Под ковш экскаватора: прокуратура Челнов объявила охоту на авторов нелегальной свалки

Дорога в Малую Шильну под Набережными Челнами превратилась в полигон для строительного демпинга. Год подряд правая обочина улицы Животноводов — Мостовая прирастает слоями битого кирпича и бетонного крошева. Пейзаж венчает загадочный сарай из панелей, возникший здесь вопреки логике и генплану. Прокурор Тукаевского района Руслан Галиев перевел мониторинг соцсетей в плоскость уголовного и административного кодексов. У чиновников — неделя, чтобы найти хозяев гор мусора и владельца бесхозного "архитектурного излишества".
Свалка под Челнами — это не просто груда хлама, а симптом системного сбоя. Застройщики экономят на утилизации, превращая муниципальную землю в бесплатный полигон. Прокуратура вскрыла этот "гнойник" после того, как жалобы на работу ЖКХ в регионе стали напоминать сводки с фронта. Жители Малой Шильны больше года наблюдали, как грузовики формируют новый рельеф местности. Теперь Административно-техническая инспекция обязана оценить класс опасности отходов. Если в бетоне найдут примеси химии или опасные реагенты, дело из административного быстро станет уголовным.
"Свалка строительных отходов вдоль трасс — классическая схема минимизации издержек. Бизнес надеется на медлительность районных властей. Но здесь прокуратура сработала превентивно, не дожидаясь экологической катастрофы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Петрович Степанов.
Загадочный сарай из панелей на улице Животноводов — это памятник правовому нигилизму. Объект появился без разрешений, экспертиз и прав на землю. В Татарстане, где Набережные Челны часто мелькают в криминальных сводках из-за попыток бизнеса обойти правила, такие постройки — проверка власти на прочность. Прокурор требует изучить происхождение строения. Если документов нет — объект пойдет под ковш экскаватора. Срок на "уведомление о результатах" жесткий: до 30 марта.
|Объект нарушения
|Титул нарушения
|Свалка строительного мусора
|Нарушение ФЗ "Об охране окружающей среды"
|Панельный сарай
|Самовольное строительство (ст. 222 ГК РФ)
|Обочина дороги
|Нарушение норм благоустройства района
"Муниципальные нормативы нарушены грубо. Самострой — это не просто коробка, это захват территории. Без быстрой судебной реакции такие объекты множатся, превращая въезды в города в шанхай", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Владимировна Фёдорова.
Прокурорский прессинг направлен не только на физических лиц, но и на администрацию района. Если инспекция не найдет виновных, отвечать за захламление территории придется чиновникам. Система управления в Челнах и прилегающих районах сейчас под микроскопом. Властям предписано ликвидировать завалы за счет бюджета с последующим регрессом к нарушителям. Это стандартная механика очистки: сначала город возвращает себе облик, затем выставляет счет тем, кто пытался сэкономить на экологии.
"Для бюджета района такие свалки — прямые убытки. Если не установить собственника отходов в течении недели, расходы на вывоз лягут на местную казну, что является неэффективным использованием средств", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Закон возлагает обязанность на собственника земельного участка или на лицо, причинившее вред. Если виновник не найден в ходе проверки, ликвидацию проводит муниципалитет за счет своих средств.
Если документация на капитальное строительство отсутствует, прокуратура направит иск в суд о сносе сооружения. Владелец будет обязан демонтировать его за свой счет под угрозой крупных штрафов.
Прокуратура осуществляет надзор за исполнением федерального законодательства. В данном случае задеты интересы неопределенного круга лиц и экологическая безопасность территории.
Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.