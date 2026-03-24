Хозяева дорог или просто лентяи? Кто ответит за ледяную ловушку для ребенка под Калугой

Калужский мороз не щадит ни взрослых, ни школьников. Но если для горожанина холод — это повод зайти в кафе, то для ребенка на трассе это вопрос выживания. В январе 2026 года водители маршрута Калуга — Авчурино дважды превратили обычную поездку домой в ледяной плен для несовершеннолетнего пассажира. Мальчик провел три часа на 20-градусном морозе из-за того, что автобусы просто пролетели мимо остановки "35-й Механический завод".
Система дала сбой там, где его ждали меньше всего. Безопасность пассажиров оказалась принесена в жертву графику или банальной лени. Прокуратура города подтвердила: 15 и 29 января факты игнорирования остановки имели место. Пока одни обсуждают промышленный рост и инвестиционные рекорды области, реальный сектор услуг демонстрирует пугающую черствость.
"Это не просто нарушение дисциплины, это оставление в опасности. В условиях аномальных холодов такие действия перевозчика должны караться разрывом контракта без права восстановления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Механизм ответственности заскрипел. Перевозчику внесли представление. Водителей привлекли к дисциплинарной ответственности. Но вернет ли это чувство защищенности родителям, чьи дети пользуются пригородными маршрутами? В регионе, где экономика 2025 года ставит амбициозные задачи, человеческий ресурс все еще тратится впустую на остановках.
Ситуация с автобусами напоминает более глобальные проблемы города. Там, где нет жесткого контроля, начинается хаос. Например, как в истории, когда бесхозные объекты годами гнили во дворах, пока не вмешалась администрация. Здесь же вопрос касается не ржавого железа, а жизни ребенка.
"Региональные бюджеты выделяют колоссальные средства на субсидирование перевозок. Если транспорт не выполняет социальную функцию, эти траты становятся нецелевыми", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Пока в Калуге идет реформа рынка недвижимости и снос аварийного жилья, транспортная сеть кажется застывшей в прошлом. Шоферы чувствуют себя хозяевами дорог, игнорируя обязательные остановки. Даже рост цен, когда топливо дорожает, не оправдывает подобную экономию на пассажирах, сообщает Kaluga-Poisk.ru.
"Муниципальные нормативы четко прописывают обязанность посадки на каждой утвержденной точке маршрута. Любые отговорки о 'незамеченном пассажире' - это административный проступок", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Зафиксируйте время, номер маршрута и, по возможности, госномер транспортного средства. Направьте жалобу в Министерство транспорта региона или прокуратуру через интернет-приемную.
От дисциплинарного взыскания (выговор, лишение премии) до административного штрафа. При систематических нарушениях перевозчик может потерять лицензию на маршрут.
Водитель обязан совершить полную остановку в пункте, предусмотренном реестром. Если пассажир находится в зоне видимости и движется к дверям, игнорирование считается нарушением правил перевозки.
