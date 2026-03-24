Хозяева дорог или просто лентяи? Кто ответит за ледяную ловушку для ребенка под Калугой

Россия » Центр

Калужский мороз не щадит ни взрослых, ни школьников. Но если для горожанина холод — это повод зайти в кафе, то для ребенка на трассе это вопрос выживания. В январе 2026 года водители маршрута Калуга — Авчурино дважды превратили обычную поездку домой в ледяной плен для несовершеннолетнего пассажира. Мальчик провел три часа на 20-градусном морозе из-за того, что автобусы просто пролетели мимо остановки "35-й Механический завод".

Автобусная остановка
Фото: unsplash.com by Andrey Nikolaev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автобусная остановка

Транспортный нигилизм на фоне сугробов

Система дала сбой там, где его ждали меньше всего. Безопасность пассажиров оказалась принесена в жертву графику или банальной лени. Прокуратура города подтвердила: 15 и 29 января факты игнорирования остановки имели место. Пока одни обсуждают промышленный рост и инвестиционные рекорды области, реальный сектор услуг демонстрирует пугающую черствость.

"Это не просто нарушение дисциплины, это оставление в опасности. В условиях аномальных холодов такие действия перевозчика должны караться разрывом контракта без права восстановления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Механизм ответственности заскрипел. Перевозчику внесли представление. Водителей привлекли к дисциплинарной ответственности. Но вернет ли это чувство защищенности родителям, чьи дети пользуются пригородными маршрутами? В регионе, где экономика 2025 года ставит амбициозные задачи, человеческий ресурс все еще тратится впустую на остановках.

 

Ситуация с автобусами напоминает более глобальные проблемы города. Там, где нет жесткого контроля, начинается хаос. Например, как в истории, когда бесхозные объекты годами гнили во дворах, пока не вмешалась администрация. Здесь же вопрос касается не ржавого железа, а жизни ребенка.

"Региональные бюджеты выделяют колоссальные средства на субсидирование перевозок. Если транспорт не выполняет социальную функцию, эти траты становятся нецелевыми", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пока в Калуге идет реформа рынка недвижимости и снос аварийного жилья, транспортная сеть кажется застывшей в прошлом. Шоферы чувствуют себя хозяевами дорог, игнорируя обязательные остановки. Даже рост цен, когда топливо дорожает, не оправдывает подобную экономию на пассажирах, сообщает Kaluga-Poisk.ru.

"Муниципальные нормативы четко прописывают обязанность посадки на каждой утвержденной точке маршрута. Любые отговорки о 'незамеченном пассажире' - это административный проступок", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о работе перевозчиков

Что делать, если автобус проехал мимо остановки?

Зафиксируйте время, номер маршрута и, по возможности, госномер транспортного средства. Направьте жалобу в Министерство транспорта региона или прокуратуру через интернет-приемную.

Какое наказание грозит водителю за пропуск остановки?

От дисциплинарного взыскания (выговор, лишение премии) до административного штрафа. При систематических нарушениях перевозчик может потерять лицензию на маршрут.

Обязан ли водитель ждать ребенка, если тот не успевает добежать?

Водитель обязан совершить полную остановку в пункте, предусмотренном реестром. Если пассажир находится в зоне видимости и движется к дверям, игнорирование считается нарушением правил перевозки.

Экспертная проверка: эксперт по ЧС Ирина Петрова, экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
