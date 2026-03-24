Надымили на уголовку: в Чебоксарах полиция вынесла вейп-шопы на 6 миллионов рублей

Чебоксарский рынок вейпинга накрыло полицейской облавой. Вместо ароматного пара — протоколы и пустые полки. Экономическая полиция выбила из нелегального оборота партию "никотинки", чья стоимость сопоставима с ценой приличного внедорожника.

Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вейп

Рейд по бульварам: география изъятия

Оперативники отдела экономической безопасности УМВД Чебоксар отработали три адреса. География выбрана неслучайно: бульвары Солнечный и Юго-Западный, а также улица 324 Стрелковой Дивизии. Это точки с высоким трафиком, где товар уходил "с колес". В Чебоксарах подобные магазины часто мимикрируют под безобидные лавки, но отсутствие маркировки выдает их с головой.

"Бизнес на немаркированном никотине — это всегда игра в прятки с государством. Когда объемы достигают миллионов, это уже не мелкое нарушение, а серьезный удар по бюджету и легальным игрокам", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Отсутствие QR-кодов и акцизных марок превращает флаконы в химическую лотерею. Прокуратура подтвердила: товар шел мимо официальных реестров. Пока в городе активно обсуждается импортозамещение в промышленности и высокие технологии, теневой ритейл пытается выживать методами девяностых.

Цифры и убытки: анатомия конфиската

Улов полицейских впечатляет. Три тысячи единиц жидкостей и около тысячи устройств. Общий чек — свыше 6 миллионов рублей. Весь этот объем мог осесть в легких горожан, не пройдя ни одного лабораторного контроля. Инфраструктура города требует защиты не только в плане безопасности школ, но и в вопросах качества товаров повседневного спроса.

Тип изъятого товара Количество (ед.) Жидкости для ЭСДН ~ 3 000 Устройства (вейпы/поды) ~ 1 000 Общая оценочная стоимость более 6 000 000 руб.

"Такие суммы конфиската говорят о налаженном канале поставки. Это не случайный завоз, а попытка выстроить параллельную экономику в отдельно взятом регионе", — объяснил Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Парадокс: пока аграрии обсуждают агротехнологии и селекцию, сомнительные дельцы наполняют рынок "самозамесом". Контроль за оборотом подакцизных товаров становится таким же жестким, как и мониторинг капитального ремонта городских объектов.

Правовое поле: системный сбой маркировки

Полиция работает жестко. Немаркированный товар — это не только штрафы, но и уголовные перспективы для организаторов. Прокуратура берет дело под особый контроль. В условиях, когда бюджет города направляется на модернизацию инфраструктуры, прощать миллионные потери налогов никто не будет.

"Проблемы с контрафактом часто возникают в точках с плохим администрированием. Благоустройство и порядок должны быть не только на улицах, но и в регистрах торговли", — отметил эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о рынке вейпов

Почему изымают жидкости без маркировки?

Отсутствие маркировки "Честный Знак" означает, что товар не прошел государственную проверку, с него не уплачены налоги, а происхождение сырья неизвестно. Это нарушение законодательства об обороте подакцизных товаров.

Какая ответственность грозит владельцам точек?

В зависимости от объема партии предусмотрена административная или уголовная ответственность. При сумме ущерба свыше 6 млн рублей речь идет об особо крупном размере.

Куда уходит конфискованный товар?

После завершения следственных действий и решения суда немаркированная никотиносодержащая продукция подлежит полному уничтожению.

