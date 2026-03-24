Погорели на жадности: ивановские офицеры МЧС превратили спасение людей в дойную корову

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр

В Иванове вскрыли коррупционный нарыв в структуре МЧС. Дознаватели, чей долг — расследовать причины пожаров, превратили служебные удостоверения в инструмент для печати денег. Вместо контроля безопасности они наладили конвейер по изготовлению "правильных" документов для предпринимателей. Схема работала как часы: связи, родственники в роли курьеров и стабильный поток теневой наличности.

МЧС
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
МЧС

Пожарный бизнес: как работала схема

Прокуратура Ленинского района Иваново размотала клубок, который плели сотрудники ведомства с 2022 по 2025 год. Дознаватели пользовались тем, что бизнес панически боится проверок. Они предлагали "сервис" под ключ: оформление бумаг по пожарной безопасности без лишних вопросов. Пока город обсуждал борьбу с нелегальной расклейкой объявлений, под крышей надзорного органа процветал куда более масштабный теневой маркетинг.

"Это классическая деформация. Когда контролер понимает, что его подпись стоит сотни тысяч, он перестает видеть закон. Это не просто взятка, это торговля безопасностью жителей города", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Деньги не передавали из рук в руки — в цепочку встроили родственницу одного из сотрудников. Она выступала живым "платежным шлюзом", принимая средства от бизнесменов и передавая готовые сертификаты и заключения. Суммарно "семейный подряд" успел собрать около 800 тысяч рублей. Сумма кажется скромной на фоне столичных скандалов, но для регионального рынка это серьезный объем проданного влияния.

Судебный финал и финансовое похмелье

Карьера дознавателей закончилась жесткой посадкой. Один отправился в колонию на два года, его коллега — на два с половиной. Но уголовный срок — это только часть расплаты. Теперь государство решило вытрясти из фигурантов всё заработанное "потом и кровью". Прокуратура подала иск о взыскании тех самых 800 тысяч рублей в пользу бюджета.

 

Пока общественность следит за тем, как в регионе расширяют расписание Орланов для удобства жителей, правоохранители занимаются чисткой рядов. Иск уже находится в Ленинском районном суде, и шансов сохранить незаконные доходы у бывших спасателей практически нет. Государство забирает своё по праву регресса.

"Такие дела бьют по инвестиционному климату. Бизнесмен должен думать о развитии, а не о том, кому занести за справку. Изъятие незаконных доходов — это правильный сигнал рынку", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Дыры в системе контроля

Ситуация в Иванове — не просто частный случай, а симптом. Если ивановские хирурги совершают медицинские прорывы мирового уровня, то чиновники иногда демонстрируют "прорывы" другого толка — в области коррупционных схем. Доверчивость предпринимателей, подкрепленная бюрократическим адом, создает идеальную среду для подобных "консультационных услуг".

"Муниципальные фильтры и надзорные органы должны работать прозрачно. Когда процедура запутана, как старые коммуникации в подвале, там всегда заведется плесень в виде коррупции", — объяснил политолог Владимир Орлов.

Интересно, что на фоне этих скандалов город продолжает жить своей жизнью: родители выстраиваются в очередь в школы, готовясь к приемной кампании, а дорожные службы обещают рекордный ремонт дорог в 2026 году. Но реальный комфорт в городе зависит не только от асфальта, но и от того, насколько честно работают люди в погонах, ответственные за наши жизни.

Ответы на популярные вопросы о коррупции в МЧС

Могут ли предприниматели вернуть деньги, если дали взятку за документы?

Нет, средства, переданные в качестве взятки, обычно подлежат обращению в доход государства. Сами взяткодатели также рискуют стать фигурантами уголовных дел по статье 291 УК РФ.

Как проверить подлинность документов по пожарной безопасности?

Все лицензии и акты проверок должны быть зарегистрированы в официальных реестрах МЧС. Любое предложение сделать документы "по-быстрому" и в обход инспекции — верный признак преступной схемы.

Какое наказание грозит посредникам в таких делах?

Посредничество во взяточничестве наказывается реальными сроками, как и в случае с родственницей ивановских дознавателей. Фемида не делает скидок на родственные связи.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЧС Ирина Петрова, экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.