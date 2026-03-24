Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горькое пророчество в деталях: политические прогнозы Жириновского двадцатилетней давности оживают
Крик больной правды и полового психоза. Судорожная любовь на мешках под крысиную музыку... — писала газета Русское слово 24 марта 1908 года
Орбитальный ответ Маску: первая партия серийных спутников уже вышла на связь с Землёй
Север закалил сильнее татами: карельские каратисты превратили чемпионат России в демонстрацию силы
Дышать в Петрозаводске всё сложнее: чем на самом деле является серая пыль на улицах
Иномарка с сюрпризом: под Костромой поймали отца, который сделал из дочки водителя-нелегала
Отложенный ультиматум: отступление Трампа получило жёсткую оценку Тегерана
Халатность под наркозом: почему в калужской больнице кесарево сечение стало дефицитом
Столичный бетон дорожает на глазах: доступные лоты исчезают из продажи в старых границах города

Специфический запах на всю деревню: под Владимиром судят химика-самоучку за особо крупный размер

Россия » Центр

Тихая деревня Бухолово в Собинском районе Владимирской области на время сменила статус с дачного поселка на промышленный узел теневого рынка. Местный житель превратил собственное нежилое здание в химический цех по производству синтетической смерти. Схема работала по законам сетевого маркетинга: кураторы через тайники поставляли прекурсоры, а "технолог" выдавал готовый продукт весом в килограммы.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

Промышленный масштаб в деревенских стенах

Следствие установило: цех запустили в мае прошлого года. Это не была кустарная лаборатория на кухне. Обвиняемый закупил профессиональное химическое оборудование. Организованная группа действовала четко — от логистики сырья до складирования готового товара. В октябре лавочку прикрыли. Силовики изъяли более 3 кг синтетики. Такое количество вещества способно парализовать жизнь целого микрорайона, сравнимо по деструктивности с тем, как магнитная лихорадка выбивает из колеи метеозависимых горожан.

"Подобные объекты в частном секторе — огромная проблема для местных властей. Нецелевое использование строений часто маскируется под мелкое производство или склады, что затрудняет оперативный контроль без жалоб соседей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Для сельской местности такие "инвесторы" становятся миной замедленного действия. Пока одни пытаются решить кадровый голод в легальном секторе или улучшить транспорт, другие ищут быстрых денег в криминале. Жажда наживы толкает людей на действия, которые ломают жизни не хуже, чем государственная измена ломает карьеры айтишников.

Судебные перспективы и уголовный финал

Заместитель прокурора региона уже подписал обвинение. Теперь дело за Владимирским областным судом. Статья тяжелая — производство в особо крупном размере в составе группы. Сроки здесь измеряются десятилетиями. Это не мелкая кража, когда банда гастролеров режет медные кабели ради быстрой перепродажи. Здесь масштаб ущерба обществу несопоставим с ценой лома.

Параметр дела Детали из материалов
Объем изъятого Более 3 кг синтетических веществ
Локация Нежилое здание, деревня Бухолово
Статус дела Направлено во Владимирский областной суд

"Административные штрафы здесь бессильны. Речь идет о системном нарушении уголовного кодекса. Такие процессы должны проходить максимально публично, чтобы остудить пыл других желающих превратить свой сарай в химзавод", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Инфраструктурные риски сельских территорий

Нарколаборатории в деревнях — это не только криминал, но и техническая угроза. Химические испарения и риск взрыва оборудования ставят под удар соседей. Это как нелегальное подключение к электросетям, которое может оставить без света целый район, или внезапные ограничения интернета в вузах, парализующие учебный процесс. В Бухолово обошлось без техногенных ЧП, сообщает "ГТРК Владимир".

"Безопасность сельских территорий напрямую зависит от бдительности жителей. Любая подозрительная активность в пустующих ангарах — повод для проверки, иначе мы получаем экологическую бомбу под боком", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о наркопреступности

Какое наказание грозит создателю лаборатории?

За производство в особо крупном размере в составе организованной группы законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как жители могут определить наличие лаборатории рядом?

Основные признаки: специфический химический запах (ацетон, хлор), постоянно зашторенные окна, шум мощных вытяжек и разгрузка канистр в ночное время.

Куда обращаться при подозрениях?

Необходимо немедленно сообщить в полицию или по телефону горячей линии управления по контролю за оборотом наркотиков.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.