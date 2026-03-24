Иномарка с сюрпризом: под Костромой поймали отца, который сделал из дочки водителя-нелегала

Костромской район превратился в полигон для опасных педагогических экспериментов. Семейная идиллия в салоне Hyundai закончилась протоколом и визитом инспекторов ПДН. Желание отца сэкономить на автошколе и лично обучить несовершеннолетнюю дочь вождению обернулось двойным юридическим ударом. Пока одни инвестируют в недвижимость, другие пытаются капитализировать навыки детей, нарушая закон на ходу.

Фото: NewsInfo.Ru by Сергей Герасимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Автошкола на обочине: почему домашнее обучение вне закона

Медленно ползущий по пустой трассе автомобиль — классический маркер для патруля ГАИ. Инспекторы остановили подозрительную иномарку и обнаружили за рулем подростка. Вместо квалифицированного инструктора на пассажирском кресле восседал гордый отец. Такая "экономия" на профессиональном образовании в регионе, где активно обсуждаются вакансии и рост доходов, выглядит как минимум странно. Система контроля в области работает жестко: любая передача руля бесправному лицу — это прямой путь к административному делу.

"Это не просто нарушение ПДД, а создание реальной угрозы жизни. Дорога — не место для репетиций, когда за рулем человек без базовых навыков и лицензии на обучение", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Отец аргументировал свои действия желанием подготовить дочь к будущим экзаменам. Однако закон суров: учебная езда разрешена только на специально оборудованных машинах и только с лицензированным специалистом. В противном случае "учитель" превращается в пособника правонарушения. В Костроме, где штрафы за мусор и несоблюдение нормативов стали обыденностью, ГАИ не делает поблажек даже ради семейных ценностей.

Штраф и ПДН: финансовые и репутационные потери

Последствия для главы семейства оказались куда серьезнее, чем просто денежное взыскание за передачу руля. Помимо протокола ГИБДД, к делу подключились инспекторы по делам несовершеннолетних. Статья 5.35 КоАП РФ — неисполнение родительских обязанностей — легла тенью на репутацию семьи. Это не мелкая кража из кассы, а системное пренебрежение безопасностью собственного ребенка.

Тип нарушения Последствия Передача управления (ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ) Штраф 30 000 рублей Неисполнение родительских прав (ст. 5.35 КоАП РФ) Предупреждение или штраф, постановка на учет

"Региональные бюджеты и так испытывают нагрузку, а подобные административные дела лишь множат бумажную волокиту и отвлекают ресурсы правоохранителей от реальных угроз", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Инфраструктурные риски Костромской области

Пока область вливает бюджеты в долгострои, проблемы на дорогах множатся из-за человеческого фактора. Кострома — это регион, где климат и состояние инфраструктуры требуют от водителя максимальной концентрации. Выпускать на такие трассы неподготовленного ребенка — значит играть в рулетку с государством, которое сейчас крайне недружелюбно к любым проявлениям халатности, сообщает "МК в Костроме".

"Муниципальный контроль сегодня заточен на выявление любых нарушений регламентов. Если есть норматив — он должен соблюдаться, будь то стройка или вождение", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о штрафах ГАИ

Можно ли учить ребенка ездить на закрытых площадках или в поле?

С точки зрения закона — нет. Любая территория, где возможно движение других транспортных средств или пешеходов, считается дорогой. Управление машиной без прав карается одинаково жестко вне зависимости от локации.

Какая ответственность грозит самому несовершеннолетнему?

Если подростку исполнилось 16 лет, на него составляется административный протокол. В данном случае вся тяжесть ответственности легла на отца как на законного представителя и владельца источника повышенной опасности.

