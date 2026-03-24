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Десант в прокуратуру: уставшие от бессонницы ярославцы готовят коллективный удар по шуму в центре

Россия » Центр » Ярославль

Центр Ярославля превратился в ночной полигон для дрифтеров и любителей экстремального звука. Тишина в спальных кварталах стала дефицитным товаром. Жильцы исторических зданий, уставшие от бессонницы, перешли к тактике коллективного давления. В ход пошли заявления в полицию, жалобы мэру и готовящиеся десанты в прокуратуру.

Акустическая осада: кто кошмарит город

Ярославцы требуют жесткого соблюдения закона о тишине. Проблема локализована в точках сбора молодежи на тюнингованных авто. Хлопки глушителей, визг резины и низкочастотный гул из багажников выбивают людей из нормального ритма жизни. Это не просто дискомфорт, а системное нарушение прав на отдых.

"Это классический конфликт интересов мобильной молодежи и оседлого населения. Горожане защищают свою территорию всеми легальными методами, отсюда и жалобы в администрацию президента", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов

Горожане фиксируют номера нарушителей и передают их в ГАИ. Однако точечные рейды не решают проблему. Пока в одном конце улицы оформляют протокол, в другом — начинается новый заезд. Проблема требует системного подхода, аналогичного борьбе с другими городскими вызовами, будь то рыбаки на дрейфующем льду или стихийные свалки.

Юридический тупик или административный рычаг

Закон о тишине работает, но механизмы его исполнения буксуют. Штрафы для физических лиц часто смехотворны по сравнению со стоимостью тюнинга автомобиля. Пока власти анализируют платные парковки Ярославля как инструмент контроля пространства, ночные гонщики находят лазейки в техрегламентах. Жители настаивают на установке дополнительных камер с функцией замера уровня шума.

 

"Административные штрафы должны быть прогрессивными. Если человек нарушает тишину систематически, сумма должна кратно расти, иначе закон превращается в формальность", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Параллельно с этим город сталкивается с другими аномалиями. Весна в Ярославле традиционно выводит на улицы больше людей, что лишь обостряет нагрузку на общественные пространства. Если сейчас не навести порядок с ночным шумом, лето превратится в круглосуточную дискотеку под окнами жилых домов.

Инфраструктура против хаоса

Для решения проблемы шума недостаточно одних запретов. Требуется физическое ограничение скорости на проблемных участках. Искусственные неровности, сужение полос и изменение схем движения могут сделать центр города неудобным для дрифта. Это часть большой программы, по которой должно идти планирование городского ландшафта.

"Комфортная среда — это не только плитка и лавочки, но и акустический комфорт. Нам нужно внедрять системы видеоконтроля дорог, которые реагируют на децибелы", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Жильцы настроены решительно. Если мэрия Ярославля не предложит внятного плана по "укрощению" шумных автомобилистов, следующая инстанция — федеральные ведомства. Городская среда обязана быть безопасной и предсказуемой для всех жителей, а не только для тех, кто за рулем, сообщает "МК в Ярославле".

Ответы на популярные вопросы о борьбе с шумом в Ярославле

Куда жаловаться на шумные машины под окнами?

Первым делом вызывайте полицию по номеру 102 или 112 для фиксации нарушения. Параллельно пишите заявление участковому и в ГИБДД с указанием госномеров и времени инцидента.

Работают ли коллективные обращения?

Да, коллективная жалоба в прокуратуру имеет больший вес, так как указывает на системную проблему и бездействие местных органов власти.

Могут ли камеры штрафовать за громкий глушитель?

В ряде регионов внедряются шумомеры, интегрированные с камерами, но в Ярославле пока основной упор идет на визуальную фиксацию нарушений ПДД.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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