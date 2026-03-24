Дышать в Петрозаводске всё сложнее: чем на самом деле является серая пыль на улицах

Петрозаводск превратился в полосу препятствий. Пешеходы глотают дорожную пыль, автомобили тонут в весенних ямах. Жители столицы Карелии обсуждают в соцсетях: город не выглядел настолько запущенным десятилетиями.

Петрозаводск

Инфраструктурный паралич

Городская ткань Петрозаводска рвется. Вчерашний снег сменился серым месивом, а асфальт — кратерами. Пылевой шторм стал фоном для прогулок. Контраст с соседними регионами очевиден. Пока в одних городах идет системное благоустройство дворов, здесь — "деревянные постройки на каждом углу" как напоминание о стагнации.

"Городская среда — не просто краска на фасадах. Это износ сетей и качество покрытия. Без комплексной модернизации инфраструктуры мы будем бесконечно латать дыры, а не строить город", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Заплаты вместо стратегии

Мэрия кивает на работу подрядчиков. В ход идет "горячий асфальт". Радикальное решение для весеннего периода — выторфовка и ремонт дорог на сложных участках - требует в разы больше капиталовложений. Сейчас же службы заняты косметической хирургией мегаполиса.

"Люди видят пыль, а я вижу отсутствие управления ливневыми стоками. Пока мы не начнем с основания, чистоты не будет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параметр Ситуация 2000-х Ситуация 2026 Качество покрытия Тотальное разрушение Локальная деградация Способ уборки Ручной труд Механизированный смит

Оптимисты предлагают сравнить текущий кошмар с 90-ми. Аргумент слабый. Ориентироваться нужно не на историю распада, а на нормативы жизни развитых малых городов. Экономия на материалах для обработки улиц приводит к аллергии у горожан и росту расходов на медицину.

"Бюджет не резиновый. Межбюджетные трансферты ограничены, а текущие расходы на латание дыр съедают потенциал региональных инвестиций", — пояснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о состоянии дорог

Кто отвечает за уборку улиц сейчас?

Работы ведет подрядчик ООО "Кондопожское ДРСУ". Замечания принимаются напрямую службой заказчика в мэрии.

Почему так много пыли?

Обилие противогололедных материалов, использованных зимой без должной очистки, весной превращается в мелкодисперсную взвесь, поднимаемую ветром.

