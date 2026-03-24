Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр

Миллиард рублей — это не просто куча наличности. Это объем, способный утопить в юридических последствиях целую группу предприимчивых жителей Ивановской и Московской областей. Криптокошельки стали для них цифровой прачечной, где грязные рубли превращались в анонимный код. Пока обычные граждане обсуждали трудности в школах или наблюдали, как идет борьба с расклейкой объявлений, за закрытыми дверями офисов работала криптоферма совсем иного толка. Промышленный масштаб незаконных банковских операций привел к финалу в стиле боевиков: СОБР, наручники и изъятые миллионы.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Схемы вывода: как миллиард растворялся в сети

Злоумышленники не изобретали велосипед. Они использовали классический "миксер" из подставных иностранных фирм и криптовалютных бирж. Деньги клиентов заходили на счета под видом оплаты товаров или услуг, а выходили уже в виде "битков" или стейблкоинов за пределами досягаемости российской налоговой. За свои услуги группа забирала щедрые 12,5% комиссии. Итоговый доход в 125 миллионов рублей позволял лидерам группировки вести образ жизни, недоступный рядовому обывателю.

"Такие объемы свидетельствуют о серьезной дыре в контроле за трансграничными платежами. Когда миллиард уходит через крипту, это уже не просто незаконный оборот, а прямая угроза финансовому суверенитету региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

В офисах задержанных оперативники нашли не только серверы, но и горы документации. Эти "бумажные оковы" стали фундаментом уголовного дела. Ирония в том, что высокотехнологичные преступники погорели на классике — фиксации своих теневых потоков в физическом мире.

Ивановский след: почему криминал уходит в цифру

Иваново в последнее время все чаще мелькает в криминальных сводках, причем палитра нарушений широка — от мелкого хулиганства до серьезного "обнала". Пока одни совершают кражи в ритейле ради пачки шоколада, другие строят транснациональные финансовые империи. Контраст между реальностью, где врачи применяют технологии в медицине, и теневым сектором, где технологии служат криминалу, становится все резче.

Параметр операции Данные следствия
Общий оборот средств Более 1 000 000 000 рублей
Чистая прибыль (комиссия) Свыше 125 000 000 рублей
Количество фигурантов 15 человек арестованы
География базирования Ивановская и Московская области

"Криптовалюта в регионах часто становится инструментом для отмывания средств, полученных от незаконного предпринимательства. Это следствие пробелов в муниципальных нормативах и слабой цифровой гигиены бизнеса", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Зачистка ГУЭБиПК: 15 задержанных и последствия

Для задержания группы МВД пришлось привлекать Росгвардию. Силовая поддержка понадобилась из-за масштабов деятельности: 15 человек — это полноценная "криминальная корпорация". Обыски прошли одновременно в десятках точек. Пока город обсуждал, как духовная безопасность влияет на будущее страны, оперативники выгребали из сейфов пачки валюты, доказывая, что реальная угроза стабильности часто имеет вполне материальное, денежное выражение.

"Когда такие суммы уходят из-под контроля государства, страдает прежде всего инфраструктура и благоустройство. Это те налоги, которые могли бы пойти на дороги или новые парки, но осели в карманах крипт-дельцов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Возбужденное уголовное дело — это только начало. Следствию предстоит распутать клубок иностранных связей. Миллиард в крипте — это не закрытая дверь, а лишь сложный замок, к которому сыщики из ГУЭБиПК подобрали нужный цифровой ключ, сообщает IvanovoNews.

Ответы на популярные вопросы о финансовых преступлениях

Почему группировка действовала именно в Ивановской области?

Региональная привязка часто объясняется наличием связей в местной бизнес-среде и относительной удаленностью от федеральных центров жесткого мониторинга, что создает иллюзию безопасности.

Какое наказание грозит участникам за создание незаконного оборота?

За незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере Уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы.

Будут ли изъятые средства возвращены в бюджет?

Да, изъятые в ходе обысков наличные средства и счета будут заморожены и могут быть обращены в доход государства по решению суда в рамках компенсации ущерба.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.