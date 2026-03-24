Аренда за копейки: почему в Брянске снять жилье теперь дешевле, чем сходить в магазин за едой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр

Брянск окончательно закрепил за собой статус прибежища для экономных арендаторов. Пока Москва и Петербург бьются в конвульсиях от ценников на студии у МКАДа, столица партизанского края демонстрирует ледяное спокойствие. Февраль 2026 года расставил точки: средняя ставка здесь замерла на отметке в 21 000 рублей. Это не просто цифры в отчете, это приговор амбициям соседних регионов, где за "бабушкин вариант" требуют вдвое больше.

Аренда квартир в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Логика дешевых метров: почему Брянск победил

Низкая цена — это одновременно и благословение, и симптом. Рынок недвижимости в Брянске перенасыщен предложениями, которые не успевает переваривать местный спрос. Пока Калуга затеяла масштабную зачистку своего жилфонда, Брянск продолжает эксплуатировать старые площади, смешивая их с новостройками. Вторичный рынок давит на владельцев новых квартир, заставляя их демпинговать.

"Рынок аренды в Брянске сегодня — это рынок покупателя, а не владельца. Предложение выросло на 15%, и собственники вынуждены идти на уступки, чтобы их объекты не простаивали месяцами, генерируя убытки по коммуналке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Дмитриевич Волков.

Разрыв с миллионниками выглядит катастрофическим для последних. Житель Москвы отдает за бетонную коробку 73 000 рублей, фактически работая на арендодателя. Брянский арендатор за 21 000 получает возможность не просто выживать, а тратить свободные средства на покупку техники или качественный сервис.

Аренда vs Ипотека: цифры против эмоций

Декабрьское безумие, когда город накрыл ипотечный бум, сменилось похмельем. Высокие ставки по кредитам сделали аренду экономически более целесообразной. Зачем влезать в кабалу, когда ежемесячный платеж по ипотеке в три раза превышает стоимость съема аналогичного жилья?

Город Средняя аренда (руб/мес)
Брянск 21 000
Санкт-Петербург 41 000
Москва 73 000

"Бюджетная устойчивость Брянска позволяет гасить резкие скачки цен через сохранение низких административных барьеров для застройщиков, но это палка о двух концах. Дешевая аренда — признак низкой мобильности капитала в регионе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Инфраструктурный хвост: дороги и комфорт

Низкая аренда притягивает трудовых мигрантов и фрилансеров, но ставит вопросы к качеству жизни. Пока власти инвестируют 75 миллиардов в дороги, жилой сектор остается лоскутным одеялом из элитных новостроек и обветшалых дворов. Логистика в городе улучшается, но муниципальный транспорт периодически сотрясают финансовые скандалы, что влияет на выбор района для жизни.

"Доступность аренды — это еще и следствие умеренных коммунальных тарифов. Однако износ сетей в старых районах Брянска требует внимания, иначе дешевое жилье станет проблемным в плане эксплуатации", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех.

Для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством, город остается идеальным полигоном. Даже отдых на природе здесь доступен: весенняя охота в Брянской области остается популярным, хоть и дорожающим досугом, который могут себе позволить местные жители благодаря экономии на жилье, сообщает СИ "Новости Брянска".

Ответы на популярные вопросы об аренде в Брянске

Почему в Брянске жилье дешевле, чем в соседнем Орле или Курске?

Сказывается рекордный объем ввода жилья за последние три года. Предложение превышает спрос, что заставляет арендодателей снижать ставки даже в ущерб окупаемости.

Гарантирует ли низкая цена качество квартиры?

Нет. За 21 000 рублей можно найти как "евродвушку" в новом районе, так и квартиру с советским ремонтом в центре. Нужно внимательно изучать локацию и состояние износа инженерных сетей.

Экспертная проверка: специалист по недвижимости Артур Дмитриевич Волков, экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.