Версия о взрыве газа отвергнута: следователи сопоставляют данные камер и характер разрушений в Севастополе

В МЧС Севастополя заявили, что бытовой газ не рассматривается как причина взрыва в многоквартирном доме по адресу: улица Павла Корчагина, 14, а итоговую версию назовут после завершения экспертиз.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, одна женщина погибла, её сын числится пропавшим без вести, предполагается, что именно их квартира была эпицентром происшествия. В больницах остаются 12 пострадавших, среди них трое детей. Жителей двух повреждённых домов отселили. По первым свидетельствам, в момент взрыва воздушной тревоги не было, а характерных звуков пролёта дрона очевидцы не слышали. При этом версия теракта официально не подтверждена и не исключена до завершения следственных действий. Никаких окончательных выводов правоохранительные органы пока не делают.

Что говорят специалисты

Криминалист: при взрывах в жилых домах следствие сначала отсеивает бытовые причины, затем проверяет следы инициирования и очаг разрушения. Детали обычно дают экспертизы.

Специалист по ЧС: отсутствие тревоги и звука дрона само по себе не доказывает ничего; важны фрагменты, тепловой след и результаты обследования конструкций, как при учениях спасслужб.

Физик: при бытовых взрывах решающими становятся давление, направление волны и характер разрушений, а не только слова очевидцев — по аналогии с тем, как в деле об отравлении в машине важен механизм процесса.

В подобных делах следствие нередко сопоставляет десятки косвенных признаков: от места первичного разрушения до записей камер и данных служб.

Параметр Статус Причина взрыва Не установлена Газ Исключён Погибшие 1 женщина Пропавшие 1 человек Пострадавшие 12

Что могло бы указывать на теракт? Только совокупность признаков: следы взрывчатки, синхронизация снаружи, подтверждение по камерам и отсутствие бытового источника. Пока этих данных нет.

Следствие рассматривает все версии, но на текущий момент публично подтверждён только один вывод: бытовой газ причиной не является.

Вопросы:

Мог ли быть теракт? Теоретически версия не закрыта, но доказательств для публичного подтверждения пока нет.

Почему не называют причину сразу? Потому что её определяют только после экспертиз и сопоставления всех улик.