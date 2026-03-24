Рюкзак на вес золота: курьеры в Петербурге начали зарабатывать больше офисных управленцев

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Рынок труда Петербурга лихорадит: курьерская доставка превратилась в новый нефтяной сектор для синих воротничков. Медианная предлагаемая зарплата доставщиков в Северной столице пробила отметку в 157 900 рублей. За год ценник на услуги "пехоты маркетплейсов" подскочил на 13%, превращая работу с терморюкзаком в реальную альтернативу офисному менеджменту. Город задыхается от дефицита кадров, пока работодатели начинают платить больше, пытаясь закрыть бреши в логистических цепочках.

Девушка-курьер с пакетами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка-курьер с пакетами

Золотая лихорадка с терморюкзаком

Цифры в вакансиях — это фасад. Реальность жестче. Пока бывший "Вагнер центр" меняет имидж, превращаясь в стандартный офисный хаб, курьеры на улицах зарабатывают больше рядовых клерков. В феврале Петербург выставил на рынок более 1000 вакансий для доставщиков. Это не просто рост — это агрессивная экспансия агрегаторов, готовых перекупать людей любой ценой.

"Рынок перегрет докрасна. Мы видим классический аукцион, где лотом выступает свободное время соискателя. Компании рисуют в объявлениях максимум, который возможен только при 14-часовой смене без выходных", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сверхдоходы в доставке создают опасный прецедент для молодежи. Когда проваленный экзамен станет пропуском в рабочую жизнь через колледж, многие предпочтут не учиться на слесаря, а крутить педали за 150 тысяч. Интеллектуальный капитал города вымывается в пользу сервисной экономики, где ноги кормят лучше, чем голова.

Региональный перекос: Ленобласть против Петербурга

Парадокс, но в области платят больше. В Ленобласти доходы курьеров взлетели на 34%, а в Мурманске и Новгороде — на космические 60-65%. Там зарплатная планка уперлась в 190 тысяч рублей. Пока в Петербурге идет активное благоустройство знаковых улиц и скверов, усложняя навигацию, пригородные районы вынуждены доплачивать за "логистический ад" и удаленность.

Регион Медианная зарплата (руб.) Рост за год
Санкт-Петербург 157 900 13%
Ленинградская область 190 000 34%
Новгородская область 190 000 65%

Разрыв объясняется просто: в мегаполисе рынок насыщен, конкуренция среди соискателей выше. В Ленобласти, где строятся новые бетонные узы района, курьер — дефицитный юнит. Чтобы затащить человека в Кудрово или Мурино, приходится выкладывать на стол весомые аргументы.

"Бюджеты территорий не резиновые, но бизнес вынужден индексировать выплаты. Это инфляционная спираль. Рост зарплат доставщиков тянет за собой стоимость продуктов и услуг для конечного потребителя", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Логистический тупик и реальные доходы

Многие ведутся на цифры, не учитывая амортизацию. Зарплата курьера сопоставима с тем, сколько на самом деле зарабатывают таксисты в Петербурге, но и риски аналогичны. Штрафы за опоздание, платный ремонт велосипеда, отсутствие оплачиваемых отпусков. Это бизнес на износ, где каждый лишний светофор — потеря денег.

Ситуацию осложняют регулярные ограничения движения на ключевых магистралях. Когда центр города перекрывают из-за праздников или дорожных работ, логистика превращается в квест. Время доставки растет — падает доходность часа. В итоге 158 тысяч превращаются в чистые 80-90 на руки после всех вычетов и простоев.

"Городская среда пока сопротивляется курьерскому буму. Изменения правил, когда строителей обязали закладывать места для СИМ, помогут в будущем, но сегодня курьер — это партизан на узких тротуарах", — резюмировала специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему в вакансиях указывают такие высокие зарплаты?

Работодатели используют маркетинговый ход, указывая доход "до 160 000", который возможен только при выполнении стахановских норм выработки в пиковые сезоны.

Правда ли, что в Ленобласти работать выгоднее?

Номинально — да, но нужно учитывать затраты на транспорт до места работы и более сложные логистические маршруты из-за плохой инфраструктуры пригородов.

Как влияют перекрытия дорог на заработок?

Любые изменения маршрутов, когда автобусы уходят на объезд, замедляют и курьеров. Больше времени в пути — меньше выполненных заказов.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
