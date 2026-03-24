Халатность под наркозом: почему в калужской больнице кесарево сечение стало дефицитом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр

В Калуге врачебная ошибка переросла в уголовное дело. Фемида оценит действия акушера-гинеколога, чье промедление превратило рождение ребенка в трагедию. Следствие поставило точку в сборе доказательств: 33-летняя пациентка, поступившая на 38-й неделе беременности, не получила экстренную помощь, несмотря на прямые медицинские показания.

Хирургическая небрежность: детали обвинения

Система дала сбой в самый ответственный момент. Пока врачи медлили с операцией, состояние плода стремительно ухудшалось. Вместо планового родоразрешения через кесарево сечение, которое диктовали протоколы, медики выбрали тактику ожидания. Итог — тяжелая асфиксия новорожденного. Это не просто медицинский инцидент, а крах профессиональной этики, повлекший за собой тяжкий вред здоровью.

"В делах о врачебных ошибках ключевым фактором является время. Если экспертиза подтвердила наличие показаний к операции, которые были проигнорированы, — это прямая дорога к обвинительному приговору по статье о халатности или ненадлежащем исполнении обязанностей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Следователи областного СК действовали методично. Изъятая документация, допросы персонала и сложные судебные экспертизы подтвердили: дефект помощи был. Врач проявила преступную небрежность. Теперь материалы дела рассмотрит суд, а история пополнит список резонансных происшествий региона.

Медицина в контексте региональных реалий

На фоне того, как экономика Калуги совершила рывок, социальная сфера иногда не поспевает за индустриальными темпами. В городе активно идет зачистка от ветхого жилья, строятся новые кварталы, но качество человеческого капитала в больницах остается острым вопросом. Для многих калужан этот случай стал тревожным сигналом.

"Любые социальные трагедии в регионах бьют по демографическим программам. Когда происходят подобные инциденты в роддомах, доверие к системе здравоохранения падает, что провоцирует миграционный отток населения в столичные клиники", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.

Показатель Статус ситуации
Объект расследования Действия акушера-гинеколога
Последствия для ребенка Тяжкий вред здоровью (асфиксия)
Стадия дела Направлено в суд

Пока Калужская область превращается в инженерный узел страны, вопросы безопасности простых граждан в госучреждениях требуют такой же жесткой модернизации, как и инфраструктура города. Халатность в медицине — это ржавчина, которую невозможно скрыть косметическим ремонтом фасадов, сообщает "МК в Калуге".

"Бюджетные расходы на медицину в регионах растут, но контроль за качеством на местах часто формален. Такие уголовные дела — это индикатор необходимости реформы управления кадрами", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Дмитриевич Козлов.

Ответы на популярные вопросы о врачебных делах

Какое наказание грозит врачу за невыполнение кесарева сечения?

Обычно такие действия квалифицируются по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Санкции включают ограничение свободы или тюремный срок с запретом на медицинскую деятельность.

Как доказывается вина медика в таких случаях?

Основным доказательством является судебно-медицинская экспертиза. Эксперты анализируют историю родов, КТГ-мониторинг и журналы операций, чтобы определить, когда наступил критический момент и была ли возможность спасти ситуацию.

Экспертная проверка: юрист Светлана Владимировна Фёдорова, экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по соцполитике Елена Михайловна Романова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.