагает суровый режим.

Какую роль в деле играла банда 29-й комплекс?

Члены группировки выступали исполнителями заказов. Следствие уверено, что между Гафуровым и бандитами существовала прямая коррупционная связь.

Экспертная проверка: политолог Владимир Николаевич Орлов, региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, юрист Светлана Владимировна Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
