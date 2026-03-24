Жесткий приказ из Кремля: прокуроры выходят на охоту за теми, кто наживается на беде приграничья

Россия » Центр

Государственная машина переключает передачу. Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры потребовал жестко контролировать каждую копейку, направленную на компенсации жителям приграничья. Брянская область, принявшая на себя удар крылатыми ракетами Storm Shadow, становится полигоном для обкатки новой системы финансовой дисциплины. Когда брянский бизнес привык спорить об авторских правах, реальность диктует иные приоритеты: восстановление разрушенного жилья и прямую поддержку людей.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Ревизия вместо обещаний: как усилят надзор

Деньги любят тишину, но в приграничье они требуют прозрачности. Президентский сигнал прокурорам — это стоп-кран для чиновничьего "футбола". В Брянске, где обстрелы превратились в суровую рутину, процесс оценки ущерба часто буксует на этапе смет. Дома, превращенные в строительный мусор, требуют мгновенной реакции, а не недель переписки. Безопасность торговых точек и жилых кварталов теперь завязана на скорость бюджетных проводок.

"Это не просто социалка, это вопрос доверия к вертикали. Любая задержка с дефектной ведомостью в условиях приграничья приравнивается к саботажу национальных проектов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Прокурорский надзор исключит ситуации, когда пострадавшие месяцами доказывают право на выплату. Ситуация, напоминающая криминальные инциденты в сетевых магазинах, где мелочность ведет к суду, здесь недопустима. Государство обязано платить полностью и в срок, без поправок на "сложные обстоятельства".

Приграничный износ: инфраструктура под огнем

Брянская область сегодня — это зона постоянного стресса для коммунальных сетей и жилого фонда. Контроль качества здесь нужен не только продуктам, но и строительным материалам, которые идут на восстановление. Пока спасатели в Брянске борются с природными рисками на Десне, власти на суше пытаются латать дыры в бюджете, пробитые западным вооружением.

Тип ущерба Механизм контроля
Утрата жилья Прямое казначейское сопровождение
Повреждение имущества Прокурорские рейды по актам обследования
Ранения и гибель Приоритетные выплаты через соцстрах

"Износ сетей в условиях атак растет в геометрической прогрессии. Мы должны закладывать в тарифы и субсидии не плановый ремонт, а экстренное восстановление", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Основная проблема — в нестыковке муниципальных баз данных и фактического состояния объектов. Часто административные споры возникают из-за неоформленных пристроек или старых прав собственности. Когда случается прилет, юридические тонкости превращаются в непреодолимую стену для получения компенсации, сообщает СИ "Новости Брянска".

"Закон не должен быть формальностью. Если дом стоял и в нем жили люди, отсутствие одной справки не может быть поводом для отказа в помощи", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о компенсациях в Брянской области

Кто имеет право на выплаты при обстрелах?

Жители, чье имущество пострадало в результате атак со стороны Украины, а также лица, получившие ранения, и семьи погибших.

Куда обращаться, если выплату задерживают?

В прокуратуру Брянской области. Президентское поручение дает ведомству прямой карт-бланш на проверку действий местных властей.

Нужно ли самому делать оценку ущерба?

Первичный осмотр делает муниципальная комиссия, но вы имеете право на независимую экспертизу, если сумма в дефектной ведомости кажется заниженной.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
